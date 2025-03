Două reviste conservatoare americane au cerut administrației Trump să își retragă trupele de la Baza Kogălniceanu din România, invocând decizia „nedemocratică" a autorităților de la București de a bloca candidatura lui Călin Georgescu.

Sub titlul „It's Time to Cut Romania Off", revista The American Conservative a publicat în 14 martie un articol în care a îndemnat administrația lui Donald Trump „se se decupleze de România" și să retragă trupele și sprijinul de la baza Mihail Kogălniceanu. Autorul scrie că România „a sfidat dorințele administrației Trump în privința lui Călin Georgescu", prin decizia „antidemocratică" de a bloca candidatura acestuia. Dar merge mai departe și spune că baza este costisitoare și nu mai corespunde intereselor SUA.

După doar două zile, revista The National Interest a publicat un text asemănător, în care vorbește despre „anularea șocantă a alegerilor din România", îi face un portret măgulitor lui Georgescu, menționează investițiile mari ale SUA în baza Kogălniceanu, care urmează să fie extinsă, și recomandă, de asemenea, retragerea trupelor din România.

Fostul CEO al Center for the National Interest, Dimitri Simes, s-a născut la Moscova și, potrivit presei americane, a păstrat legăturile cu Rusia. Autorul articolului din The American Conservative, Anthony J. Constantini, are studii la Viena și un masterat în controlul armelor și în studii strategice la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg.

În condițiile în care Statele Unite au baze peste tot în lume, unele cu costuri foarte mari, chiar și pe flancul estic, în Polonia, este greu de crezut că reducerea costurilor din România ar fi o prioritate financiară pentru Washington. Pentru România, perspectiva unei retrageri americane, fie și parțiale, este un scenariu care trebuie luat în calcul. Retragerea americană este una dintre solicitările maximaliste adresate de Rusia de multă vreme, și una la care Kremlinul nu a renunțat.

„Dar avem autorități responsabile care nu sunt în această campanie și care ar trebui, au obligația, pentru că este deja ceasul al 12-lea, să înceapă să discute public, pe un ton care, evident, să nu creeze panică, dar să arate cetățenilor că se ocupă în mod activ de dezvoltarea de planuri pe contingență pentru a se asigura că populația României este cât se poate de sigură. Afirmații precum «România e mai sigură ca niciodată» a premierului Ciolacu, sunt ridicole în acest moment și iresponsabile", a comentat Iulia Joja, expert in securitate geopolitică.