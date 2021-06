Experimentul Montagnier: A fost SARS-COV-2 "teleportat" de chinezi in toata lumea folosind algortimul laureatului Premiului Nobel?!

Daca in urma cu o luna cei care spuneau ca noul coronavirus e "scapat" din laboratoarele de la Wuhan si ca pandemia e, de fapt, o rafuiala intre China si SUA erau taxati imediat ca si conspirationisti, astazi chiar mai-marii lumii sustin acest fapt. In plus, ideea ca asistam la un razboi biologic, dublat de un razboi informational, de tip hibrid, prinde din ce in ce mai mult contur si nu mai e considerata "o aberatie".

In acest context au aparut mai multe teorii prin presa serioasa planetara, dupa ce doi cercetatori au afirmat pentru Daily Mail ca au gasit "urme" concrete ca Sars-Cov-2 a fost modificat in laborator si ca s-a incercat ascunderea acestui fapt, ca sa para un virus transmis "natural" la om. Cele mai multe intrebari sunt legate de modul de raspandire a virusului la nivel planetar, generand o pandemie care a blocat tarile occidentale, in special cu impact major in SUA, dar a favorizat China si Rusia. Chiar daca libera circulatie globala e mult inlesnita, cercetatorii nu stiu inca de ce s-a raspandit virusul atat de repede si "simultan" pe tot globul, cand e stiut ca el abia se multiplica in Wuhan, cu o rata de infectie de 50-60 de cazuri pe zi, timp de sapatamani intregi, la o populatie de 12 milioane de locuitori, asta pana sa apuce sa devina o "problema nationala".

Unii analisti presupun ca virusul a fost raspandit de agenti ai serviciilor secrete chineze, cu asentimentul unor omologi din tari aliate, ba chiar ca americanii stiau de asta dar au permis-o ca sa cada Donald Trump de la putere si sa fie inlocuit cu Joe Biden, caz in care "ancheta" americana, ca si cea a OMS, ar fi "apa de ploaie", pe ochii lumii. Acelasi Trump care se opune companiilor chineze, care a banat Huawei si retelele 5G, care au stat la baza unei alte teorii a conspiratiei, cum a fost taxata, conform careia virusul ar fi fost "activat" de prezenta semnalului 5G, observandu-se ca focarele de infectie se afla in apropierea acestor antene, iar in zonele in care nu exista acest tip de semnal numarul cazurilor era aproape de zero. Situatia a fost confirmata si de unele articole din presa italiana, dar care se bazeaza pe un numar mic de constatari, neputand fi o regula.

Un virus a fost "teleportat" de la Paris la Roma prin linie telefonica

Interesant e ca facand cercetari pe internet, redactia noastra a gasit un video de senzatie, care ne-ar putea situa si pe noi la limita conspirationistilor, numai ca - iata! - cu o mare viteza ceea ce e considerat "absurd" si "inimaginabil" devine "realitate" in cateva luni, asa ca publicam si noi aceasta informatie cu rezerva ca sa judece fiecare dupa cum crede, noi introducand doar o ipoteza de lucru: Luc Montagnier, renumit virusolog si laureat al Premiului Nobel a reusit sa teleporteze in 2011 ADN cu ajutorul apei (memoriei apei - care s-a dovedit ca e transmitatoare de informatie si se cristalizeaza pe anumite frecvente specifice)... Si ce credeti ca a teleportat la distanta, public, pentru intreaga comunitate stiintifica, dupa experimente de laborator?! Un virus! Care s-a "reconstituit" din nimic in apa, cu ajutorul unei frecvente specifice, transmisa prin linia telefonica. Virusul a "plecat" de la Paris la Roma, unde a aparut spontan in apa din nimic, cum se poate vedea in filmuletul de mai jos.

Explicatia stiintifica poate fi consultata AICI. Pe Youtube exista mai multe documentare despre acest eveniment AICI si AICI. Documente AICI si AICI.

