Ginerele lui Nicolae Ceaușescu, dezvăluiri incendiare: ei au vrut să elimine familia cu totul! Voiau să șteargă urmele

La 33 de ani de la Revoluție, ginerele lui Nicolae Ceaușescu, Mircea Oprean, cel care a fost soțul Zoiei Ceaușescu povestește prin ce au trecut el și soția lui în anii de după căderea regimului. Oprean a explicat că lui și soției le-au fost confiscați bani și proprietăți, iar apoi, în ciuda faptului că el a câștigat procesul în instanță, nu a mai primit nimic înapoi.

„Ei voiau sa elimine familia in totalitate. Cei din tara, Atanasie Stanculescu, Petre Roman, Brucan, Brates, care voiau sa stearga urmele. Toate urmele care puteau sa conduca spre familia asta.

Ea (n.r. Zoe) s-a prabusit ca urmare a umilintei, rusinii la care a fost supusa. Ea chiar spune „pentru ca nu am vrut sa ingennunchez, m-am prabusit". Sa o acuzi pe Zoe de subminare a economiei nationale... Ca si acuma, eu acuma, dat fiind faptul ca sentinta socrului meu e in vigoare, produce efecte, si eu si Zoia am fost complici la subminarea economiei nationale. Unele bunuri sunt confiscate ca urmare a acestei infractiuni. Eu am cerut la procuratura: „voi ma acuzati de ce vreti voi, dar dati-mi dreptul sa ma apar in instanta. Ei au decis. Procuratura m-a anchetat, a dispus confiscare, a dispus inchiderea dosarului.

Am sa va dau un singur exemplu. Eu am castigat un proces in 2011 privind restituirea banilor confiscati de procuratura si partile sociale, hotarare definitiva. Au trecut 12 ani si procuratura nu mi-a restituit banii. Ca acel cont nu e alimentat. 12 ani. Deci statul cand trebuie sa respecte o hotarare judecatoreasca, nu o respecta.

Daca cetateanul insa indrazneste cumva sa nu o respecte, e luat de gat. Destinul nostru in 1989 era altul. trebuia sa fim eliminati toti. Intelegeti? ELIMINATI. Nu stiu ce s-a intamplat, ce i-a impieditcat, de s-a intarziat aceatsa actiune si nu au putut sa o mai faca. Poate am avut un inger pazitor, marele noroc e ca am scapat cu viata si nu ca am pierdut marea majoritate a lucrurrilor pe care le aveam.

Nu as putea sa ma plang ca cineva mi-ar purta sambetele, dar din ce v-am relatat, domne, drepturile mele nu pot fi respectate ca si ale celorlati?

Este revoltator cand tu vii si vorbesti de stat de drept, ca trebuie sa intri in Schengen, tu rezolva-ti problemele. Exista procedura ca tu poti sa blochezi conturile institutiilor datoare. Ministrul Economiei da un ordin prin care spune ca nu pot fi blocate conturile. Cum adica ministrul poate decide asupra unei hotarari definitive si irevocabile?

Eu as putea acum, mai am o alta procedura sa se finalizeze si voi apela la Curtea de la Strasbourg dar nu am mari sperante. Pentru ca dumneavoastra nu stiti. Cand e vorba de persoane, imediat dreptatea nu mai cade de partea lor si am sa va dau exemplu. Cand eram inchis la Jilava, a venit o delegatie de la Crucea Rosie Internationala, sa vada daca noua ne sunt respectate drepturile. Pentru opinia publica. Bai, Crucea Rosie!

Cine credeti ca erau cei din delegatii? Erau doar evrei fugiti din Romania si care veneau acuma sub egida Crucii Rosii sa verifice.", a mai spus Mircea Oprean.