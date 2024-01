Scriam in urma cu vreo trei luni despre ingineria "Grindeanu", bazata pe o lege modificată pentru ca protejatul ministrului Transporturilor Florin Vizan să ajungă stăpân peste Administratia Portului Constanța. Si a ajuns. Intre timp s-au mai schimbat cateva "date ale problemei".

Grindeanu, amic la catarama cu Ciolacu, l-a cocolosit pe incompetentul Vizan pentru a-l transforma intr-un "om cheie" pe domeniul strategic al Portului Constanta. Dar asta nu e tot. Marcel Ciolacu a fost intre timp in SUA, unde s-a vazut cu Blinken si cu cativa militari cu stele multe pe umar, de la care a primit ordinul sa puna la dispozitia americanilor Portul Constanta, devenit un punct extrem de strategic in noua configuratie a razboiului din Ucraina si a controlului pe Marea Neagra exercitat de Rusia, dar si de Turcia.

La intoarcerea din SUA, cand inca i se incurcau fusele orare in cap, Ciolacu a facut imediat sedinta de guvern pentru a stabili masuri ca SUA sa investeasca masiv in Portul Constanta, anuntand oficial acest lucru. Imediat a anuntat si prostia aia cu Schengenul aerian ca pe o victorie personala, dupa care a recunoscut ca au intervenit americanii pentru ca sa fim primiti, noi si bulgarii in Schengenul aerian si maritim. Pentru ca pe americani nu-i intereseaza numai Portul Constanta si controlul pe tarmul romanesc al Marii Negre dar si controlul pe malul bulgaresc, cu Varna, Burgas si Sozopol.

Pe de alta parte, in momentul controlului pe porturile Constanta, Mangalia, Varna si Burgas, americanii au interes direct pentru Schengenul maritim. In plus, aeroportul militar de la Mihail Kogalniceanu (baza NATO) si aeroporturile din Varna si Burgas (puse la dispozitia NATO) sunt direct capete de pod pentru Schengenul aerian. Ca atare, pe americani i-a interesat in primul rand pozitia strategica a bazelor militare dar si canalele economice care sunt anexate unor asemenea pozitii. Fireste ca in aceasta situatie Scengenul terestru e neinteresant pentru SUA, ca atare americanii au dat apa la moara Austriei.

Ce mai trebuia in aceasta conjunctura in care Marcel Ciolacu a parafat o asemenea umilinta pentru Romania dupa ce a fost chemat la ordin in SUA si dupa ce, apropo, a fost prezent in Israel, cu mare tam-tam imediat dupa izbucnirea razboiului din Gaza, in Israel aflandu-se cea mai mare comunitate de emigratie (cea romaneasca) dupa cea rusă (infiltrata de controlul Kremlinului). Mai trebuia un om de incredere, un om de paie, care sa administreze Portul Constanta. Iar acesta nu putea fi altul decat Florin Vizan, incompetentul om de casa al tandemului Grindeanu/Ciolacu.

Aflam, asadar, ca pentru "merite deosebite", lui Florin Vizan i se va prelungi mandatul cu inca doua luni pentru administrarea Portului Constanta, dupa toate ingineriile facute ca acesta sa obtina postul. Mai jos reluam din articolele Ziuanews ceea ce am anuntat despre aceasta manevra total "insalubra" a guvernului Ciolacu:

Ingineria "Grindeanu"

Printre bălării şi construcţii în paragină, Portul Constanţa riscă să „se scufunde" din cauza corupţiei, a jocurilor politice şi a oamenilor fără experienţă care ajung să conducă un obiectiv vital pentru dezvoltarea României. Investiţii se anunţă de ani de zile... Deocamdată pe hârtie.

Politicienii au grijă să-şi numească în funcţie preferaţii, în detrimentul oamenilor cu experienţă. Asta a facut ți ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru a-l pune jupân la Administratia Portului Constanta pe Florin Vizan, un valet politic. Aceşti conducători de ocazie sunt montați pe post ca să valorifice oportunităţile economice pe care le oferă cel mai important port din România.

