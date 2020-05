In plina campanie Anti-Justitie, 73 de judecatori de la Inalta Curte participau la un studiu finantat de guvernul Rusiei

73 de judecatori de la Inalta Curte au participat la un studiu stiintific despre genetica si nevoia de pregatire a magistratilor in acest domeniu, potrivit celebrei reviste stiintifice "Nature". Intreaga cercetare a fost finantata de o fundatie din Moscova, controlata direct de guvernul Federatiei Ruse.

In esenta era vorba de colectarea de date privind cunostintele magistratilor despre genetica si a fost folosit un chestionar cu 25 de intrebari cheie din acest domeniu. Studiul este intitulat "Judecand in era genomica: cunostintele genetice, increderea si nevoia de instruire a judecatorilor" si a fost publicat marti pe site-ul revistei "Nature."

La realizarea acestuia au participat 283 de persoane, printre care 73 de judecatori si 94 de avocati. Restul de 116 persoane au fost studenti sau persoane care lucreaza in alte profesii din afara Dreptului, iar in studiu apar nominalizati ca non-avocati.

Potrivit sursei citate, studiul a fost realizat de cercetatori de la universitatea britanica Goldsmiths si de la Centrul International de Cercetare in Dezvoltare Umana al Universitatii din Tomsk (Rusia). A fost finantat de Russian Foundation for Basic Research Grant (RFBR), un organism de finantare a stiintei al guvernului rus creat la 27 aprilie 1992, controlat de guvernul de la Moscova, potrivit site-ului fundatiei.

Cei care au realizat studiul precizeaza ca toti judecatorii de la Inalta Curte din Romania au fost special recrutati pentru aceasta documentare, iar colectarea datelor de la acestia s-a facut cu ajutorul a doi membri ai instantei supreme.

Inalta Curte de Casatie si Justitie este cea mai inalta instanta din Romania si are aproximativ 120 de membri, potrivit sursei citate. Participarea la acest studiu a fost de 91%, un numar de 80 de judecatori au fost abordati, iar 73 dintre acestia au oferit date complete.

Chestionarele au fost completate online in perioada august 2017 - ianuarie 2018, cand in Romania aveau loc mai multe evenimente cu efect devastator asupra Justitiei: incercari de emitere a unor ordonante de urgenta, modificari legislative ale Codurilor Penale, schimbarea din functie a unor inalti magistrati si dispute dure in Consiliul Superior al Magistraturii.

Concluzia studiului a fost ca judecatorii de la Inalta Curte au cunostinte generale de genetica mai bune decat celelalte grupuri chestionate, dar cunostintele lor erau inegale in functie de conceptele genetice diferite.

Alta concluzie, magistratii sunt in general mai increzatori in cunostintele lor decat celelalte doua grupuri chestionate - avocati si non-avocati, dar increderea lor era, totusi, destul de scazuta. Si, in final, corelatia dintre cunostinte si incredere a fost moderata pentru judecatori, slaba pentru avocati si neimportanta pentru non-avocati.

Concluzia: In proportie de 100% judecatorii au fost de acord ca notiuni despre epigenetica ar trebui incluse in trainingul judecatorilor. "Cresterea expertizei genetice a practicantilor de Drept este un pas important pentru asigurarea unei protectii legale adecvate privind posibile abuzuri ale datelor genetice," explica autorii, potrivit "Nature."