Generalul Pahontu ar fi de fapt bomboana de pe coliva inmormantarii afacerilor de la Cimitirul Ghencea militar

Deocamdată, in ancheta generalului Zisu s-au devoalat doar afacerile legate de extinderea cimitirului Ghencea, diverse spăgi, o impresionanta colectie de ceasuri si tablouri, precum si o retea de cadre militare si civile care actiona in aceasta "caracatita".

Mai putin cunoscut este ca in cadrul anchetei s-a aflat ca familia Zisu detine o casa si un apartament in Turcia. Susele nostre ne-au informat ca sotia generalului este turcoaica la origine, iar casa reprezinta o mostenire, o donatie de la bunicul turc catre nepotul sau, fiul cuplului Zisu. Apartamentul insa are o provenienta destul de neclara.

O alta informatie din ancheta este ca se cauta legatura de afaceri dintre familia Zisu si familia Pahonțu (a sefului SPP). Sotia generalului Zisu este angajata la Pahontu, fiind si prietena extrem de buna cu sotia generalului Pahonțu. Fireste ca si soții acestora sunt in relatii excelente. Ca atare, se presupune ca tinta anchetarii lui Zisu este generalul pahontu, fortandu-se un denunt in aceasta directie.

Revenind la apartamentul din Turcia, exista indicii ca acesta ar putea fi legat de o recompensa in Operatiunea Otokar, firma turceasca a castigat o licitatie cu dedicatie cu Armata, ca sa furnizeze aproape 2000 de blindate usoare Cobra II, foarte proaste din punct de vedere tehnic, dar aprobate de Inzestrarea Armatei, acolo unde Zisu a fost sef si a tăiat si spanzurat. O parte din blindate ar urma sa fie facute si pe linia de productie a Romtehnica SA, firma consacrata a MApN.