Numit din pix din luna august a anului trecut, lui Vizan i-a luat aproape un an ca să-şi dea seama că trebuie dezvoltat Portul Constanţa, taman pe perioada razboiului Rusia-Ucraina, cand fluxul de nave e maxim. Potrivit unui raport care a intrat in posesia Dobrogea TV, Portul Constanța a cunoscut, într-adevăr, „o creștere a traficului de mărfuri, care altfel ar fi fost expediate către sau dinspre porturile ucrainene. Preocupările de securitate în ceea ce privește portul sunt în principal fraudă și corupție și contrabanda de mărfuri ilicite. Aceste amenințări sunt adesea interconectate și, prin urmare, este dificil de evaluat care este amenințarea mai mare în raport cu operațiunile portuare comerciale".

Dacă la capitolul piraterie, terorism, insurgență și operațiuni militare, riscul este catalogat ca fiind „redus", contrabanda, frauda şi corupţia sunt la nivel „ridicat". „Cele mai comune tipuri de corupție sunt mita și cadourile în schimbul serviciilor oferite de oficialii guvernamentali. Aceste practici se oglindesc în administrația vamală, care este foarte afectată de corupție. În plus, incidentele raportate de contrabandă cu mărfuri ilicite prin port, indică în continuare activitate infracțională în port. Potrivit mai multor surse, eficacitatea legislației anticorupție este scăzută, iar oficialii sunt rareori trași la răspundere. Cele mai comune tipuri de corupție sunt mita și cadourile în schimbul serviciilor oferite de oficialii guvernamentali. Aceste practici se oglindesc în administrația vamală, care este foarte afectată de corupție", se mai arată în raport.

Cum a fost numit în funcţie Florin Vizan

Dar să revenim la oile noastre. Şi nu putem trece mai departe fără a aminti despre unul dintre scandalurile care au zguduit din temelii coaliţia de guvernare şi anume înlocuirea, în august 2022, de la conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța S.A. a lui Florin Goidea cu Florin Vizan, susținut de PSD. Cum lui Florin Goidea i-a expirat mandatul, politicienii s-au gândit să aducă în funcţie un om fără experienţă şi numit din pix, pentru că Florin Vizan a ajuns director fără concurs, condiţie obligatorie pentru a te angaja la stat.

La o scurtă căutare pe Google pentru a afla realizările lui Vizan şi cum a ajuns să aibă în mâna sa o asemenea răspundere, nu găsim mai nimic interesant. Este cunoscut mai degrabă pentru activitatea sa privată și pentru aparițiile în presa tabloidă. Cu toate acestea, el a fost numit de Sorin Grindeanu și Bogdan Mîndrescu, în luna august 2022, la conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța S.A.

Deşi ministrul Transporturilor a precizat, chiar la Constanța, la acea vreme, că pentru APMC se va organiza un concurs bazat pe OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru a desemna cel mai potrivit om la conducere, Florin Vizan a primit funcția fără concurs și fără un plan de management. Ba mai mult, ministrul Transporturilor s-a schimbat precum a bătut vântul. Grindeanu a afirmat că vrea să schimbe legea deoarece un economist sau jurist poate intra în orice Consiliu de Administraţie, mai puţin la Portul Constanţa, unde sunt chestiuni extrem de restrictive.

"În urmă cu un an, de exemplu, dacă vorbeam de Consiliul de Administraţie sau de directorul de la Portul Constanţa, eu chestiuni mai restrictive decât la Portul Constanţa în a intra în Consiliul de Administraţie nu am văzut. În orice alt loc, dacă eşti economist sau eşti jurist, ai voie, nu vorbesc să fii inginer agronom, dar dacă eşti economist sau jurist, ai voie să intri într-un Consiliu de Administraţie, orice tip de Consiliu de Administraţie. Doar la Portul Constanţa nu aveai voie, pe o lege făcută în vremuri în care era cineva preşedinte care avea legătură cu zona asta şi care era adus la o selecţie extrem de restrictivă. Drept dovadă ne-au adus în situaţia pe care o ştiţi cu toţii şi pe care eu nu m-am ferit să v-o prezint, indiferent de influenţe politice. Nu m-am ferit să vi le prezint şi asta a fost şi cerinţa mea către domnul Vizan şi către toată echipa de acolo că trebuie aşezat Portul Constanţa pe coordonate sănătoase", a declarat Sorin Grindeanu in iunie 2023, adaugand ca legea se va schimba... Zis si facut!

