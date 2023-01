Fenomenul OZN: Pentagonul investighează sute de apariții misterioase (RAPORT COMPLET - DOCUMENT)

Aproape 250 de fenomene au fost raportate agențiilor de informații americane din iunie 2021. Au fost gestionate în total 510 incidente.

Serviciile de informații americane examinează peste 500 de rapoarte despre obiecte zburătoare neidentificate, așa-numitele OZN-uri, a detaliat un raport publicat joi, 12 ianuarie, care indică faptul că, deși multe se dovedesc a fi drone sau baloane, natura a aproximativ o sută dintre ele rămâne necunoscută. Cel puțin 247 de fenomene aeriene neidentificate au fost semnalate de la ultimul raport al Direcției Servicii de Informații (DNI), din iunie 2021, care indica la acea vreme că studia deja 144 de astfel de cazuri. La acest număr se adaugă 119 cazuri de apariții misterioase de aeronave, dezgropate din vechile înregistrări acumulate pe parcursul a două decenii, pentru un total de 510 incidente, potrivit raportului, relatează Le Point preluat de Rador.

Majoritatea noilor fenomene au fost observate de piloții US Navy și US Air Force, notează US Intelligence. Dintre aceste incidente, aproape 200 au avut o explicație complet banală. Acestea s-au datorat baloanelor, dronelor sau poluării aerului, adică păsărilor, evenimentelor meteorologice sau pungilor de plastic care zburau purtate de vânt. Alte fenomene însă nu au nicio explicație, conform rezumatului DNI, o versiune neconfidențială a raportului prezentat Congresului. Acestea sunt supuse unei examinări intense de către Pentagon, agențiile de informații americane și NASA, fără teama că ar fi vorba despre vehicule extraterestre, ci de teama capacităților de spionaj necunoscute ale țărilor rivale.

"Fenomenele aeriene neidentificate continuă să reprezinte un risc pentru siguranța aviației și reprezintă o potențială amenințare de colectare de informații" din țările inamice, subliniază raportul. În iunie, NASA a anunțat lansarea unei investigații de mai multe luni asupra prezenței acestor obiecte, care, de exemplu, se mişcă anormal sau foarte rapid în atmosfera noastră și a căror prezenţă nu poate fi explicată în stadiul actual al cunoștințelor noastre. La rândul său, Pentagonul a creat în noiembrie 2021 un birou responsabil cu colectarea și analiza tuturor informațiilor despre OZN-uri în fața presiunii crescute din partea Congresului pe această temă.

Washingtonul este îngrijorat în special de capacitățile de spionaj ale Chinei folosind drone sau alte mijloace aeriene. "Luăm foarte în serios rapoartele privind intruziunile în spațiul nostru terestru, maritim sau aerian și le analizăm pe fiecare", a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul Pat Ryder, într-un comunicat.

BIROUL DIRECTORULUI DE INFORMAȚII NAȚIONALE

Raport anual 2022 privind fenomenele aeriene neidentificate

REZUMAT

Raportarea fenomenelor aeriene neidentificate (UAP) este în creștere, permițând o mai mare conștientizare a spațiului aerian și o oportunitate sporită de a rezolva evenimentele UAP. Pe lângă cele 144 de rapoarte UAP acoperite pe parcursul celor 17 ani de raportare UAP incluse în evaluarea preliminară a Biroului Directorului de Informații Naționale (ODNI), au existat 247 de rapoarte noi și alte 119 care au fost fie descoperite, fie raportate după efectuarea preliminară, în perioada de timp a evaluării. În total, 510 rapoarte UAP la 30 august 2022. Informații suplimentare sunt furnizate în versiunea clasificată a acestui raport.

AARO și ODNI evaluează că creșterea observată a ratei de raportare a UAP se datorează parțial unei mai bune înțelegeri a posibilelor amenințări pe care le poate reprezenta UAP, fie ca pericole la siguranța zborurilor, fie ca potențiale platforme de spionaj ale adversarului, și parțial din cauza reducerii stigmatizării din jurul raportării UAP. Această raportare sporită oferă mai multe oportunități de a aplica analize riguroase și de a rezolva evenimente.

