Escrocheriile sentimentale si financiare ale deputatului Radu Cristescu (I)

In perioada 2015-2016, Radu Cristescu s-a remarcat ca invitat cvasipermanent și activ, tupeist și arogant, in emisiunile unor posturi private de televiziune, îndeosebi la B1 TV și România TV, in care a comparut drept emisar al fostului presedinte Traian Basescu si al fostului ministru Elena Udrea, criticand si combatand cu predilectie PSD.

In 2019 a schimbat tabara, devenind un partizan infocat al PSD si al blondei Viorica Dancila si un critic vehement al noului PNL, care a inglobat PDL, la principalele televiziuni nationale. A schimbat tabara si stapanii, dar a pastrat tupeul si aroganta. In ultimii doi ani a devenit unul din principalii vectori de imagine si purtatori de cuvant ai PSD in massmedia. Mulți politicieni, dar si multi telespectatori se întreabă cine este și de unde a apărut acest „analist politic" atotștiutor, fudul si impertinent, devenit recent deputat social-democrat in Parlamentul Romaniei.

Radu Cristescu s-a născut și a trăit la Satu Mare până în jurul anilor 2000. Tatăl său a fost mulți ani procuror inspector la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, motiv pentru care a avut un comportament de beizadea din fragedă tinerețe. Din cauza comportamentului deviant și a absențelor, tatăl său a fost nevoit să-l mute din Satu Mare la un liceu agricol din comuna Livada, pe care l-a absolvit cu chiu și vai. După absolvirea liceului a fost admis la Facultatea de Agronomie din Iași, unde era decan socrul sorei sale si la care a studiat timp de șapte ani, rămânând repetent de mai multe ori și nereușind, se pare, să obțină diploma de licență.

Traseist politic pe ruta PDL-PMP-PER-PSD

Pe plan politic, Radu Cristescu a cochetat în timpul guvernării Adrian Năstase cu PSD, solicitând diverse funcții administrative la Satu Mare, Iași sau București. După alegerile parlamentare si prezidentiale din 2004 a început să se apropie de PDL. La un moment dat și-a înființat o firmă de consultanță politică și sondaje de opinie, SC Expoll SRL, deși nu avea studii și expertiză în domeniu, neavand habar nici macar de agronomie, cu care a realizat sondaje bănoase pentru mai multe organizații județene ale PDL. Pe parcurs a devenit un apropiat al unor politicieni din PDL, ca Radu Berceanu, Ioan Oltean, Lucian Bode, Andreea Paul Vass și Elena Udrea. La un moment dat, dupa un intermezzo la Iași, s-a mutat la București, unde a devenit vicepreședinte al organizației PDL din Sectorul 5. În timpul guvernării PDL a ocupat timp de aproape un an funcția de președinte al Agenției Domeniilor Statului (ADS), cu rang de secretar de stat. La data numirii in functie avea o varsta de peste 40 de ani si aceasta a fost prima ocupatie inscrisa in cartea sa de munca.

În perioada respectivă nu și-a publicat CV-ul pe site-ul ADS pentru a nu se afla ce studii a absolvit și ce activitate profesională a desfășurat sau, mai bine zis, nu a desfășurat. În funcția de președinte al ADS s-a remarcat în mod deosebit prin organizarea de paranghelii si intreținerea de relații intime cu subordonatele sale (la birou, într-o limuzină de ceremonii închiriată de ADS și într-un apartament închiriat la hotelul Mariott pe banii instituției pe care o conducea). S-a mai remarcat prin favorizarea unor oameni de afaceri, sens în care au fost formulate cel puțin două sesizări penale către DNA pentru luare de mita, despre care nu se stie daca si cum au fost soluționate. A fost dat afară din ADS pentru incompetență și nelegalități crase în urma unui control dispus de către fostul ministru al Agriculturii, Valeriu Tabără, care nu a cedat presiunilor inaltilor sai protectori politici. În iarna anului 2012, Cristescu a fost protagonistul altui scandal când ministrul Economiei din guvernul Ungureanu, Lucian Bode, cu care era vechi si bun prieten, a anunțat că l-a numit șef de cabinet, dar a trebuit să renunțe după apariția unor dezvăluir compromitatoarei în presă.

Radu Cristescu i-a urmat apoi pe Elena Udrea si pe Traian Basescu in PMP, unde a primit functia de secretar executiv. In 2014 a sustinut-o cu infocare, dar fara succes, pe Elena Udrea la alegerile pentru functia de presedinte al Romaniei. La alegerile locale din 2016 a candidat, in numele PMP, pentru funcția de primar al Sectorului 2 din București, dar a pierdut lamentabil, obținand doar în jur de 2% din voturile exprimate. La alegerile parlamentare din 2016 a candidat pentru Senat la Bucuresti, fiind inscris pe pozitia a doua pe lista PMP, dupa Traian Basescu, dar numai fostul presedinte a avut norocul sa fie ales. Dupa ce Udrea a fugit in Costa Rica, Cristescu a parasit PMP, inscriindu-se in PER, unde a primit o functie de vicepresedinte. Dupa niciun an Basescu a demisionat din Senat pentru a deveni europarlamentar, iar in Cristescu a dat strechea, acesta pretinzand ca lui i se cuvine sa-l inlocuiasca in camera superioara a Parlamentului, desi isi schimbase blana politica. Basescu and comp.i-au respins categoric doleanta, motiv pentru care care fostul servitor si profitor l-a atacat furibund in massmedia si pe retelele sociale, formuland inclusiv denunturi penale impotriva sa.

