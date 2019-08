Fiica lui Gheorghe Dincă a răbufnit după crimele din Caracal

Fiica lui Gheorghe Dincă a vorbit despre faptele tatălui său. De la aflarea atrocităților de la Caracal, familia lui Gheorghe Dincă trece prin momente cumplite. Soția și copiii săi sunt în stare de șoc și primesc amenințări pe rețelele de socializare. Dacă îl cred sau nu vinovat de moartea tinerelor, aflăm chiar de la fiica lui Gheoghe Dincă, Daniela, care a acceptat să vorbească despre momentele cumplite prin care trece.

"Noi ne-am separat cam din 2002. Nici nu pot să zic prea multe despre crimă. Am avut un șoc când am aflat știrea. Când am aflat, l-am sunat pe fratele meu. Am fost la Poliție. Am dat declarații. Am stat la dispoziția oamenilor legii. Am stat șase zile în permanență în secția de Poliție, dar și la DIICOT", a spus fata lui Gheorghe Dincă la România TV.

"Nu știu ce s-a întâmplat. Așteptăm să se finalizeze ancheta. Nu știu dacă le-a ucis sau nu pe fete. Nu ni s-a permis să vorbim cu el. Eu am fost crescută de către bunicii din partea mamei, dar asta nu înseamnă că mi-a lipsit din viață. Am fost foarte surprinși să aflăm de faptele sale", a mai zis fiica lui Gheorghe Dincă. "Nu a fost violent nici cu mine, dar nici cu mama", a mai declarat femeia.

"Nu doresc nimănui să treacă prin ce trec eu. Dacă aș fi față în față cu el... nu știu ce i-aș zice, nu aș veni cu o compunere de acasă. Să zicem că sunt fata unui criminal. Nu am ales eu asta, nu este o situație pe care mi-o doresc. Dacă e adevărat că a făcut așa ceva, trebuie să plătească", a conchis fiica lui Gheorghe Dincă.