Înființarea Biroului de Rezolvare a Anomaliilor în toate domeniile (AARO) al Departamentului de Apărare (DoD) ar trebui să faciliteze eforturi mai coordonate UAP, rezultând o mai mare atribuire a UAP. Deși datele limitate despre UAP continuă să fie o provocare, înființarea AARO - cu aria sa largă de autorități și responsabilități și înlocuirea prin ea a Grupului operativ pentru fenomene aeriene neidentificate (UAPTF) - va permite o coordonare sporită a eforturilor față de problema UAP. Autoritățile AARO se asigură că eforturile de detectare și identificare a UAP se vor întinde atât asupra DoD cât și asupra partenerilor interagenții relevanți, precum și asupra Comunității de Informații (IC), cu sprijinul și coordonarea Managerului Național de Informații pentru Aviație (NIM-Aviation). Eforturile de coordonare ale NIM-Aviation și AARO vor îmbunătăți gradul de conștientizare de către Guvernul SUA a obiectelor din spațiul aerian și rezolvarea evenimentelor UAP (vezi Anexa B).

Evenimentele UAP continuă să aibă loc în spațiul aerian restricționat sau sensibil, evidențiind posibile preocupări pentru siguranța zborului sau activitatea de colectare a adversarului. Continuăm să evaluăm că acest lucru ar putea rezulta dintr-o prejudecată de colectare, din cauza numărului de aeronave și senzori activi, combinată cu o atenție concentrată și îndrumări pentru a raporta anomalii. AARO, împreună cu NIM-Aviation și IC, va continua să investigheze orice dovadă a unei posibile implicări a unui guvern străin în evenimentele UAP.

DOMENIUL DE APLICARE ȘI IPOTEZE

Domeniul de aplicare

Acest raport anual este furnizat de ODNI ca răspuns la o cerință stabilită în secțiunea 1683 din Legea privind autorizarea apărării naționale (NDAA) pentru anul fiscal (AF) 2022, înființarea biroului, structura organizațională și autoritățile de abordare a fenomenelor aeriene neidentificate. Subsecțiunea (h) a acelei secțiuni prevede că „Directorul [de informații naționale - DNI], în consultare cu secretarul [apărării - SECDEF], va prezenta comisiilor corespunzătoare ale Congresului un raport privind fenomenele aeriene neidentificate" (vezi Anexa A). .

Pe lângă răspunsul la elementele necesare definite în NDAA, acest raport detaliază eforturile de stabilire și coordonare dintre ODNI și nou-creatul DoD AARO. Acest raport oferă o imagine de ansamblu pentru factorii de decizie privind UAP care au fost raportate de la data limită a informațiilor din 05 martie 2021 pentru evaluarea preliminară a ODNI privind UAP, publicată la 25 iunie 2021. Conform NDAA, AARO oferă factorilor de decizie politici rapoarte trimestriale despre UAP, care conțin mai multe detalii privind analiza și atribuirea evenimentelor UAP.

Acest raport a fost întocmit de NIM-Aviație al ODNI în colaborare cu AARO. Acesta include contribuții de la Subsecretarul Apărării pentru Informații și Securitate (USD[I&S]), Agenția de Informații pentru Apărare (DIA), Biroul Federal de Investigații (FBI), Oficiul Național de Recunoaștere (NRO), Agenția Natională de Intelligence Geospatială (NGA), Agenția Națională de Securitate (NSA), Armata SUA, Marina SUA, Corpul Marin al SUA, Forțele Aeriene ale SUA, Administrația Federală a Aviației (FAA), Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu (NASA), Administrația Națională Oceanografică și Atmosferică (NOAA), Departamentul de Energie (DoE), ODNI/NIM-Emerging and Disruptive Technology (NIM EDT), ODNI/Centrul Național de Contrainformații și Securitate (NCSC) și ODNI/Consiliul Național de Informații (ODNI/ NIC).

Ipoteze

Factori multipli afectează observarea sau detectarea UAP, cum ar fi vremea, iluminarea, efectele atmosferice sau interpretarea corectă a datelor senzorilor. În ceea ce privește revizuirea sau analiza evenimentelor, UAP, ODNI și AARO funcționează în baza ipotezei că rapoartele UAP sunt derivate din amintirea exactă de către observator a evenimentului și/sau senzori care în general funcționează corect și captează suficiente date reale pentru a permite evaluările inițiale. Cu toate acestea, ODNI și AARO recunosc că un număr oarecare de incidente UAP pot fi atribuite neregulilor sau variațiilor senzorului, cum ar fi eroarea operatorului sau a echipamentului.

