Faliment? Costica Constanda a poprit toate conturile Primăriei Capitalei. Gabriela Firea e (i)responsabila!

Vinerea trecuta, inca de dimineața, omul de afaceri Costica Constanda a poprit toate conturile Primăriei Capitalei intrucat nu a primit despagubirea decisa de instanta inca din 4 iunie 2019, in valoare de 130 de milioane de euro. Conturile PMB sunt blocate atat la Trezorerie și toate bancile comerciale. Intre timp penalitatile curg, zilnic se pierd zeci de mii de euro din bugetul Capitalei.



In iunie anul trecut a rămas definitiva sentinta conform careia primaria Capitalei trebuie sa-l despagubeasca pe Costica Costanda cu 130 de milioane de euro pentru terenul din Satul Francez. Pana acum, dupa noua luni de la decizia judecatorilor penalitățile de întârziere se ridica la mai bine de 11.000 euro pe zi. In acest rastimp, PMB avea obligația ca caute soluții ca sa plătească suma, o suma care reprezinta aproape 10% din intregul buget anual al primariei Capitalei.

In loc sa caute soluții, Gabriela Firea, primarul general al Bucurestiului, a preferat sa dea banii pe tot felul de evenimente si actiuni inutile (pe langa vouchere, tabere, târguri), aducatoare insa de comisioane importante pentru clanul care conduce primaria. Inca de pe 24 decembrie 2019, Constanda putea sa pună poprire pe conturile primăriei. In clipa in care se înregistrează o creanța mai mare de 10% decât execuția bugetară, cum este deja cazul, obligațiunile municipale devin scadente de îndată (e clauza prevazuta in contract). Odată cu ele și toate împrumuturile pe care le are PMB.

In momentul de fata, discutam despre 3.5 milioane de euro doar dobânzi. Ceea ce inseamna aproape 12.000 de euro zilnic.dca punem si penalitatile, vorbim de o pierdere de 23.000 de euro pe zi. Si cu toate astea, Firea nu face nimic, primarul general aflandu-se in campanie electorala, cu un Bucuresti care e ca si in faliment, avand deja societatile municipale suspendate de instanta. Cele 22 initiale au fost desfiintate prin hotarare judecatoreasca, iar cele 14 noi, restructurate, au fost suspendate de judecatori.

Costica Constanda a cerut 7800 mp la 4100 euro mp, plus diferența, in Satul Francez. Curtea de conturi a Ministerului de Finanțe ar trebui sa stabilească cine plătește penalitățile pentru nepunerea in aplicare a hotarârii judecătorești definitive. Adica cei 3.5 milioane de euro pana azi. Firea e singura răspunzătoare de situatia creata. Initial, consilierii au aprobat in buget 100 milioane de euro pentru aceste despăgubiri. De ce 100 si nu 130 cum e decizia, nu se stie. La randu lui, celalat om de afaceri implicat, Vasile Creștin are de luat 22 milioane de euro. Bugetul s-a aprobat. Dar nu s-au dat nici măcar parțialbanii, ca sa scape de penalitățile zilnice. Primaria Capitalei are in momentul de fata, per total, facturi emise de anul trecut (2019), pentru mai multe entitati economice, de 3 miliarde de lei neplătite.

Instanţa Supremă a decis pe 4 iunie 2019 despăgubiri in valoare de 130 de milioane de euro după ce omul de afaceri Costica Constanda nu a fost lăsat să ridice blocuri pe un teren cumpărat lângă parcul Herăstrău, dar nici în parcul Bordei ce-i fusese oferit la schimb de Primărie. În 2003, Costică Constanda a cumpărat peste 3 hectare de teren la marginea parcului Herăstrău, de la cineva care le obţinuse după ce cumpărase, la rândul lui, drepturi litigioase.

Primăria Capitalei construise însă deja acolo vile de lux şi denumise cartierul „Satul Francez". Așa că edilii de atunci i-au oferit lui Constanda parcul Bordei, aflat în apropiere, într-o zonă la fel de scumpă. Omul de afaceri intenţiona să construiască blocuri în perimetrul parcului. Parcul Bordei ar fi devenit o bijuterie imobiliară pentru Costică Constanda. Se afla într-o zonă exclusivistă din Bucureşti, zona Primăverii, la câţiva metri de fosta reşedinţă a lui Nicolae Ceauşescu. Este o zonă deosebit de verde de 3.3 hectare, în jurul parcului Floreasca.

Societatea civilă şi activiştii de mediu s-au opus vehement planurilor lui Constanda, iar înţelegerea cu primăria a picat. Costanda a rămas cu Satul Francez şi a încercat să ridice blocuri acolo. Chiar a cerut pentru asta un plan urbanistic zonal, pentru care s-au dat şi lupte corp la corp în şedinţele Consiliul General.

Până la urmă, Planul Urbanistic nu a fost aprobat de consilieri, iar Constanda a dat primăria în judecată. Înalta Curte a decis acum că omul de afaceri să restituie Satul Francez primăriei cu tot cu vile. Va primi în schimb 76 de milioane de euro. Omul de afaceri spune însă că suma totală, în care intră şi dobânzile acumulate în anii de judecată, s-ar ridica la 130 de milioane de euro.