"Gazprom Connections": Rețeaua de firme, notari, contabili și avocați care îl ajută pe Putin să ocolească sancțiunile!

Războiul lui Putin din Ucraina a pus în lumina reflectoarelor compania Gazprom, oligarhii din umbră, dar și sutele de firme, vehicule financiare, notari și avocați olandezi care ajută compania de stat rusă să transfere banii în țară pentru a putea finanța războiul, arată o analiză a grupului de investigații SOMO.

Pentru Rusia, contează enorm dependența energetică a Europei de gazul său. Putin știe că livrările de gaz îi oferă nu doar o influență politică considerabilă, dar și fluxuri financiare care să-i finanțeze mașina de război. Zeci de ani, formula periculoasă a lui Putin de a face un amestec între puterea corporațiilor de stat ale Rusiei și conducerea sa autoritară, bazată pe un cerc intern de oligarhi de încredere, a fost alimentată de elitele corporatiste care operează în centrele financiare relevante și în paradisurile fiscale din Occident: contabili din Cipru, PR-iși și influenceri la Bruxelles, avocați în Amsterdam și bancheri în City of London.

Timp de zeci de ani, deservirea imperiului în expansiune al lui Putin s-a dovedit nu doar profitabilă ci spectaculos de profitabilă pentru toți cei implicați. Pentru a opri războiul lui Putin, reducerea fluxurilor de bani care ajung din Europa în Rusia este esențială. Deși va dura ceva timp scăderea dependenței Europei de gazul rusesc, nu există niciun motiv pentru a nu opri aceste fluxuri, chiar dacă va trebui luptat cu o serie de firme de contabilitate și de avocatură. Fiind cel mai mare producător de gaze din lume, Gazprom, deținută de statul rus, este considerată cea mai profitabilă bijuterie a coroanei lui Putin. Centrul financiar offshore din Amsterdam funcționează ca cel mai mare paradis fiscal din lume pentru Gazprom

Ministerul Finanțelor și DNB, care au jucat roluri esențiale în construirea centrului offshore olandez încă din anii 1980, favorizând dezvoltarea așa-numitelor entități cu scop special (SPE)- firme relativ obscure sau simple cutii poștale care funcționează de obicei doar pentru a "optimiza fiscal" un business. Elitei corporatiste din Amsterdam ignoră costurile pe care aceste "optimizări" (de multe ori evaziuni fiscale) le impun finanțelor publice ale altor state. Pe măsură ce au elaborat politici pentru a menține un avantaj fiscal competitiv, instituțiile olandeze au devenit complice la construirea unei infrastructuri offshore care le permite oligarhilor să-și protejeze și să-și sporească averea.

Îndemnăm municipalitatea din Amsterdam să acționeze într-un spirit de solidaritate cu Ucraina și cu toate orașele afectate de agresiunea rusă și să impună cât mai multe sancțiuni posibile din punct de vedere legal pentru a opri „conductele" financiare ale lui Putin și pentru a minimiza fluxurile de capital care duc către Moscova și care sunt direcționate prin Amsterdam. Gazprom este cel mai mare producător de gaze din lume, ceea ce îl face un instrument geopolitic cheie al statului rus. În plus, este unul dintre cei mai mari contributori de impozite la bugetul federal rus.

În timp ce multe sectoare au fost vizate de sancțiuni, inclusiv excluderea majorității băncilor ruse din sistemul global de plăți SWIFT, sectorul energetic în general și gazul în special au fost excluse până acum. Motivul este clar: Europa este pur și simplu prea dependentă de gazul rusesc pentru a bloca importurile rusești. Gazprom a avut și are o strategie pe termen lung orientată nu spre acționariatul ei ci spre creștere organică, de preferat prin reinvestirea profiturilor, nu prin credite sau alte împrumuturi.

Gazprom s-a abținut de la acordarea de dividende mari acționarilor. În ultimele două decenii, a plătit aproximativ 11% din venitul net total, ceea ce este o sumă infimă în comparație cu 66% plătite de Total, 67% plătite de Shell, 88% de ExxonMobil sau de 98%, dividendele plătite de British Petroleum. Infrastructura Gazprom din Amsterdam arată că firma de stat a Rusiei operează 16 filiale în Amsterdam, situate la patru adrese diferite. Există filiale cu angajați care gestionează și oferă asistență tehnică proiectelor Gazprom din întreaga lume, așa cum există cutii poștale fără nicio prezență fizică.

O filială - South Stream Transport B.V. - este situată în sudul Amsterdamului, lângă districtul financiar. Cei 148 de angajați ai săi sunt implicați în managementul de proiect al diferitelor activități Gazprom. Această filială deține și o conductă valoroasă care transportă gaze din Rusia către Turcia peste Marea Neagră. O altă filială - Gazprom Neft Middle East B.V. - operează cu 232 de angajați în Irak, furnizând servicii de inginerie companiilor petroliere. SPE Gazprom International Services EP BV nu are angajați în Țările de Jos, dar are 342 de angajați în întreaga lume, cu birouri în Sankt Petersburg și Borovsk (Rusia), New Delhi (India), Ho Chi Minh (Vietnam), Dușanbe (Tadjikistan) și Tașkent ( Uzbekistan).

Gazprom Marketing & Trading Limited este un canal pentru vânzările de energie în Irlanda, Regatul Unit, Franța și Țările de Jos. Ultimele sale declarații fiscale accesibile la Camera de Comerț Olandeză datează din 2014, dar știm că compania este activă și a avut o cifră de afaceri de 1,5 miliarde EUR în 2020. Funcționează ca subsidiară a filialei Gazprom din Marea Britanie. Mai există o SPE cu active libiene și una cu active în America Latină. Salym Petroleum Development N.V. este înregistrată la aceeași adresă cu sediul Shell din Haga, care deține 50% din corporație. Activitățile acestei firme includ exploatarea câmpurilor petroliere din Salym, Rusia Centrală.

Gazprom Holding Coöperatie U.A. are 23 de angajați și funcționează ca un canal financiar între diferite entități Gazprom și compania-mamă din Moscova. Activele combinate ale tuturor entităților din Țările de Jos se ridică la aproximativ 26 de miliarde USD iar dividendele totale transferate către principalele participații din Rusia au fost de cel puțin 5,8 miliarde EUR în 2020. De atunci, prețurile gazelor au crescut dramatic, așa că dividendele din 2021 și 2022 ar putea să fi crescut enorm

Firma de contabilitate Pricewaterhouse-Coopers (PwC) oferă servicii de audit pentru toate entitățile Gazprom din Țările de Jos (și cel puțin una din Marea Britanie). Am scris PwC înainte de a publica acest articol: PwC nu a oferit niciun răspuns concret. Am anunțat și alte entități cu care Gazprom colaborează: Unii au răspuns, scriind că de la debutul conflictului au tăiat orice legături cu Rusia. Alții au spus că nu vor încheia contracte noi cu rușii iar ceilalți nu au răspuns.