SCHIMBĂRI GUVERNAMENTALE PENTRU GESTIONAREA PROBLEMELOR UAP

Înființarea Biroului de Rezolvare a Anomaliilor pentru toate domeniile (AARO)

Secretarul adjunct al Apărării a ordonat USD(I&S) să înființeze un birou cu sferă, autorități, responsabilități și capacități suficiente pentru a continua eforturile UAPTF și pentru a îndeplini criteriile extinse. AARO a fost înființată ca entitate succesoare a UAPTF la 20 iulie 2022. În conformitate cu mandatul său, AARO are autoritatea de a coordona eforturile UAP dincolo de DoD și este autorizată să dezvolte procese și proceduri pentru a sincroniza și standardiza colectarea, raportarea și analiza, nu doar DoD, dar și IC-ul, cu sprijinul și coordonarea NIM-Aviation. AARO se va coordona cu alte agenții non-IC, cum ar fi FAA, NASA, NOAA și elementele non-IC ale Departamentului de Securitate Internă (DHS) și Departamentului de Energie (DOE), după caz. Sfera largă de autoritate acordată AARO ar trebui să le permită să utilizeze o abordare multi-agenție, la nivelul întregului guvern pentru înțelegerea, rezolvarea și atribuirea UAP în viitor.

Coordonarea ODNI cu AARO și partenerii multi-agenții, căutând oportunități de asistență în colectarea, raportarea și analiza incidentelor UAP în IC

De la publicarea din iunie 2021 a evaluării preliminare a ODNI privind UAP, ODNI a elaborat îndrumări strategice pentru a îmbunătăți colectarea ulterioară, pe care AARO și ODNI le vor folosi pentru a pregăti, colecta și raporta cazurile UAP într-o manieră cuprinzătoare pentru CI. NIM Aviation va rămâne punctul focal al IC pentru problemele UAP, în timp ce AARO este punctul focal DoD pentru aceste probleme și activitățile conexe. AARO va reprezenta DoD în interagenții, Congres, mass-media și public, în coordonare cu Secretarul Adjunct al Apărării pentru Afaceri Legislative și Asistentul Secretarului Apărării pentru Afaceri Publice (OSD[PA]). Misiunea și responsabilitățile AARO sunt cuprinse în Anexa B.

RAPORTAREA CONTINUĂ ȘI ANALIZA ROBUSTĂ OFERĂ O FIDELITATE MAI BUNĂ ASUPRA EVENIMENTELOR UAP, DAR MULTE CAZURI RĂMÂN NESOLUȚIONATE

Raportarea UAP

Evaluarea preliminară ODNI privind UAP a discutat 144 de rapoarte UAP și a avut ca dată limită pentru informații 05 martie 2021. De atunci, AARO a primit un total de 247 de rapoarte UAP noi. Alte 119 rapoarte UAP privind evenimentele care au avut loc înainte de 5 martie 2021, dar care nu au fost incluse în evaluarea preliminară, au fost descoperite sau raportate după perioada de timp a evaluării preliminare. Aceste 366 de rapoarte suplimentare, combinate cu cele 144 de rapoarte identificate în evaluarea preliminară, aduc numărul total de rapoarte UAP catalogate până în prezent la 510.

De la înființarea sa în iulie 2022, AARO a formulat și a început să utilizeze un proces analitic robust față de raportările UAP identificate. Odată finalizate, concluziile analitice finale ale AARO vor fi disponibile în rapoartele sale trimestriale pentru factorii de decizie. Analiza și caracterizarea inițială de către AARO a celor 366 de rapoarte nou-identificate, bazate pe un proces multi-agenție, a considerat mai mult de jumătate ca prezentând caracteristici neremarcabile:

• 26 caracterizate ca sistem de aeronave fără pilot (UAS) sau entități asemănătoare UAS;

• 163 caracterizate ca balon sau entități asemănătoare balonului; și

• 6 atribuite dezordinei.

Caracterizarea inițială nu înseamnă rezolvat pozitiv sau neidentificat. Această caracterizare inițială permite mai bine AARO și ODNI să utilizeze eficient și efectiv resursele față de celelalte 171 de rapoarte UAP necaracterizate și neatribuite. Unele dintre aceste UAP necaracterizate par să fi demonstrat caracteristici de zbor sau capacități de performanță neobișnuite și necesită analize suplimentare.

