Inginer cu un doctorat în biomedicină, într-un interviu: "Oamenii nu mor de Covid. Intr-un litru de apa de mare sunt 10 miliarde de virusi"

Un atac continuu împotriva sănătății oamenilor prin măsuri care merg împotriva propriei sănătăți. De când o presupusă boală respiratorie se va îmbunătăți prin prevenirea respirației aerului proaspăt? De când urmează cineva să-și îmbunătățească sănătatea prin a fi închis acasă? Sunt doar cîteva întrebări pe care le adresează, retoric, Dr. Ana María Oliva, inginer cu un doctorat în biomedicină.

Cine este Dr. Ana - Maria Oliva

Dr. Ana - Maria Oliva are un doctorat în biomedicină, un master în inginerie biomedicală (Premiul Extraordinar Universitatea din Barcelona) și o diplomă în inginerie industrială. Ea a desfășurat cercetări la Laboratorul de Nanobioinginerie din Institutul pentru Inginerie Biomedică din Catalonia, iar teza sa de doctorat a fost „efectul câmpului electric asupra celulelor".

Ea este dedicată să explice un punct de vedere electromagnetic despre sănătate, ținând conferințe în întreaga lume în diferite conferințe. Pasiunea Dr. Ana-Maria pentru ființele umane și bunăstarea lor pot fi percepute în fiecare cuvânt din prelegerile sale. În plus, ea a fost un terapeut de elită, și a ajutat, literalmente, mii să-și recupereze sănătatea.

JMF: Ce este biomedicina?

AMO: Este studiul medicinei care cuprinde alte viziuni, biochimie, biologice și, de asemenea, tehnologice (inginerie biomedicală).

JMF: Ați studiat acest lucru în Spania?

AMO: Da, există mai multe universități. Am studiat la Barcelona, ​​Masterul oferit în comun de Universitatea din Barcelona și Universitatea Politehnică din Catalonia. La început a existat doar Maestru, acum există și grade.

JMF: Cum vedeți pandemia acum?

AMO: Așa cum am văzut-o la început: ca o strategie geopolitică excelentă, organizată foarte atent timp de mulți ani. Ceva care nu are nicio legătură cu sănătatea, ci cu redirecționarea umanității către o situație total distopică în care devenim sclavi puri ai sistemului. Pe de altă parte, această situație îi determină pe mulți oameni să se trezească la o realitate pe care nu știam că există și, în același timp, să realizeze ceea ce ne face oameni. Există un val real de conștiință care se trezește chiar acum. Uneori o compar cu atunci când dormi și dintr-o dată cineva aprinde lumina: la început ochii dor. Apoi te așezi și începi să vezi ... ce îți place și ce nu-ți place. Nuanțele, posibilitățile....

JMF: O strategie? Dar există un virus al naibii care tocmai a apărut și care dă mult război ... nu?

AMO: Ei bine, asta ne-au spus. Realitatea este că (în înțelegerea mea despre viață și sănătate), boala nu vine niciodată din exterior. Starea terenului (pH-ul corpului tău, nivelul de toxicitate acumulat, stresul, stagnarea datorată sedentarismului) este cea care permite acestor „germeni" să germineze sau nu. Indiferent cât de puternică este o sămânță, aceasta nu va crește dacă solul nu este potrivit. Știm că virușii sunt constructori de viață, sunt peste tot, inclusiv genomul nostru, sunt mesaje și mesageri care permit comunicarea între celule, între indivizi, cu pământul ... Modul meu de a înțelege această realitate este că ne-a fost vândut de ceva timp mulți ani o paradigmă în care există dușmani împotriva cărora să lupți. Dușmani sub formă de țări, oameni și microorganisme. Am înțeles cu mult timp în urmă că, dacă 90% din celulele noastre sunt bacterii, acest lucru se datorează faptului că viața are legătură cu colaborarea, cooperarea, simbioza. Nu cu concurența sau cu dominația celor mai puternici. Pentru mine, virușii nu cauzează nicio boală, deoarece boala apare din interior, nu din exterior. Dar au pregătit foarte bine societatea pentru a „crede" (ca și când am fi într-un film de la Hollywood), că „vom muri cu toții". Chiar dacă credeți că există un virus, datele mortalității pentru acest an nu sunt diferite de cele din anii precedenți, cu excepția lunii martie, când a existat un vârf despre care s-ar putea vorbi și multe ...

JMF: Și ce zici de al doilea val în toată Europa?

