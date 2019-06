Gabriela Firea vrea sa desfiinteze de maine Depoul Victoria. La cine va ajunge terenul de zeci de milioane de euro

Primaria Capitalei vrea sa desfiinteze Depoul Victoria si sa dea terenul - unul dintre cele mai valoroase din intreaga tara - Societatii de Transport Bucuresti (STB) SA. Iar aceasta societate ar urma sa foloseasca respectiva suprafata, situata chiar in vecinatatea sediului Guvernului Romaniei, pentru a obtine "venituri suplimentare".

Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul de mai multa vreme sa desfiinteze Depoul Victoria, dupa cum Ziuanews a avertizat. In Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Bucuresti-Ilfov se mentioneaza ca depoul va face obiectul unei analize riguroase, care sa stabileasca daca merita modernizat sau daca nu cumva activitatea sa ar putea fi mutata. Intr-o situatie similara de incertitudine se aflau si celelalte depouri din zona centrala a Capitalei, respectiv cel de la Dudesti si Uzinele Centrale.

Gabriela Firea, primarul Capitalei, a decis ca, in loc sa modernizeze depozitul, ar fi mai bine sa-l desfiinteze si sa mute activitatea desfasurata acolo tocmai la Depoul Titan. Motive ar fi mai multe, apreciaza municipalitatea. Printre ele se numara si pozitionarea periferica a Depoului Titan, care nu aglomereaza Centrul Capitalei si, in plus, permite scoatere si retragerea mai usoara a tramvaielor de pe traseu.

Interesant este insa ca, desi se pregateste sa desfiinteze depoul de tramvaie administrat de STB, Primaria vrea sa-i lase societatii de transport terenul de 34.748 de metri patrati, situat chiar in vecinatatea Palatului Victoria (sediul Guvernului Romaniei). Mai exact, Firea le propune consilierilor generali sa adopte miercuri un proiect de hotarare (punctul 29 pe ordinea de zi a sedintei) prin care sa gireze majorarea capitalului social al STB SA cu terenul respectiv.

Dar daca tot se desfiinteaza depoul de tramvaie, la ce ii mai trebuie societatii de transport public un teren viran in plin centrul Capitalei? Potrivit PMB, acest teren ar urma sa aduca "venituri suplimentare (...) necesare asigurarii unui serviciu de transport public pentru cetateni la cele mai inalte standarde".

La finele primului an de mandat, Gabriela Firea anunta ca vrea sa foloseasca terenul Depoului Victoria pentru a construi locuinte pentru tineri si o gradinita. Intre timp, administratia Capitalei pare sa fi renuntat la acel plan, de vreme ce in proiectul de hotarare pus pe ordinea de zi a sedintei CGMB se arata ca "Directia Generala de Investii nu are prevazute proiecte de investitii aprobate sau intentia realizarii unui proiect de investitii pe imobilul/terenul in suprafata de 34.748 mp situat in str. Mexic nr. 19, sector 1".

Sursele noastre, insa, spun că pe acest teren, clanul imobiliar de Ilfov coordonat de Florentin Pandele - sotul gabrielei Firea -, evident, prin interpusi, va construi blocuri de birouri, iar data fiind pozitia terenului, aceste spatii se vor inchiria la preturi foarte mari, ceea ce constituie un tun imobiliar de proportii.