Majoritatea noilor rapoarte UAP provin de la aviatorii și operatorii Marinei SUA și ai Forțelor Aeriene ale SUA care au asistat la UAP în timpul sarcinilor lor operaționale și au raportat evenimentele UAPTF sau AARO prin canale oficiale. Indiferent de metoda de colectare sau de raportare, multe rapoarte nu au suficiente date detaliate pentru a permite atribuirea UAP cu înaltă certitudine.

Parteneriate și colaborări

ODNI și AARO se angajează să partajeze responsabil rezultatele UAP cu partenerii interagenții (cum ar fi FAA și NASA), cu alte părți interesate, Congresul, partenerii internaționali și publicul. AARO lucrează îndeaproape cu OSD(PA) și cu partenerii de misiune pentru a dezvolta o strategie de partajare a informațiilor și de mesagerie care urmărește să maximizeze transparența, menținând în același timp protecția adecvată a surselor și metodelor sensibile.

ODNI și AARO au menținut comunicarea cu partenerii noștri aliați cu privire la UAP, ținându-i la curent cu evoluțiile și inițiativele SUA. Întreprinderile DoD și IC lucrează în colaborare pentru a raporta, identifica și rezolva evenimentele UAP. Agențiile din IC au stabilit proceduri standard de operare care vor eficientiza rezolvarea UAP. De exemplu, metodologia analitică a AARO necesită o abordare la nivelul întregului guvern pentru rezolvarea evenimentelor UAP, care să includă analiști și specialiști în știință și tehnologie, pentru a ajuta la rezolvarea evenimentelor UAP.

Preocupări privind siguranța zborului și implicații asupra sănătății

UAP reprezintă un pericol pentru siguranța zborului și coliziunea pentru bunurile aeriene, impunând potențial operatorilor de aeronave să ajusteze tiparele de zbor ca răspuns la prezența lor neautorizată în spațiul aerian, operând în afara standardelor și instrucțiunilor de control al traficului aerian. Până în prezent, nu au fost raportate coliziuni între aeronavele americane și UAP. În ceea ce privește preocupările legate de sănătate, nu au existat nicio întâlnire cu UAP confirmată pentru a contribui direct la efecte adverse legate de sănătate pentru observator(i). Recunoscând că efectele legate de sănătate pot apărea în orice moment după producerea unui eveniment, AARO va urmări orice implicații raportate asupra sănătății legate de UAP în cazul în care acestea apar.

REZUMAT ȘI PERSPECTIVE

UAP continuă să reprezinte un pericol pentru siguranța zborului și să reprezinte o posibilă amenințare de spionaj a adversarului. De la publicarea evaluării preliminare ODNI în iunie 2021, raportarea UAP a crescut, parțial datorită unui efort concentrat de a destigmatiza subiectul UAP și de a recunoaște riscurile potențiale pe care le prezintă atât ca siguranța pericolului de zbor, cât și potențialele activități adverse. În timp ce anterior au fost 144 de rapoarte UAP acoperite pe parcursul celor 17 ani de raportare UAP incluse în evaluarea preliminară ODNI privind UAP, au existat încă 247 de rapoarte UAP în cele 17 luni de atunci. În combinație cu alte 119 rapoarte descoperite sau raportate cu întârziere, care s-au încadrat în perioada inițială de 17 ani, dar care nu au fost incluse în evaluarea preliminară, sunt catalogate în prezent un total de 510 rapoarte UAP.

AARO a fost stabilit ca punct focal DoD pentru UAP. Într-un efort de a câștiga fidelitate cu privire la natura UAP și la riscul posibil pe care îl reprezintă UAP, Congresul a solicitat, prin NDAA FY 2022, înființarea unui birou central pentru toate problemele UAP. Acel birou a devenit oficial operațional ca AARO, sub USD(I&S), în iulie 2022. AARO este punctul focal unic pentru toate eforturile DoD UAP, conducând o abordare la nivelul întregului guvern pentru a coordona eforturile de colectare, raportare și analiză UAP. în DoD, IC și nu numai, pentru a include alte agenții guvernamentale care nu fac parte din IC, precum și aliați străini și parteneri ai Statelor Unite.

