Federal Reserve propune o a patra funcție a banilor: Mijloc de control social!

Consiliul Fed a anunțat că băncile Rezervei Federale americane vor dezvolta un nou serviciu de plată și decontare în timp real, non-stop, numit FedNow Service, pentru a sprijini efectuarea mai rapidă a plăților în Statele Unite.

Acesta este un răspuns direct la amenințarea reprezentată de monedele digitale și de blockchain. Potrivit unui oficial al Fed, vara trecută, Trezoreria SUA a recomandat ca "Rezerva Federală să acționeze rapid pentru a facilita un sistem de plăți cu amănuntul mai rapid, cum ar fi prin dezvoltarea unui serviciu de decontare în timp real, care ar permite, de asemenea, un acces mai eficient și omniprezent la capacități de plată inovatoare. Considerăm că acest efort necesită un sistem blockchain bazat pe un sistem de calcul cuantic bazat pe dovada de autoritate."

După cum s-a menționat în documentul "Blockchain, Cryptocurrency and the Future of Monetary Policy", o cercetare confidențială, care nu poate fi distribuită, trimisă unor membri selectați ai House Financial Services Committee, este esențial să înțelegem că bitcoin a fost creat ca răspuns direct la eșecul autorităților de reglementare la nivel mondial de a proteja publicul în anii care au precedat criza financiară din 2007/2008. Astfel, funcționalitatea etică și monetară a criptomonedei este superioară celei a banilor de hârtie. În cele din urmă, criptomoneda va domina.

După cum se menționează, de asemenea: "Principalele atribute economice ale unei monede eficiente din punct de vedere tehnic se bazează pe trei funcții: ca unitate de cont, ca rezervă de valoare și ca mijloc de schimb."

Fed: "Dar există o a patra funcție a banilor: ca mijloc de control social. Monopolul centralizat asupra funcțiilor banilor deținut de guvernele suverane și de băncile centrale a generat mari dezechilibre în ceea ce privește veniturile și bogăția. Îngrijorările legate de lipsa de performanță a băncilor centrale în ceea ce privește incluziunea financiară, inegalitatea veniturilor, stabilitatea sistemului economic și tendința băncilor centrale de a intermedia în numele marilor instituții financiare au susținut crearea criptomonedelor"

După cum se menționează într-un alt document de cercetare confidențial: "Este FedCoin fezabil?", care nu este destinat distribuirii, trimis unor membri selectați ai Comitetului pentru servicii financiare al Camerei Reprezentanților, se sugerează Consiliului să se concentreze pe utilizarea unui blockchain Bitcoin îmbunătățit pentru "a sprijini furnizarea de către instituțiile de depozit a unor servicii de plată mai rapide de la un capăt la altul și ar oferi infrastructura necesară pentru a promova plăți mai rapide omniprezente, sigure și eficiente în Statele Unite".

Fed trimite "cercetări confidențiale, care nu pot fi distribuite" către anumiți membri ai Comisiei pentru servicii financiare a Camerei Reprezentanților, care adoptă banii ca mijloc de control social. Cercetările confidențiale ale Fed exprimă preocupări legate de inegalitatea veniturilor și temeri legate de Bitcoin. Restul este confidențial, trimis, fără îndoială, unor marxiști selecționați din Comisia pentru servicii financiare a Camerei care doresc să abordeze inegalitatea veniturilor prin redistribuirea veniturilor.

Ceea ce nu știm este cât de mult a mai avansat spre redistribuirea veniturilor și controlul social. Nu știm nici ce alte idei referitoare la bani sunt ascunse în documente. Între timp, vă rugăm să rețineți politica Fed: Nu este vorba de sistemul bancar cu rezerve fracționare, ci de sistemul bancar cu rezerve ZERO. Nimic nu se compară cu o criză bancară sponsorizată de Fed, cuplată cu rezerve zero la depozite, pentru a ajuta la atingerea obiectivelor de utilizare a banilor ca mijloc de control social.

