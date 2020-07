Interviu fabulos! Seful medico-legistilor bulgari: "N-a murit nimeni din cauza coronavirusului. OMS nu are dovezi"

Un interviu exploziv și tulburător prin sinceritatea și siguranța cu care doi medici bulgari demontează manipularea din vremea numitei pandemii. Dr. Stoicio Kațarov îl chestionează pe dr. Stoian Alexov, președintele Asociației Bulgare de Anatomopatologie și recent participant la o întrunire online a Societății Europene de Anatomopatologie.

Dr. Alexov trage concluzii teribile după discuțiile cu colegii săi europeni care au putut să facă autopsii: SarsCov-2 nu poate ucide de unul singur pe nimeni, oamenii au murit CU Covid și nu DE Covid, autopsiile au fost evitate tocmai ca să nu se demaște mistificarea declarațiilor de deces, declararea pandemiei este nejustificată iar OMS este o organizație mincinoasă, ale cărei indicații guvernele le-au urmat fie orbește, fie cu rele intenții.

Interviul (vorbit în bulgară) a fost postat pe Youtube. A fost transcris in engleza AICI. In continuare publicam traducerea in romana a celor mai importante fragmente, interviul integral, in forma de pe Youtube, il puteti viziona la finalul acestui material (netradus).

- Dr. Kațarov: Care sunt principalele concluzii cu care ați rămas?

- Dr. Alexov: Am împărtășit, anatomopatologii din țările europene, ce se întâmplă la fiecare acasă și ce trebuie să facem pentru a opri așa-numita pandemie. Avem cu adevărat informații exacte - vorbim despre o pandemie sau despre o infecție? Virusul chiar ucide oameni? Dacă da, cum sunt afectate de coronavirus diferitele organe și sisteme din corpul uman? Au fost mai mulți participanți din Italia, Spania, Germania, Suedia iar principala întrebare a fost: ce se întâmplă cu infecția cu coronavirus - nu pandemică. Vreau să accentuez asta: este o infecție, nu o pandemie. Principala concluzie a fost că autopsiile efectuate în Germania, Italia, Spania, Franța și Suedia au concluzionat că virusul NU este mortal.

- Dr. Kațarov: Care este specificul coronavirusului, care îl face diferit de gripa sezonieră sau de alte boli respiratorii?

- Dr. Alexov: Am întrebat și eu dacă există o diferență între autopsia unei persoane moarte din cauza coronavirusului și o alta, moartă din cauza gripei sezoniere. Alți doi medici din Italia au întrebat dacă există un anticorp specific pe care îl putem folosi pentru a demonstra că coronavirusul este prezent, atunci când facem o biopsie. Pentru ambele întrebări răspunsul a fost NU, nu există un astfel de anticorp. Ceea ce au spus toți legiștii este că nu există cineva care să fi murit din cauza coronavirusului. Și voi repeta asta: nimeni nu a murit din cauza coronavirusului. Dacă m-ați asculta ați spune că sunt nebun. Voi explica de ce nu sunt nebun. Ca profesionist care lucrează în anatomopatologie, avem anumite proceduri pe care le aplicăm atât la necropsie, cât și la biopsie. Protocolul nostru ar trebui să enumere prima boală, a doua boală, a treia boală și motivul morții. Când spunem că pacientul a murit din cauza Covid, ne referim la faptul că coronavirusul a dus la o pneumonie interstițială, după care a dus la moartea persoanei, fără alte boli în alte organe și în alte sisteme. Dar astfel de probe nu au fost găsite, nimeni nu a raportat acest lucru. Din această cauză mă preocupă foarte mult comportamentul inadecvat al Organizației Mondiale a Sănătății. Este pentru prima dată în practica mea medicală de 30 de ani, când OMS anunță o pandemie înainte de a prezenta fapte care să sprijine acest lucru. Ei nu au anunțat o epidemie, ci o pandemie. Pandemia înseamnă că oamenii vor muri din cauza coronavirusului. Nu știu de ce multe guverne și conducători de țări spun că oamenii vor muri din cauza asta.

- Dr. Kațarov: Spuneți că informațiile au fost prezentate într-un mod manipulativ?

- Dr. Alexov: Da, un mod absolut manipulat. Interpretat greșit. În multe țări, oamenii care sunt anatomopatologi, biologi și virologi lucrează împreună în laboratoare, trebuie să ascultăm ce cred ei despre asta. Adevărul este acela că oamenii din Italia, Franța sau Spania mor cu coronavirus - nu din cauza coronavirusului.



- Dr. Kațarov: Putem face această comparație: dacă în Bulgaria avem 200.000-300.000 de oameni care se îmbolnăvesc de gripă sezonieră în fiecare an - și dacă știm că unii dintre ei vor muri din diferite motive, putem spune că au murit doar din cauza gripei sezoniere?

- Dr. Alexov: Nu putem face asta, deoarece există o diferență mare între gripa sezonieră și coronavirus. În multe cazuri, persoanele care mor din cauza gripei sezoniere includ și tineri. La gripa sezonieră avem un virus care poate determina moartea unui tânăr, fără o altă boală prezentă. Cu alte cuvinte, infecția cu coronavirus este o infecție care nu duce la moarte. Dar gripa poate duce la moarte.

- Dr. Kațarov: Ceea ce am în minte este că dacă o persoană are un atac de cord și o gripă, putem spune că a murit în urma unui atac de cord sau putem spune că a murit din cauza gripei - asta se întâmplă acum cu coronavirusul?