Eforturile coordonate între DoD, IC și alte agenții guvernamentale de a colecta și raporta evenimentele UAP au dus la creșterea seturilor de date, care acoperă mai multe domenii de securitate. AARO, în coordonare cu IC, se concentrează pe identificarea de soluții pentru a gestiona și a atenua problema de date rezultată, inclusiv aportul, indexarea, vizualizarea și analiza acestor date în mai multe domenii ale securității. Suntem încrezători că continuarea activităților de urmărire oficială a UAP în cooperare cu mai multe agenții va duce probabil în viitor la o mai mare conștientizare privind obiectele din și peste domeniile aeriene, spațiale și maritime, precum și natura și originea UAP. Înființarea AARO și aplicarea noului proces analitic al AARO la această raportare detaliată va crește rezoluția evenimentelor UAP.

ANEXA A: RAPORT ANUAL PRIVIND UAP - NDAA FY 2022

Subsecțiunea (h) din secțiunea 1683 (Înființarea biroului, a structurii organizaționale și a autorităților pentru abordarea fenomenelor aeriene neidentificate) din NDAA FY 2022 (Legea publică 117-81) a enumerat cerințele pentru un Raport anual privind problemele UAP. În subsecțiune, termenul „Director" se referă la Directorul de Informații Naționale (DNI), iar termenul „Secretar" se referă la Secretarul Apărării (SECDEF). Textul subsecțiunii este mai jos.

(1) Cerință. Nu mai târziu de 31 octombrie 2022 și anual ulterior până la 31 octombrie 2026, directorul, în consultare cu secretarul, va prezenta comisiilor corespunzătoare ale Congresului un raport privind fenomenele aeriene neidentificate.

(2) Elemente. Fiecare raport conform alin. (1) trebuie să includă, cu privire la anul vizat de raport, următoarele informații:

(A) Toate evenimentele neidentificate legate de fenomene aeriene raportate care au avut loc în perioada de un an.

(B) Toate evenimentele neidentificate legate de fenomene aeriene raportate care au avut loc într-o perioadă diferită de acea perioadă de un an, dar care nu au fost incluse într-un raport anterior.

(C) O analiză a datelor și a informațiilor primite prin fiecare eveniment raportat despre fenomene aeriene neidentificate.

(D) O analiză a datelor referitoare la fenomene aeriene neidentificate colectate prin:

(i) inteligență geospațială;

(ii) Inteligența semnalelor;

(iii) inteligența umană; și

(iv) Informații privind măsurarea și semnătura.

(E) Numărul de fenomene aeriene neidentificate raportate pe spațiul aerian restrâns al Statelor Unite în timpul perioadei de un an.

(F) O analiză a unor astfel de incidente identificate conform subparagrafului (E).

(G) Identificarea potențialelor amenințări aerospațiale sau a altor amenințări reprezentate de fenomene aeriene neidentificate la adresa securității naționale a Statelor Unite.

(H) O evaluare a oricărei activități referitoare la fenomene aeriene neidentificate care pot fi atribuite unuia sau mai multor guverne străine adversare.

(I) Identificarea oricăror incidente sau modele referitoare la fenomene aeriene neidentificate care indică faptul că un guvern străin potențial adversar ar fi putut realiza o capacitate aerospațială inovatoare.

(J) O actualizare privind coordonarea de către Statele Unite cu aliații și partenerii cu privire la eforturile de urmărire, înțelegere și abordare a fenomenelor aeriene neidentificate.

(K) O actualizare a eforturilor în curs de desfășurare privind capacitatea de a captura sau exploata fenomenele aeriene neidentificate descoperite.

(L) O evaluare a oricăror efecte legate de sănătate pentru persoanele care s-au confruntat cu fenomene aeriene neidentificate.

(M) Numărul de incidente raportate și descrierile acestora, ale fenomenelor aeriene neidentificate cu active nucleare militare, inclusiv arme nucleare strategice și nave și submarine cu propulsie nucleară.

(N) În consultare cu Administratorul pentru Securitate Nucleară, numărul de incidente raportate și descrierile acestora, ale fenomenelor aeriene neidentificate asociate cu instalațiile sau activele asociate cu producția, transportul sau depozitarea armelor nucleare sau a componentelor acestora.

(O) În consultare cu președintele Comisiei de Reglementare Nucleară, numărul de incidente raportate și descrierile acestora, ale fenomenelor aeriene neidentificate sau dronelor de origine necunoscută asociate cu centrale nucleare, site-uri de stocare a combustibilului nuclear sau alte site-uri sau instalații reglementate de Comisia de Reglementare Nucleară.

(P) Numele organizațiilor de linie care au fost desemnate să îndeplinească funcțiile specifice conform subsecțiunilor (c) și (d) și funcțiile specifice pentru care fiecărei astfel de organizații de linie i-a fost atribuită responsabilitatea principală.