AMO: Dacă vă referiți la numărul de „cazuri", ar trebui să definim cuvintele. Rețineți că, la început, o pandemie a fost numărată în funcție de numărul de decese. Apoi l-au schimbat și a fost din cauza numărului de pacienți (cu simptome). Apoi au devenit „infectați", indiferent dacă au sau nu simptome. Apoi doar „cazuri", adică persoane care dau test pozitiv într-un PCR, într-un test de laborator, indiferent dacă sunt sau nu bolnavi. Întrebarea este, cât de fiabil este acest test? Un test pozitiv înseamnă într-adevăr că o persoană este un „caz"? Răspunsul este că testul nu are capacitate de diagnostic și că peste 30 de cicluri (parametru tehnic de utilizare a testului), va da întotdeauna pozitiv. Prin urmare, cu testul poți juca după bunul plac cu numărul de „cazuri", după cum te interesează. Cele mai multe cazuri implică faptul că vă vor da mai mulți bani? Ei bine, facem mai multe teste și punem un număr mai mare de cicluri, astfel încât toată lumea iese pozitivă. Pledez pentru că al doilea val din toată Europa este un val de trezire și conștiință ...

JMF: Ce vrei să trezești? Sunt admiși, există ICU-uri și sunt morți ...

AMO: Sunt întotdeauna admise la UCI și sunt întotdeauna morți. În Spania, în medie, în fiecare zi mor 1.200 de persoane, din diferite cauze. Moartea face parte din a fi în viață. Întrebarea este cauza morții. În cazul în care autopsiile nu se fac, aceasta nu poate fi certificată. În prezent, multe decese sunt considerate decese „de COVID", fără a face autopsie, ceea ce este singurul lucru care ar putea fi sigur cauza. Știm, pentru că a fost denunțat de mulți oameni, că persoanele care au murit de infarct au fost clasificate drept „covid".Pe de altă parte, există o neglijență imensă în centrele de îngrijire primară, ceea ce a produs un aflux mai mare de oameni către camera de urgență. Intervențiile chirurgicale și tratamentele au fost amânate pentru persoanele cu alte patologii care chiar aveau nevoie ... Fără autopsii nu există nicio modalitate de a ști de ce a murit persoana respectivă. Și autopsiile au fost interzise. De ce? Ce motiv exista? Aceasta este marea întrebare. Și altceva, în fiecare an camera de urgență se prăbușește din cauza gripei ... dar asta nu a fost în mod regulat în știri sau oamenii nu au acordat atenție ... Acum, camera de urgență nu este deloc prăbușită.

JMF: Este foarte șocant în legătură cu autopsiile, de ce crezi că nu s-au făcut ?

AMO: Pentru că oamenii NU mor de Covid. Ei mor din alte cauze, inclusiv iatrogeneza. Dacă nu există autopsii, îi putem face pe oameni să creadă ceea ce dorim. Putem inventa povestea care ne interesează.

JMF: Dar există viruși?

AMO: Există viruși peste tot. 100% din genomul dvs. este bacterian și viral. În fiecare litru de apă de mare există 10.000 de milioane de viruși ... Acum, virusurile SARS-COV 2? Pentru a-l avea, iată, cel puțin am citit un brevet asupra virusului și o posibilă secvențiere. Un alt lucru este că acest virus poate face ceva sau nu. Nu există nicio posibilitate ca un virus al liliecilor să fie „citit" de un om, cu excepția cazului în care este modificat genetic, deoarece există o barieră trans-specie care protejează aceste cruci. Viziunea mea este că virusurile sunt activate în interiorul corpului, sunt lanțuri ADN / ARN care, în anumite condiții (adică, în funcție de modul în care este terenul), sunt activate pentru a pune în mișcare mecanisme pentru a restabili echilibrul. Prin urmare, când ești foarte stresat, primești Herpes (care este viral). Există multe coronavirusuri la animale și la oameni. Asta nu înseamnă că acestea sunt CAUZA bolii. E ca și cum ai da vina pe pompieri pentru că îi găsești acolo ...

JMF: Există SARS-COV2, a ieșit din Wuhan, a fost sintetizat acolo, este contagios, a fost cauza multor decese, este prevenită contagiunea, așa cum se spune?

AMO: Nu. Wuhan este un laborator de mare capacitate, finanțat de Europa și SUA (Fauci), unde se sintetizează și adenocromul ...

JMF: Nu? Ce atunci?

AMO: Există un plan foarte mare. Există un atac continuu împotriva sănătății oamenilor prin măsuri care merg împotriva propriei sănătăți. De când o presupusă boală respiratorie se va îmbunătăți prin prevenirea respirației aerului proaspăt? De când urmează cineva să-și îmbunătățească sănătatea prin a fi închis acasă, fără posibilitatea de a ieși, de a face plajă, de a fi în natură, fără a-și îmbrățișa pe cei dragi și într-o permanentă stare de confuzie și frică? Chiar crezi că oamenii își îmbunătățesc sănătatea cu aceste măsuri? Sau o înrăutățesc? De ce absolut nimeni nu a insistat asupra modului de a vă îmbunătăți sistemul imunitar? Nu cunoști relația sistemului imunitar cu lipsa vitaminei D, cu frica, cu sedentarismul? Ceea ce există, insist, este un plan foarte bine organizat, de ani de zile, în care am atins o coardă, frica de moarte, pentru că societatea noastră este o societate care trăiește cu spatele la moarte. Ne-au îngrijit, infantilizându-ne până la punctul de a decide totul „spre binele nostru", ne-au îndoctrinat cu tone de filme, astfel încât, odată ce a sosit momentul, să îl recunoaștem. Și suntem bombardați în mass-media, astfel încât nici măcar un moment să nu te poți gândi la altceva, astfel încât, repetând, mintea ta să o accepte ca adevăr ...