Cu alte cuvinte, din 2011 sunt 10 ani, tehnologia a evoluat imens, iar in China deja Inteligenta Artificiala e o unealta importanta a regimului autoritar. Asa ca e posibil ca oamenii de stiinta chinezi sa fi pus la punct tehnologia prin care sa transmita un virus, mai precis informatie purtata de o frecventa specifica pe unde electromagnetice, apoi rezonand in apa, dintr-un anumit loc catre intreaga planeta, acolo unde au dorit, in orasele sau zonele pe care le-au tintit. Daca in 2011 se folosea o linie telefonica long-distance obisnuita, in 2021 se pot folosi satelitii de comunicatii, antenele de telefonie mobila etc. Si unde mai pui ca o mare parte din mancare (legume, fructe etc.) sunt 70-80% apa, organismul uman e constituit majoritar din apa, deci daca virusul teleportat apare instantaneu in apa refacand informatia transmisa electromagnetic pe frecventa respectiva, atunci ne putem gandi ca e posibil ca pandemia sa fi aparut in acest fel. Poate ca aceia care zic ca "virusul se activeaza la antena 5G" nu-s chiar nebuni... Ramane de vazut, chiar daca pare de domeniul SF acum cand scriem aceste randuri.

Video AICI in caz ca nu se poate vizualiza mai jos!

Stirea din 2011:

"Cercetatorul francez Luc Montagner (laureat al Premiului Nobel pentru Medicina) a dat publicitatii primele rezultate ale unui experiment revolutionar, conform caruia ADN-ul e capabil sa se 'teleporteze', prin intermediul emisiilor electromagnetice. Omul de stiinta afirma ca fiecare filament de ADN in parte, adica un filament ARN (si la o adica, chiar fiecare gena), este in masura sa emita unde electromagnetice, care se propaga prin intermediul formarii de nanostructuri de apa; in plus, aceasta proprietate permite anumitor microorganisme sa infecteze celule la distanta, printr-un proces care aminteste de cel al teleportarii.

Materialul biologic a fost excitat electromagnetic de cercetatori, iar semnalele au fost capturate si amplificate printr-un computer (dupa modelul PCR - nota red.). Rezultatele inregistrate sunt fara precedent: solutiile biologice extrase din culturi celulare bacteriene si virale emit unde electromagnetice la o frecventa foarte scazuta (intre 500 si 3000 Hz), si rezultate similare sunt obtinute analizand doar ADN-ul extras din aceleasi microorganisme. De asemenea, s-a mai observat si ca emisiile electromagnetice nu depind de cantitatea de celule utilizate in cultura, si ca gene individuale sunt capabile sa produca aceleasi emisii.

Acest lucru inseamna ca fiecare molecula de ADN in parte, supusa excitarii electromagnetice, este in masura sa emita semnale captabile. 'Teleportarea' ADN-ului dintr-o celula in alta se petrece prin intermediul apei in anumite conditii. Aici intervine elementul cel mai provocator si mai controversat al studiului lui Montagnier: oamenii de stiinta au observat ca emisiile de ADN provocau schimbari la nivelul nanostructurilor apei si ulterior, ei au demonstrat ca aceste emisii pot influenta si nanostructurile unei solutii apoase lipsite de elemente biologice.



Considerand ca aceste aceste structuri specifice ar putea servi drept structura pentru reproducerea moeculei emitatoare, au inserat in eprubeta continand apa elementele necesare sintezei ADN-ului (enzima polimeraza, nucleotide si primeri). Iar atunci cand au analizat ADN-ul produs, cercetatorii au descoperit secvente identice cu cele originale in proportie de 98%.

In esenta, ADN-ul ar fi in masura sa transfere informatii despre propria structura prin intermediul apei, mergand pana la a reconstrui molecula intr-un alt ambient apos. Chiar si doar aceasta descoperire era de ajuns pentru a provoca furori in lumea stiintifica, dar Luc Montagnier merge si mai departe, lansand ipoteza ca aceasta proprietate ar fi cea utilizata de microorganisme pentru a infecta alte celule: 'Trebuie sa presupunem ca in prezenta celulelor eucariote, sinteza componentelor microplasmei poate fi instruita de ADN-ul microplasmei. O unica celula de microplasma este asadar suficienta pentru a genera infectia totala a linfocitelor', a explicat cercetatorul."