Finita la commedia: Vanguard părăsește lumea finanțării teatralei crize climaterice!

Ideologia climatică pare ca a luat sfârșit, deoarece fondurile de gestionare a activelor constată că politicile absurde conduse de lobby-urile afiliate la Davos îi costă o mulțime de bani și de credibilitate în fața investitorilor. Vanguard, al doilea cel mai mare fond de gestionare a activelor din lume, după BlackRock, părăsește inițiativa Net Zero Asset Managers.

"Am decis să ne retragem din NZAM, astfel încât să putem oferi investitorilor noștri claritatea pe care o doresc cu privire la rolul fondurilor de indici și la modul în care gândim riscurile materiale, inclusiv cele legate de climă. Astfel de inițiative ale industriei pot avansa un dialog constructiv, dar uneori pot, de asemenea, confunda punctele de vedere ale firmelor de investiții individuale. Acesta a fost cazul, în special, în ceea ce privește aplicabilitatea abordărilor net-zero la fondurile indexate larg diversificate preferate de mulți investitori Vanguard. Această schimbare în calitatea de membru al NZAM nu va afecta angajamentul nostru de a ne ajuta investitorii să gestioneze riscurile pe care schimbările climatice le pot reprezenta pentru randamentele lor pe termen lung."

Retragerea coincide cu respingerea de către procurorul general al statului Utah, Sean Reyes, a cererii Vanguard adresată Comisiei Federale pentru Energie, care a considerat că nu este sigură pentru a investi în companiile de utilități din SUA din cauza criteriilor de mediu, sociale și de guvernanță. Aceasta este o amenințare la adresa pensiilor, a locurilor de muncă și a nevoilor energetice ale poporului american. Pe acest fundal de criză se va deschide Summitul mondial al biodiversității de la Montreal. 196 de state vor încerca să ne facă să credem că vor opri declinul vieții. Dar dacă fondurile de gestionare a activelor renunță la climă, va trebui să găsim argumente pentru a ne convinge pe noi înșine și alte fonduri de investiții să nu renunțe la politica lor de emisii zero de carbon, așa cum a făcut Vanguard.

Capitalul nu mai poate susține speculații absurde, iar investițiile încep să alunece încet-încet spre Asia, noul El Dorado al finanțelor. Cei care au pledat pentru scăderea populației ca factor și indicator economic constată că dividendul demografic al lui Bill Gates este o himeră care ascunde o veche dorință de reducere a populației. Cu toate acestea, cu populațiile chineză și indiană, investitorii dețin o rezervă de forță de muncă reprezentând aproape o treime din planetă. În prezent, China deține 63% din datoria față de țările din G-20, care a crescut cu 9,5% de la criza Covid. Conștient de situație, șeful băncii JP Morgan, Jamie Dimon, a avertizat investitorii să se pregătească pentru un "uragan" economic.

"Vreau să scăpăm din nou de depozitele neoperaționale, ceea ce putem face în funcție de mărime, pentru a ne proteja, astfel încât să putem servi clienții în vremuri grele." Depozitele neoperaționale includ toate depozitele și alte finanțări negarantate de la societăți nefinanciare, entități suverane, bănci centrale, bănci de dezvoltare multilaterală și agenții guvernamentale, atunci când acestea nu sunt deținute în mod specific în scopuri operaționale. Instituțiile financiare care urmează această politică absurdă de zero emisii de dioxid de carbon și care nu au bonitate vor da faliment.

În timp ce lobby-ul bancar ține statele ostatice cu obligațiuni verzi BRI, liderii se vor confrunta cu realitatea pieței, deoarece politica lor, care nu este altceva decât o bulă speculativă, se va sparge. Dacă vrem să trăim în armonie cu natura, va trebui să reconsiderăm impactul carbonului în comparație cu impactul așa-numitelor energii regenerabile. Va exista o revoltă împotriva inteligenței artificiale care ucide locurile de muncă, iar locurile de muncă reprezintă vitalitatea economică pe care fondurile precum Vanguard o caută. Prin retragerea din NZAM, Vanguard anticipează schimbarea politică din SUA preconizată de victoria taberei Trump în Camera Reprezentanților.

Această nouă distribuție a forțelor economice și politice pune sub semnul întrebării ideologia de la Davos. Toți speculatorii știu că omul de la Davos va muri în cele din urmă. Thomas Friedman, editorialistul de la New York Times, a fost cel care a inventat expresia cu referire la arhetipul elitei globalizate, convinsă că globalizarea este benefică într-o lume aplatizată. Dar omul de la Davos a primit o mare lovitură la cap în 2016, odată cu votul Brexit în Marea Britanie și apoi prin alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite. În cele din urmă, Vanguard abandonează pe bună dreptate o lume care se chinuie să își vândă ideologia verde și care lasă în urmă doar ruină și faliment.

Vanguard se retrage din principala alianță financiară privind schimbările climatice, într-un moment în care republicanii americani și-au intensificat atacurile împotriva instituțiilor financiare despre care spun că sunt ostile combustibililor fosili. Cu 7,1 miliarde de dolari în administrare și peste 30 de milioane de clienți la 31 octombrie, Vanguard este al doilea cel mai mare manager de fonduri din lume, după BlackRock. Grupul a anunțat miercuri că demisionează din inițiativa Net Zero Asset Managers, ai cărei membri s-au angajat să atingă zero emisii nete de carbon până în 2050. Vanguard, care gestionează în principal fonduri pasive care urmăresc indicii bursieri, a declarat că angajamentul fără rezerve al alianței de a aborda schimbările climatice a dus la "o anumită confuzie cu privire la opiniile firmelor de investiții individuale".

