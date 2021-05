Interlopoliticul Isar al lu' Gorghiu via Cîțu vasalizeaza conducerea ANAF ca sa faca presiuni ilicite pentru vanzarea CEC Bank!

Clanul interlopolico-economic ajuns la conducerea directa a Romaniei isi face de cap in continuare: Binomul Cîțu-Isar ataca inca o data institutii cheie ale statului, urmand sa-si vasalizeze domenii intregi pentru interesele pecuniare bazate pe drenarea banului public.

Scriam de curand despre alte "fapte de arme" ale tandemului - prietenie mare intre cei doi, inca de pe vremea cand faceau speculatii bancare la BNR de au fost dati afara de Mugur Isarescu, ceea ce a condus la atacul furibund al lui Lucian Isar aupra guvernatorului - care acapareaza din ce in ce mai multa putere, atat la vedere, cat si ocultă. Lucian Isar, onsilierul onorific al Prpemierului Florin Câțu și reprezentant al BERD pentru Romania (unde mai punem ca e si sotul inestimabilei Alina Gorghiu, fosta sefa a PNL ante-Orban), vrea sa o schimbe pe Mirela Calugareanu, presedinte ANAF cu Sandu Costea, actual vicepreședinte al institutiei si "executant" al ordinelor primite de la Palatul Victoria, miza fiind controlul din anumite medii financiare, care pot si presate si santajate cu "ilicitul".

Miza principala este vanzarea CEC Bank, iar Mirela Calugareanu sta "pe traseu", intrucat e si sefa Consiliului de Administratie al CEC Bank. Cum se stie si s-a dezvaluit din vara trecuta, Isar si Cîtu pregateau inca de atunci cesiunea a 20% din actiunile CEC catre BERD, iar asta doar ca prima parte a planului. A doua etapa prevede intrarea - pe usa din spate a BERD - a unor actionari straini care sa devina majoritari si sa aiba control asupra CA, urmarindu-se de fapt preluarea integrala a CEC Bank de catre un cartel extern! Astfel, instrainarea CEC Bank, de o importanta capitala in implementarea unor strategii ale statului roman, singura bancă deținută de proprietar român nu se justifică în contextul actual, mai ales că aceasta a înregistrat în 2020 un profit cu 26% mai mare decât în 2019, fiind extrem de profitabilă. Preluarea celei mai vechi și populare bănci este un obiectiv pentru multe bănci de retail din lume.

In plus, Isar si Cîțu doresc, ca pe vremuri, cand tinteau la varful mediului de afaceri si bancar, sa preia controlul "pietei" de imprumuturi, extrem de speculativa si aducatoare de profit. Intamplator, cum spuneam, pe traseu sunt deranjati de Mirela Calugareanu - experta in Finante si Banci -, care a preluat si conducerea CA al CEC Bank in septembrie 2020, pe vremea cand Ludovic Orban era premier, iar Cîțu era ministru de Finante si atenta in august 2020 la CEC. Calugareanu a fost coordonator al proiectului de modernizare a ANAF, derulat în parteneriat cu Banca Mondială, in defavoarea BERD, prin care s-a făcut informatizarea instituției. Calugareanu a fost pentru prima data adusa la ANAF de premierul Mihai Tudose, in 2017, și dupa inlocuirea primului-ministru, Darius Valcov a facut presiuni la Liviu Dragnea sa fie inlocuita si sa-si numeasca favorita in loc, pe Mihaela Triculescu. Dupa condamnarea si incarcerarea lui Dragnea, Viorica Dancila o repune la sefia la ANAF pe Calugareanu, iar Orban o mentine pe functie.

Pe de alta parte, vicepreședintele ANAF Sandu Costea, coodonator al activității Direcției Generale Antifraudă Fiscală, a lucrat la Garda Financiară până în 2013, când, în contextul desființării Gărzii Financiare, nu a luat examenul pentru a face parte din noua structură, Antifrauda, ca si Mihaele Triculescu. Costea a trecut examenul scris, dar a fost respins la interviu. Ulterior, Sandu Costea apare angajat ca inspector la Serviciul control sloturi, bingo și cazinouri al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Costea a fost la randul lui numit vicepreședinte de premierul Ludovic Orban, după ce i-a demis cu scandal pe toți cei patru vicepreședinți anteriori ai ANAF și l-a mutat pe secretarul general al Fiscului, Lilian Onescu, un apropiat al fostului ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, la secretariatul general al Guvernului. Costea apare din 2008, conform surselor, in tabara lui Sorin Blejnar, fost șef al Gărzii Financiare și ulterior al ANAF, un promotor al coruptiei din domeniu.

Nu ar fi pentru prima dată când Cîțu și Isar pun la cale o "lucrare" cum ar fi instrainarea CEC Bank, după ce, amândoi, au fost acuzați au avut probleme după atacul speculativ asupra leului, în 2010. Care a fost o chestiune, la fel ca si banca cu capital romanesc, de atac la siguranta nationala, iar cei doi ar fi trebuit arestati si condamnati. Lucian Isar și Alina Gorghiu, soția sa, i-au deschis lui Florin Cîțu poarta către cariera politică de prim rang. Alina Gorghiu l-a bagat in PNL si i-a pus o vorba buna la urechea lui Klaus Iohannis, care Iohannis la randul ar avea si el interese sa se instraineze CEC Bank pe filiera austrico-germană, asa ca operatiunea ar fi ceea ce se zice "gand la gand cu bucurie"!