Ca sa-i faca loc lui Vizan sa participe fara concurs, legea a fost schimbata cu aportul "avocatei camatarilor", cunoscuta si ca Laura Vicol - amica la toarta cu "inculpatul", și ea vedeta de tabloid -, care a inaintat un proiect de lege parlamentului, ca sa fie votat cu dedicatie pentru favoritul lui Grindeanu. Legea cu pricina se poate consulta AICI, este de-a dreptul hilara, dupa chipul si asemanarea lui Vizan.

Florin Vizan: portret de milionar, preferat al tabloidelor

Dar revenim la CV-ul lui Vizan. Legătura lui cu Administrația Porturilor Constanța începe pe vremea directorului Mircea Banias, al cărui consilier a fost. Iar în 2020, Vizan a candidat pe listele PSD, fără succes pentru un post de consilier județean. În luna mai 2022, Florin Vizan primea funcția de director general al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța (DRDP), fără nici un fel de experiență relevantă în domeniu. Potrivit CV-ului său, este absolvent al Facultății de Finanțe Contabilitate din cadrul ASE București și al Facultății de Drept - Universitatea „Spiru Haret".

După ce a lucrat câteva luni la Drumuri și Poduri, Ministrul Transporturilor crede că Florin Vizan este pregătit să avanseze în carieră și îi dă pe mână conducerea Portului Constanța. Potrivit newsweek.ro, unul dintre cei care au insistat pentru numirea lui Vizan la șefia APMC este mâna dreaptă a lui Grindeanu din minister, Bogdan Mîndrescu.

Înainte să conducă Direcția Regională de Drumuri şi Poduri Constanța, acesta a mai activat în conducerea Petromin, CNAPMC dar și la Oil Terminal pe vremea când făcea politică în Partidul Democrat Liberal. Potrivit presei locale, Vizan este un cunoscut afacerist de la malul mării, un apropiat al șefului PSD Constanța, Felix Stroe. Acesta are acțiuni în mai multe companii cu obiecte de activitate dintre cele mai diverse: Eco Concept Expert SRL, Zeus Construct SRL, Nova Premium Gaz SRL, Lotus Camping SRL, Nova Management SRL, Zeus Service SRL. Multe dintre aceste firme au puțini angajați și multe pierderi.

De-a lungul timpului, Vizan s-a remarcat și prin apariții mondene. În 2018 era filmat de paparazzi de la Cancan petrecând în clubul Nuba din Mamaia. Iar în 2020 o publicație din Constanța l-a surprins la volanul unui autoturism Rolls Royce Wraith, în valoare de 400.000 de euro, care nu era trecut în declaraţia de avere. "În general maşinile se iau pe firmă, ştiţi şi dumneavoastră. Da, a fost maşina mea o perioadă scurtă şi mi-am făcut un hobby din asta. Am vândut-o pentru că a fost o ofertă foarte bună", declara, în luna octombrie 2020, Florin Vizan, pentru stirileprotv.ro.

Numit în fruntea portului, acesta nu a avut un plan de management. "Când am fost numit pe 4 luni de zile nu poţi să-ţi faci un plan, ce plan de management?! Dacă îţi propui ceva şi propunerea în birocraţia care există şi aia se pierde", a mai spus Florin Vizan, pentru stirileprotv.ro. Iata cum unul fara nicio experienta, practic, un incompetent total ajunge intr-o perioada extrem de sensibila din punct de vedere geo-strategic sa conduca un punct cheie, Portul Constanta, acolo unde colcaie de coruptie. Si asta pentru ca mafia din Transporturi are nevoie de un pion si aici.