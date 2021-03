Guvernul exonerează medicii de alte specialități ce administrează tratament anti-Covid de răspundere "pentru daunele și prejudiciile produse"

Guvernul PNL-USR vrea sa exonereze medicii de alte specialitati ce administreaza tratament anti-COVID dupa protocol de orice raspundere „pentru daunele și prejudiciile produse", afirmă europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș.

"Guvernul Citu da din nou dovada de dispret fata de drepturile oamenilor, elaborand pe data de 29.03.2021 o Ordonanta de Urgenta prin care modifica legea astfel incat medicii de alte specializari care „acorda asistență medicală în afara specialității, persoanelor diagnosticate cu COVID-19 în baza și în limitele protocoalelor de practică medicală, [...] nu sunt răspunzători pentru daunele și prejudiciile produse în exercitarea profesiunii".Pe scurt, niste politruci din Guvern fac protocoale de tratament anti-Covid pe care doctori ce nu sunt de specialitate (pneumologie) le administreaza in baza prezentei Ordonanta de Urgenta. Daca mori sau crapi in urma administrarii tratamentului dupa protocol, asta e, ghinionul tau: nici doctorul si nici statul nu mai e responsabil. In timpul acesta tu sau cineva din familia ta se odihneste vesnic in sac la 2 metri sub pamant, iar Citu da asigurari publice ca totul e ok cu protocoalele.Daca aceste protocoale sunt asa de bune, de ce nu-si asuma medicii responsabilitatea pentru aplicarea lor? Am vazut cu totii ca medici care chestioneaza eficienta acestor protocoale sunt linsati. Medicii cand au jurat, au jurat sa fie slugile Guvernului, aplicand neconditionat „protocoale" ce s-au dovedit criminale, sau sa vindece oameni? Romania a ajuns tara in care, cu adevarat, „drepturile sunt un lux", cum si-a dorit celebra ministra a justitiei Raluca Pruna. Nu doar ca dreptul la sanatate si integritate a devenit un lux, dar se vede ca si dreptul la viata a ajuns un privilegiu. Ce face acest Guvern tradator e nazism pe fata. Pentru referinta, la link-ul de AICI gasiti comunicarea Guvernului privind acest OUG si proiectul de ordonanta."