Situatie ingrijoaratoare la Imprimeria Nationala, o unitate de importanta strategica. Aici se tiparesc acte de larga circulatie, care sunt securizate pentru institutiile statului. A apraut, conform surselor Ziuanews, primul caz pozitiv de coronavirus.

De la acest caz au rezultat 13 izolati, dar chestiunea este ca intreaga fabrica este in pericol de a fi contaminata si de a intra in carantina, de a fi inchisa, deci. Personalul a intrat in panica, este un haos general, toti angajatii au venit de acasa, au rude, au copii, batrani in familie, ceea ce ar putea duce la crearea unui nou focar al SARS-COV-2. In total sunt aproape 500 de angajati care au luat contact cu acel caz confirmat de COVID-19. Se pune intrebarea cati mai sunt contaminati si cati au mai raspandit boala. De abia astazi, angajatii de la Imprimerie au primit masti de protectie.

Managerii institutiei nu au facut nimic si au expus personalul spre a fi contaminat, iar la randul lor acestia sa raspandeasca virusul in familie. Pe langa asta exista temera ca prin manipulare o serie de acte tiparite si ambalaje, colete etc. sa fie contaminate, mai ales ca in hartie, carton si celuloza, ca si pe suprafetele de plastic folosite la securizare, virusul sa reziste cateva zile. O parte din pasapoartele tiparite au fost predate deja detinatorilor, la fel si alte acte, inclusiv retetele medicale sunt facute acolo.

Virusul a fost detectat in data de 30.03.2020 la pacientul de 40 de ani declarat pozitiv, si care nu a fost considerat o urgenta medicala necesitand internarea. Cu toate acestea, managerii au aflat de rezultatul testului, decizandu-se ca 13 contacti sa fie izolati. O masura improprie intrucat numarul contactilor este cu mult mai mare, iar restul angajatilor nu au fost testati. Timp de mai multe zile, angajatul cu coronavirus s-a plimbat prin toata fabrica fiind cel care distribuia dezinfectantii in toate sectiile Imprimeriei. Aflam, tot din surse interne, ca acest angajat depistat pozitiv a fost cu o saptamana in urma la o petrecere, desi erau interzise intrunirile. Toate rudele acestuia lucreaza in cardrul Imprimeriei. La directia audit din Imprimarie mai este un angajat al carui parinti au fost depistati pozitiv si internati. Acesta s-a intors de curand din Olanda.