NZAM a fost înființată în decembrie 2020 și avea 291 de membri care gestionau active în valoare de 66 de miliarde de dolari în luna noiembrie. Anul trecut, NZAM s-a alăturat unei organizații-umbrelă de finanțare pentru climă, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz), lansată anul trecut sub conducerea lui Mark Carney, fostul guvernator al Băncii Angliei. Vanguard va părăsi ambele grupuri. Într-o declarație, NZAM a declarat că decizia Vanguard a fost nefericită. "Este regretabil că presiunea politică are un impact asupra acestui imperativ economic critic și încearcă să împiedice companiile să gestioneze eficient riscurile", a declarat Kirsten Snow Spalding de la Ceres, o coaliție de investitori și grupuri de mediu și, de asemenea, un partener fondator al NZAM.

Majoritatea celor mai mari administratori de active din lume fac parte din NZAM, inclusiv BlackRock, State Street, JPMorgan Asset Management și Legal & General. Printre cei care nu au fost reținuți se numără Fidelity Investments și Pimco, ambele cu sediul în SUA. Vanguard a declarat că această mutare a fost pregătită de câteva luni. Va continua să ofere investitorilor care doresc produse care utilizează factori de investiții de mediu, sociali și de guvernanță, precum și produse net zero. Vanguard va întreba, de asemenea, companiile în care investește cum intenționează să facă față riscurilor climatice.

Luna trecută, un grup de procurori generali republicani a cerut Comisiei Federale de Reglementare a Energiei să nu reînnoiască aprobarea Vanguard de a cumpăra acțiuni la companiile de utilități din SUA. Aceștia au citat apartenența sa la NZAM ca dovadă a faptului că încearcă să influențeze politica companiei, mai degrabă decât să fie un investitor pasiv.

Această mișcare face parte dintr-un atac republican mai larg împotriva investițiilor ESG. Mai multe state republicane au retras conturile de gestionare a numerarului și alte conturi de investiții de la BlackRock, care, sub conducerea fondatorului Larry Fink, a vorbit deschis despre necesitatea de a lua în considerare schimbările climatice în investiții. Glenn Hegar, controlorul statului Texas, a declarat că apartenența la NZAM a fost unul dintre factorii pe care i-a folosit pentru a întocmi o listă de organizații pe care le-a acuzat de "boicotarea" combustibililor fosili.

GAM se alătură unui grup internațional de administratori de active care s-au angajat să atingă un obiectiv de neutralitate a emisiilor de dioxid de carbon, până cel târziu în 2050, și să sprijine investițiile aliniate la acest obiectiv. Inițiativa "Net Zero Asset Managers" (NZAM) include în prezent 128 de investitori cu un total de 43 000 de miliarde de dolari în active gestionate. Stephanie Maier, Global Head of Sustainable and Impact Investing la GAM, subliniază rolul central al managerilor de active în combaterea schimbărilor climatice.

Cele mai bune dovezi științifice cu privire la impactul schimbărilor climatice sugerează că este nevoie urgentă de accelerarea tranziției către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon. Lumea noastră se schimbă rapid; în ultimii 70 de ani, emisiile de carbon au crescut într-un ritm fără precedent. Acest lucru a dus la o urgență climatică cu implicații sociale de mare amploare. În 2015 a fost încheiat un pact istoric - Acordul de la Paris stabilește un obiectiv de menținere a încălzirii globale la un nivel clar sub 2 grade Celsius, în mod ideal la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.

Administratorii de active și de averi au în mână un capital de peste 110 000 de miliarde USD. Modul în care sunt gestionate aceste active va fi esențial pentru capacitatea noastră de a atinge obiectivul comun la nivel mondial de a deveni neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Credem că managerii de active trebuie să fie în prima linie a schimbării și să dezvolte soluții care să le permită clienților noștri să facă tranziția către o economie cu emisii reduse.

În calitate de manager activ, putem concepe soluții tematice foarte bine direcționate pentru a aborda probleme ESG specifice. În special, managerii activi au flexibilitatea de a găsi oportunități de investiții în companii care oferă soluții care facilitează tranziția către o economie cu emisii reduse. Aceștia pot construi relații strânse cu aceste companii pentru a le influența deciziile. Implicarea și gestionarea responsabilă sunt factori-cheie în acest domeniu. În calitate de manager, putem sprijini atât companiile în care investim, cât și clienții pentru care investim, ajutându-i să își decarbonizeze operațiunile în conformitate cu obiectivele de neutralitate a emisiilor de carbon.

Lucrăm în mod activ cu grupuri din industrie pentru a determina modul în care noi, ca proprietari și administratori de active, putem sprijini colectiv și eficient decarbonizarea. Aderarea la inițiativa NZAM vine în urma angajamentului GAM de a sprijini și de a raporta recomandările Grupului de lucru pentru informații financiare legate de climă (TCFD), precum și a publicării declarației noastre privind schimbările climatice. GAM s-a alăturat, de asemenea, altor 457 de investitori care au semnat Declarația globală privind schimbările climatice, care solicită guvernelor să își intensifice semnificativ programele de reducere a emisiilor de CO2 în următorul deceniu și să stabilească obiective clare pentru atingerea neutralității în materie de emisii de carbon până în 2050.