Ioana Băsescu și fostul iubit s-au certat de la banii spălaţi în campanie: "P***a mă-tii de nesimţit!"

Ioana Băsescu a fost interceptată ambiental de către procurorii DNA în timp ce se certa cu fostul ei iubit, Mario Giovanni Francesco pe tema justificării banilor spălaţi în campania electorală din 2009.

Fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, pe atunci candidat la prezidenţiale, l-a înjurat de mamă pe fostul iubit, prin firmele căruia au trecut banii, apoi l-a pus să se dezbrace pentru a dovedi că n-are microfoane montate pe el. Detaliile apar în motivarea deciziei Curţii de Apel Bucureşti, în urma căreia Ioana Băsescu a fost condamnată la 5 ani de închisoare, Elena Udrea a primit 8 ani de închisoare, iar Dan Andronic a fost achitat.

Mai exact, fostul iubit al Ioanei Băsescu, Mario Giovanni Francesco, primise citaţie de la Fisc pentru a justifica anumite sume de bani care trecuseră prin firmele lui, iar la momentul respective acesta îi reproşa acest lucru Ioanei Băsescu şi o întreba insistent ce să facă. Cei doi s-au certat ca la uşa cortului. „Adevărul" redă extrase din discuţia celor doi, aşa cum reiese din motivarea instanţei.

Francesco Giovanni Mario (FGM): Am o problemă.

Băsescu Ioana (BI): Şi eu ce să-ţi fac?!

FGM: Păi, nu ce să-mi faci! N-ai ce să-mi faci tu nimic, da` a venit hârtie, da!

BI: Ce hârtie?

FGM: De la fisc, să le dau nişte hârtii şi nişte justificări de cheltuieli. Din noiembrie 2009 cu nişte firme care s-a întâmplat ce s-o fi întâmplat atunci. Şi nu ştiu ce să fac.

BI: Şi eu ce să fac?

FGM: Păi, nu ştiu că astea sunt din 2009, din decembrie, noiembrie campanii şi aşa mai departe iar ăştia... eu m-am uitat ce hârtii am găsit acolo sunt nimic, înţelegi? O să mă întrebe „Ce ţi-au prestat? Ce ţi-au făcut ăştia?". Eu ce le zis lor? Ce le dau lor?

BI: Nu ştiu, da`eu nu ştiu.

(...)

BI: Auzi, ştii ceva ...[neinteligibil, vorbeşte în şoaptă]... când ai încasat nişte bani....

FGM: Ce bani am încasat eu? Păi, am încasat nişte bani pe care i-am dat mai departe, toţi înţelegi? Mai au rămas...

(...)

BI: Da, cine te-a pus, mă, să te bagi?

FGM: Da, m-am băgat eu aşa flower-power?

BI: Da, tu. Aminteşte-ţi cum stăteai la sediu, cu zilele.

(...)

BI: Auzi, tu ai rămas cu 200 de mii de euro, aşa că nu mai comenta atâta!

FGM: Care 200 de mii de euro? Care 200 de mii de euro?!

BI: Atâta ţi-au rămas, băiatule!

FGM: Mie?! Niciodată!

(...)

BI: Ia, dă încoace telefonul în pi*** mă-tii de nesimţit! Dă... ia deschide-ţi bluza!

FGM: Ia... ce să fac? Ai... tu ai înnebunit? Şi vă suna George! George mă suna!

BI: Deschide-ţi bluza!

FGM: Uite-o!

BI: Deschide-ţi bluza!

FGM: Mamă, deci, deja... hai că mă enervezi!... Deschide-ţi bluza...

BI: Păi, deschide-ţi bluza, că eşti în stare!

FGM: Ai văzut? Ce vrei să mai fac?

BI: Nu, deschide-ţi bluza că vreau să văd! Nu, deschide-ţi!

FGM: A... cămaşa?

BI: Da, da, da! Vreau să văd să n-ai...

FGM: Dar de ce tre' să mă zgârii? De ce râzi de mine?!

BI: Vreau să văd că n-ai tehnică pe tine, băiatule!

FGM: Asta era ultima! Înţelegi? Asta era ultima! Eu înţeleg că tre' să fiu eu prostul să cadă şi să răspundă, că n-o să răspundă nimeni altcineva, o să răspund eu...

În iulie 2017, DNA i-a trimis în judecată pe Elena Udrea, Ioana Băsescu şi pe jurnalistul Dan Andronic în dosarul privind finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009:

Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, implicată direct în campania lui Traian Băsescu, candidat la alegerile prezidenţiale din 2009, a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la luare de mită (două fapte) şi spălare a banilor (cinci fapte). În acelaşi dosar, Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, este acuzată de instigare la delapidare şi instigare la spălarea banilor, iar Dan Andronic - de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului. Procurorii susţin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracţiuni de corupţie, delapidare şi evaziune fiscală, care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campanie.

Prima sentinţă în acest dosar a fost dată pe 2 martie. Elena Udrea, care a fost condamnată la 8 ani de închisoare s-a arătat şocată. „Am sperat că voi avea parte de o judecată corectă (...) Unde să te retragi în altă ţară? Mai există vreo ţară în care să nu funcţioneze Justiţia la comandă? Cine e în spatele judecătorilor? Cine vrea să se dea pedepse aşa de mari? Am omorât pe cineva? Am ajuns să să dăm pentru fapte corupţie mai mult decât pentru crime, pentru violuri", a completat Udrea. De asemenea, fostul ministru al Dezvoltării a blestemat-o şi pe judecătoarea care a condamnat-o: „Această femeie (n.r. - judecătoarea) a ţinut să mă condamne chiar şi pe cele mai absurde acuzaţii din acest dosar. Nu pot să cred că are ceva personal pe mine. O blestem să simtă copiii ei ce simt copiii mei", a mai afirmat Udrea.