Hackerul Victor care a ghicit parola lui Donald Trump si elevul care i-a pus lui Emil Constantinescu o pagina porno pe siteul prezidential

Poliția olandeză a anunțat că hackerul care a ghicit parola președintelui american de pe twitter a fost un "hoț moral, pentru că nu a făcut răutăți". Presa olandeză scrie că hackerul Victor a reușit să se logheze cu contul de Twitter al lui Donald Trump în data de 16 octombrie, după ce a ghicit parola ca fiind "maga2020!", acronimul sloganului de campanie de la alegeri al acestuia - "Make America Great Again in 2020".

Hackerul pe nume Victor ar fi anunțat imediat autoritățile de faptul că poate accesa contul lui Trump și a încercat inclusiv să alerteze autoritățile americane. Ulterior, Secret Service l-ar fi contactat și i-ar fi mulțumit pentru că i-a informat cu privire la posibila breșă de securitate. Nu a pățit nimic. Marius Ghiliezean, fost purtator de cuvant al PNTCD, povesteste că un elev al carui prenume e tot Victor a spart parolele de la siteul presedintelui de atunci Emil Constantinescu si a postat o pagina porno olandeza in semn de protest ca Regele Mihai nu a fost adus sa fie pus pe tronul Romaniei:

"În urmă cu 24 de ani, Victor, membru al organizației de elevi a PNȚCD, m-a întrebat dacă știu despre pagina de internet a președenției române. Pe vremea aceea nu era un cadru legal al intruziunii prin rețelele de calculatoare. Mi-a spus că dimineață va pune pe pagina administrației prezidențiale, pentru că nu l-a adus pe Rege pe tron, în spirit de frondă, un site olandez cu filme porno. M-am trezit dimineață, cu gândul de-a urca dealul Cotroceniului, pentru a-i spune președintelui despre pozna elevului. Emil Constantinescu, prea supărat pe relatările presei din aceea zi și de neînțelegerile din coaliția de guvernare, mi-a relatat punctul său de vedere despre situatia politica la zi. Eu eram șeful Biroului de Presă al PNȚCD.

Pentru că mi-a turuit o oră despre cum e el neînțeles, am plecat fără să reușesc să-i spun scopul vizitei. Pe drum spre ieșire, am băgat un ochi în sala unde era Biroul de Presă al Președinției. Mai nimeni acolo dintre funcționari. Am găsit-o stingheră pe Oana Iurașcu, o ziaristă intransigentă de la Adevărul. Era supărată că nu sunt știri, hrana oricărui jurnalist de condiție. I-am indicat doar să tasteze www.presidency.ro. Și am plecat. A doua zi s-a stârnit un imens scandal. Șefii SPP și ai SRI au fost chemați să dea socoteală. Miluț, unul dintre fiananțatorii CDR s-a ales cu un contract de vreo 300.000 de dolari pentru securitatea cibernetică. Așa am ajutat și eu, indirect, un amărât de om de afaceri care stătea la ușa Cotrocenilor. Cât despre Victor, hackerul român, nu s-a potolit. A spart baza de date a unei bănci olandeze. A luat cinci ani de închisoare. După mult timp, l-am reîntâlnit, fără poftă de viață. Mi-a povestit trist că l-au torturat îngrozitor."