Intr-un asemenea context, Cristescu a fost racolat in PSD, la sfatul unor consilieri din lumea serviciilor secrete, de catre ratacita in politica Viorica Dancila, in perioada in care aceasta era premier, presedinte si candidat prezidential al PSD. Dancila l-a promovat purtator de cuvant al PSD la televiziunile nationale si l-a uns, drept rasplata, secretar de stat in Ministerul Energiei, pentru a face bani pentru partid. Dupa ostracizarea lui Dancila din partid, a fost mentinut ca purtator de cuvant de catre noul presedinte Marcel Ciolacu, cu care se lauda ca este amic de sprit. In toamna anului 2020 a candidat pentru functia de presedinte al PSD Satu Mare, avandu-l contracandidat pe fostul senator si ministru Gabriel Les, dar disputa s-a incheiat indecis, fiecare candidat obtinand 45 de voturi, motiv pentru care conducerea centrala a decis amanarea alegerilor. In decembrie 2020 a candidat pentru Camera Deputatilor, reusind sa devina deputat PSD de Satu Mare doar in urma redistribuirii voturilor la nivel national. Nu a fost votat de catre toti membrii si simpatizantii PSD, dovada in acest sens fiind faptul ca, la acelasi scrutin, candidatul PSD Satu Mare pentru Senat a obtinut cu circa 5.000 de voturi mai mult.

In anturajul sau in siajul mai multor sefi de servicii secrete

Radu Cristescu a cochetat din tinerete si cu serviciile secrete, dorind sa devina ofiter acoperit sau descoperit al SRI sau SPP. A incercat sa intre in SRI Satu Mare, dar a fost trimis la plimbare de seful judetean din perioada respectiva al acestui serviciu. Ulterior, a fost in relatii apropiate cu cel putin doi sefi ai SRI Iasi, dintre care unul a avut, la un moment dat, probleme penale. De-a lungul timpului a reusit sa se infiltreze si sa ajunga in relatii apropiate cu mai mulți șefi din serviciile secrete, ca generalii Iulian Crainiceanu, Cristian Cioc și Alexandru Burian de la SPP, comisarii șefi Cristian Gheorghe Lațcău și Remus Șpan de la DGIPI (serviciul secret al Ministerului de Interne), colonelul Cornel Purcărea și generalii Gheorghe Savu si Marian Hapau de la DGIA (serviciul secret al Armatei) . Îi plăcea să lase impresia că ar fi ofițer acoperit al serviciilor secrete. Cert este că în 2011, când deținea funcția de președinte al ADS, a fost avansat de fostul ministru al Apărării, generalul Gabriel Oprea, de la soldat la gradul de colonel, deși nu avea stagiul militar satisfăcut, iar studiile sale superioare erau sub semnul întrebării.

In anii de glorie ai regimului Basescu, Cristescu a fost un culegator de informatii al pupilei prezidentiale Elena Udrea. Aceasta a fost in relatii foarte apropiate cu generalul Marian Hapau, numit sef al DGIA de catre generalul Gabriel Oprea in perioada in care era ministru al Apararii in guvernul Boc, si cu generalul Alexandru Burian, fost adjunct pe linie de informatii al directorului SPP si sef al unitatii denumite Zeus, care culegea informatii pentru presedintele Traian Basescu. Cristescu a ramas un fidel al lui Udrea si dupa ce aceasta a fost arestata pentru fapte de coruptie in mai multe dosare instrumentate de DNA. Dupa ce a fost eliberata din arest, a anturat-o zilnic la domiciliu, impreuna cu un alt „analist politic" de moda noua, fostul pedagog comunist si parlamentar pedelist Gelu Visan, facandu-i cumparaturi, mancare si curatenie in apartament.

In prima declaratie de avere inregistrata ca deputat, Cristescu a consemnat ca in anul 2020 a avut venituri de 130 lei (?!), confirmand ca a fost un somer si un intretinut de lux. Totodata, a consemnat ca detine in proprietate o casa de vacanta in America Centrala, fara sa precizeze tara. Proaspatul parlamentar s-a confesat unor apropiati ca este vorba de o casa de vacanta cumparata cu bani primiti de la Elena Udrea in Costa Rica, unde aceasta a fugit impreuna cu prietena sa Alina Bica inainte de a fi condamnata definitiv in Romania in dosarul Gala Bute. Potrivit unei foste iubite, Cristescu ar detine o casa de vacanta in Cuba, unde a fost de mai multe ori in vacante indelungi. Aceasta a mai afirmat ca fostul sau iubit ar fi cumparat casa cu sprijinul financiar al unui colonel care a detinut functii de conducere in Directia de Contraiformatii din cadrul DGIA, Cristescu nedispunand de resursele financiare necesare. Institutiile abilitate ar trebui sa verifice daca in aceasta achizitie imobiliara nu a fost implicat generalul Iulian Gherghe, fost adjunct al generalului Hapau, care a activat la Contrainformatii Militare si a fost arestat recent pentru ca a delapidat suma de 179.000 de dolari din fondurile operative ale Directiei, cu care si-a cumparat un loc de casa in Corbeanca.

(va urma)

Valer Marian