JMF: Un plan ... Cine a venit cu planul? Cum ar fi putut „înțepa" atât de multe mii de medici?

AMO: Pentru a înțelege întreaga piesă, trebuie să vă întoarceți mult mai înapoi în timp și ar trebui să vorbim despre modul în care paradigmele s-au schimbat. Cum la începutul secolului trecut Abraham Flexner a fost însărcinat să standardizeze programele școlilor de medicină, astfel încât să fie predată doar o viziune complet biochimică și farmacologică a medicinei (cu multe interese financiare din partea celor care au finanțat acest raport). Când promovam Pasteur, aveam totul pregătit: cauza bolilor sunt microorganismele și avem deja leacul: antibioticele (acum antivirale). A fost organizată o viziune asupra realității, o viziune asupra lumii, o paradigmă, care îi favorizează pe câțiva. Care sunt cele mai profitabile companii din lume? Cine finanțează cercetarea? Cine finanțează OMS, cine este cel care dă liniile directoare și declară pandemiile? Urmăriți banii ... Medicii sunt tehnicieni care au învățat un „adevăr" în facultate fără să-l pună la îndoială. Pur și simplu execută ceea ce au fost învățați. Câte ore ați petrecut în facultate vorbind despre vaccinuri? Numai în ceea ce privește calendarul ... De aceea nu pun sub semnul întrebării autoritatea superioară a OMS ... Mulți spun „Nu știu totul, dacă șeful spune că asta e de făcut, noi o facem" ... Din nou, infantilizarea societății. Și este, de asemenea, adevărat că există mulți medici care nu o văd clar, dar ați văzut deja ce se întâmplă: un medic care ridică vocea, îi ia locul de muncă și permisul ... Vreau doar să amintesc că știința nu este știință dacă nu permite discuții , dacă nu admiteți îndoieli sau discrepanțe. Nu este știință, este îndoctrinare.

Am putea vorbi despre multe alte aspecte ale acestei viziuni asupra lumii, în care suntem ținuți într-o „realitate paralelă", continuând în același timp cu planul: transumanism, noua ordine mondială. Nu puteți înțelege pe deplin o parte fără a avea o imagine globală: chemtrails, nanotehnologie, vaccinuri, inteligență artificială, smartdust, HAARP, microunde ... Acestea sunt ingredientele unui tort grozav care a fost gătit în fața ochilor noștri, ascuns la vedere, și despre care aproape nimeni nu a auzit. Acum toate acestea ies la iveală, toate piesele au început să se unească și ne trezim ...

JMF: Și odată treaz, ce?

AMO: Recuperàm ceea ce ne face oameni. Ce crezi că te face om? Mergi să savurezi o bere? Ai un loc de muncă, o familie? Nu am luat în considerare care este esența ființei umane. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l recuperăm: libertatea interioară pe care am acordat-o guvernelor. Recuperați suveranitatea de sine, autoresponsabilitatea, autogestionarea ... De acolo, din autoresponsabilitatea mea, începeți să construiți o societate diferită, în care fiecare își poate exprima libertatea maximă individuală, ceea ce îi face unici, într-un context de armonie de grup, cu un scop comun: să exprimăm în continuare viața care suntem, să exprimăm în continuare miracolul și misterul vieții care suntem.

JMF: Și virusul, trece? Orice măsuri preventive pe care nu le-ați recomandat?

MASTER: Dacă vă este frică de un virus care vă face rău, îmbunătățiți-vă sistemul imunitar cât puteți: ieșiți în natură, mergeți desculți, faceți plajă, beți apă curată, faceți mișcare, meditați (sau conectați-vă cu acea parte din voi care Este întotdeauna liniștită, oricum te uiți la ea), îmbrățișează-i pe cei pe care îi iubești, dansează, practica meserii, concentrează-te pe ceea ce îți dorești în viață. Deconectați-vă de excesul de informații (în special din mass-media), deconectați-vă de excesul de tehnologii (urmați o dietă digitală), uitați de telefonul mobil cel puțin o zi pe săptămână, intrați în modul avion oricând puteți. Folosește-ți mintea pentru a crea, nu pentru a repeta temerile care ți-au fost insuflate ... Acestea sunt recomandările mele.

JMF: Mulțumesc Ana María, indiferent dacă există sau nu un virus, este o rețetă bună că în fiecare zi devenim mai umani și urmăm recomandările tale ... Un besos."