- Dr. Alexov: Da, exact. În momentul de față este o rezistență totală a anatomopatologilor din Europa, China, precum și Australia și Canada. Ei au fost presați să declare un pacient cu coronavirus ca mort de nimic altceva decât de coronavirus. Este destul de stresant pentru noi pentru că, atunci când facem autopsii, luăm material din toate sistemele corpului, îl plasăm în blocuri de parafină, iar peste 100 de ani putem să le aruncăm iar o privire. Și un alt patolog va spune, peste 100 de ani: „Hei, acei patologi nu știau ce făceau!" Așadar, trebuie să fim cu adevărat stricți cu diagnosticul nostru, care ar putea fi verificat din nou, mai târziu. Acum există OMS care nu dorește să facem autopsii. Nu mi-e clar de ce OMS nu dorește să facem autopsii, atunci când trebuie să dovedim care este puterea virusului. Presupun că OMS are informația că virusul nu este mortal.

- Dr. Kațarov: Acesta este motivul pentru care în Bulgaria nu facem autopsiile?

- Dr. Alexov: Da. Trebuie să urmăm OMS. Și chiar sunt trist că trebuie să urmăm aceste instrucțiuni fără să le judecăm. Dar Germania, Franța, Italia și Anglia încep să creadă că nu ar trebui să urmăm OMS atât de strict, iar când scriem motivul morții, ar trebui să avem patologia lui.

- Dr. Kațarov: În mass-media există informații conform cărora OMS dă instrucțiuni tuturor organizațiilor de sănătate ca fiecare persoană cu test PCR pozitiv să fie socotită infectată cu coronavirus. Și dacă persoana respectivă moare din ceva, trebuie să scrie că a murit din cauza coronavirusului. Asta este o sursă de panică pentru întreaga lume, asta schimbă caracterul infecției, oamenii se tem, deși în realitate nu există o rată atât de mare de deces...

- Dr. Alexov: Opinia mea, pe care v-o dau în scris sub semnătură, este că OMS creează haos mondial, fără să aibă dovezi reale. Ca anatomopatolog întreb OMS: unde sunt dovezile tale? De ce nu am încercat să facem autopsiile acelor persoane, ca să știm exact de ce au murit? Au murit de sau cu coronavirus? Există surse diferite care spun că, în Italia, coronavirusul a ucis așa de mulți deoarece au fost imunizați cu vaccinul antigripal H1N1, care suprimă practic sistemul imunitar al adulților. Iar după aceea s-au infectat ușor cu coronavirus. Toate astea pot fi clarificate cu ajutorul autopsiilor. Cu ajutorul autopsiilor putem lua mult material pulmonar. Parafina în care am introdus materialul din autopsii poate rămâne intactă până la 300 de ani. Așadar, poate după 20, 30 de ani, când avem o pandemie diferită, dar poate similară, putem să comparăm imaginile histologice pulmonare, între acum și mai târziu. Nu voi vorbi în mod special despre o pandemie, deoarece cred că nu avem datele necesare - este o epidemie. Nu am mai văzut o astfel de „reclamă" pentru un virus.

- Dr. Kațarov: Cred că aceasta ar putea fi o problemă la fel de gravă mai târziu: în viitorul apropiat vor muri mai multe persoane din cauza bolilor cronice, care nu sunt îngrijite în comparație cu coronavirusul...

- Dr. Alexov: Aveți dreptate. Și pot spune că este sigur, pentru că toți cei care lucrează în oncologie știu că stresul anulează în mod semnificativ sistemul imunitar, așa că toate bolile cronice vor fi mai severe și mai acute. Această epidemie nu este una de virus, ci este o epidemie de teamă imensă și stres. Pentru că oamenii nu sunt ca mine și alți patologi care înțeleg că coronavirusul nu este nimic grav. Oamenii se tem de el.

- Dr. Kațarov: Cum s-a schimbat munca dvs. din cauza coronavirusului?

- Dr. Alexov: Când nu facem autopsii pentru coronavirus e ca și cum cineva merge la instanța supremă cu un omor în care persoana respectivă a fost împușcată de zece ori, dar instanța supremă spune: „Ei bine, poate că dintre cele 10 gloanțe o dată s-a împușcat singur, așa că vom considera că este o sinucidere". O situație cu adevărat interesantă a fost o persoană din SUA, victima unui accident stradal, cu leziuni cerebrale și conectată la aparate, timp de patru zile. Testul PCR a fost pozitiv așa că pe certificatul său de deces au scris că a murit din cauza coronavirusului. Nu cred că aceasta este medicină. O mulțime de oameni și-au pierdut încrederea în medici. Un milion și jumătate de oameni mor anual din cauza cancerului pulmonar provocat de fumat. Dacă am compara cu coronavirusul ar fi ca „o pandemie de fumat".

- Dr. Kațarov: Ce spuneți este că poate la un alt risc viitor, la o infecție cu adevărat periculoasă, oamenii nu vor avea încredere în noi dacă le vom spune că este cu adevărat periculos...

- Dr. Alexov: Am vorbit cu câțiva prieteni virologi și au spus că dacă avem încălzire globală, aceasta poate provoca răspândirea, din zonele înghețate, a virușilor cu care omenirea n-a mai avut de-a face. Trebuie să vedem exact modul în care legea va trata imunizarea și acel vaccin despre care tot vorbim, pentru că sunt sigur că nu este posibil să creăm un vaccin împotriva Covid. Nu sunt sigur ce face exact Bill Gates cu laboratoarele sale - este într-adevăr un vaccin pe care îl produce sau altceva? Dar trebuie să lăsăm această întrebare agențiilor interne, FBI și altele ... Bine, să rămânem să vorbim despre medicină, iar teoriile conspirației sunt teorii ale conspirației. Vreau să spun din nou ultima propoziție, care este aceea că nimeni nu a murit din cauza coronavirusului. Oamenii mor cu coronavirus, nu din cauza lui. Nu este necesar termenul "pandemie" - asta au spus colegii mei din toate aceste țări europene.