Note:

1. Subsecțiunea (c), la care se face referire în subsecțiunea (h) (P) de mai sus, este intitulată: Răspuns la și investigații de teren pentru fenomene aeriene neidentificate.

2. Subsecțiunea (d), menționată în subsecțiunea (h) (P) de mai sus, este intitulată: Analize științifice, tehnologice și operaționale ale datelor privind fenomenele aeriene neidentificate.

ANEXA B: ÎNFIINȚAREA BIROULUI ȘI ATRIBUȚIILE AARO - NDAA AF 2022

Subsecțiunea (a) din secțiunea 1683 (Înființarea biroului, a structurii organizaționale și a autorităților pentru abordarea fenomenelor aeriene neidentificate) din Legea privind autorizarea apărării naționale (NDAA) pentru anul fiscal 2022 (Legea publică 117-81) a stabilit un birou desemnat să înlocuiască Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF), identificat ulterior ca Biroul de Rezolvare a Anomaliilor pentru Toate domeniile (AARO). AARO a fost înființată la 20 iulie 2022. Subsecțiunea (b) din secțiunea 1683 a delimitat sarcinile biroului respectiv. Textul acestor subsecțiuni este următorul:

(a) Înființarea biroului. Nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, secretarul apărării, în coordonare cu directorul de informații naționale, va înființa un birou în cadrul unei componente a Departamentului Apărării și Biroului Directorului de Informații Naționale, pentru a îndeplini atribuțiile Grupului operativ pentru fenomene aeriene neidentificate, așa cum este în vigoare cu o zi înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi și alte obligații cerute de prezenta secțiune.

(b) Îndatoriri. Atribuțiile oficiului instituit în temeiul subsecțiunii (a) includ următoarele:

(1) Dezvoltarea procedurilor de sincronizare și standardizare a colectării, raportării și analizei incidentelor, inclusiv a efectelor fiziologice adverse, privind fenomenele aeriene neidentificate în cadrul Departamentului de Apărare și al Comunității de Informații.

(2) Dezvoltarea de procese și proceduri pentru a se asigura că astfel de incidente din fiecare componentă a Departamentului și fiecare element al Comunității de Informații sunt raportate și încorporate într-un depozit centralizat.

(3) Stabilirea procedurilor pentru a solicita raportarea la timp și consecventă a unor astfel de incidente.

(4) Evaluarea legăturilor dintre fenomenele aeriene neidentificate și guvernele străine adverse, alte guverne străine, sau actori nestatali.

(5) Evaluarea amenințării pe care astfel de incidente o prezintă pentru Statele Unite.

(6) Coordonarea cu alte departamente și agenții ale Guvernului Federal, după caz, inclusiv cu Administrația Federală a Aviației, Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu, Departamentul pentru Securitate Internă, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică și Departamentul Energiei.

(7) Coordonarea cu aliații și partenerii Statelor Unite, după caz, pentru a evalua mai bine natura și amploarea fenomenelor aeriene neidentificate.

(8) Întocmirea rapoartelor pentru Congres, atât în formă clasificată, cât și în formă neclasificată, incluse sub secțiunea (i).

ANEXA C: INDEXUL TERMENILOR CHEIE

Acest raport folosește următorii termeni definitorii:

• Range Fouler: definit de aviatorii marinei americane pe baza observațiilor UAP întrerupând antrenamentul preplanificat sau alte activități militare în zonele de operare militară sau în spațiul aerian restricționat.

• Obiecte sau dispozitive transmediu: obiecte sau dispozitive care sunt observate în tranziție între spațiu și atmosferă, sau între atmosferă și corpuri de apă, care nu sunt imediat identificabile.

• Fenomene aeriene neidentificate (UAP): obiecte aeropurtate care nu pot fi identificate imediat. Acronimul UAP reprezintă cea mai largă categorie de obiecte aeropurtate revizuite pentru analiză.

• Eveniment UAP: O descriere holistică a unui eveniment în timpul căruia un pilot sau un echipaj de zbor a asistat (sau a detectat) un UAP.

• Incident UAP: O parte specifică a evenimentului.

• Raport UAP: Documentația unui eveniment UAP care să includă lanțuri de custodie verificate și informații de bază, cum ar fi ora, data, locația și descrierea UAP. Rapoartele UAP includ rapoarte Range Fouler și alte rapoarte.