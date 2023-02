Goana după litiul bateriilor masinilor electrice: Linia roșie trasată de America pentru o suprematie globală

Transformarea parcului auto actual, din mașini consumatoare de combustibil în vehicule electrice, ar necesita mai mult litiu decât produce în prezent lumea întreagă.

Cercetătorii de la Universitatea din California care au lucrat la proiectul „Climat și comunitate" sunt de părere că trecerea la vehiculele electrice ar putea duce la o criză a litiului. Asta, dacă nu cumva „SUA și celelalte mari țări de glob (n.r. - G20) nu își revizuiesc sistemele de transport, renunțând la mașinile private ca mijloc principal de călătorie".

De exemplu, numai în America simpla transformare a parcului auto actual într-unul format din vehicule electrice alimentate cu baterii ar necesita, în următorii 30 de ani, de trei ori mai mult litiu decât se produce în toată lumea în prezent!

Pe de altă parte, creșterea cererii de litiu la nivel global ar putea cauza și alte probleme, cum ar fi daune mai mari aduse mediului înconjurător, ca să nu mai vorbim despre agravarea tensiunii internaționale în ceea ce privește aprovizionarea cu acest metal extras, în proporție de 95%, din China, Australia, Chile și Argentina. Dar vom reveni asupra acestui aspect.

Raportul cercetătorilor Universității din California arată și care ar fi soluțiile - schimbarea radicală a sistemului de transport în toată lumea, combinată cu un proces intens de reciclare a bateriilor cu litiu. În context, se recomandă și impunerea transportului public ca alternativă, o dezvoltare urbană mai densă și soluții de micromobilitate, cum ar fi bicicletele, scuterele și chiar mersul pe jos. „Oricare dintre aceste schimbări ar fi net pozitive, toate ar fi transformatoare și benefice pentru planetă", confirmă Thea Riofrancos, politolog la Providence College, care a lucrat la raportul americanilor.

În prezent, în toată planeta se extrag doar puțin peste 100.000 de tone de litiu pe an. Conform scenariului cercetătorilor din SUA, numai America ar avea nevoie de 300.000 de tone pe an, până în 2050, ca să-și schimbe flota auto într-una de vehicule electrice. Asta, dacă oamenii vor cumpăra exclusiv mașini cu baterii aproximativ de aceeași dimensiune ca cele utilizate în sedanele electrice de astăzi. În schimb, dacă industria auto va scoate pe piață și mașini cu baterii din ce în ce mai mari (deci, mai puternice), atunci cererea va crește, iar SUA ar avea nevoie de aproape 500.000 de tone de litiu pe an.

La nivel global, cererea de litiu este de așteptat să crească de până la șase ori față de nivelul actual. Însă această cerere nu este și ancorată în realitate, căci toate calculele spun un singur lucru - pentru a mulțumi piața, e nevoie ca încă 50 de mine de litiu să se deschidă (potrivit Agenției Internaționale pentru Energie).

Chinezii își freacă mâinile: au în buzunar bunăstarea SUA! Cum e posibil așa ceva? Simplu: în China se extrage cel mai mult litiu, iar Beijingul este principalul exportator. Doar că politica Partidului Comunist e alta: nu vinde litiu, ci baterii electrice produse de firmele sale!

Litiul, mineral esențial pentru fabricarea bateriilor electrice folosite în industria auto, este extras la o singură mină din Statele Unite - Silver Peak, din Nevada, controlată de corporația Albemarle. În schimb, 95% din producția globală provine din doar patru state: China, Australia, Chile și Argentina.

Australia, Chile și Argentina sunt noua linie roșie trasată de Casa Albă. Influența Americii se extinde deja asupra provinciei britanice, iar situația din America Latină, deși aparent o regiune „răzvrătită", rămâne atent monitorizată, dar și controlată de Washington pe filiera CIA.

Administrația Biden a făcut recent câteva mișcări pentru a-și consolida accesul la minerale precum litiul. De exemplu, Casa Albă a girat pentru un împrumut de 700 de milioane de dolari solicitat de Albermarle ca să ridice o nouă instalație de procesare a litiului la mina din Nevada. În străinătate, SUA caută să-și întărească lanțul de aprovizionare. Împreună cu aliații din așa-zisul „Parteneriat pentru securitatea mineralelor", americanii verifică 16 proiecte depuse de Chile și Argentina (de la minerit la procesare și reciclare) în privința îndeplinirii standardelor umanitare și de mediu. Aprovizionare contra aprobare, pe înțelesul tuturor.