Jair Bolsonaro, dezvăluiri incendiare la Tucker Carlson: ”Informații de la FDA arată că urmează să apară efecte adverse masive după vaccinare!”

Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat într-un interviu că a existat o presiune globală, prin intermediul mass-media, ca statele să se concentreze doar pe vaccin, nu și pe tratamentul timpuriu în cazul recentei pandemii.

El a mai adăugat că a primit informații din partea unei agenții a Guvernului american, FDA-ul, că urmează să apară efecte secundare adverse după vaccinare. Președintele Bolsonaro a devenit „îngrijorat" când a citit că în contractul cu Pfizer, compania farmaceutică nu-și asuma nicio responsabilitate pentru efectele adverse. Jair Bolsonaro nu s-a vaccinat.

„Când virusul a început să lovească puternic, în martie 2020, oamenii au început să caute vaccinul. Am început să vedem că a crescut numărul de cazuri. Acum, pentru cineva care a contractat virusul, ca mine, vaccinul nu ajută. Adică, nu faci un vaccin dacă ai fost deja infectat. Vaccinul ar fi inutil. Ar trebui să te bazezi pe medicație. Am studiat situația, am consultat alte țări, doctori brazilieni.

În Brazilia au apărut două medicamente care au funcționat foarte bine și pe care și eu le-am folosit. Dar presiunea globală, prin mass-media, a companiilor farmaceutice, era împotriva tratamentului timpuriu, voiau numai vaccinul. Am citit contractul cu Pfizer: una din clauze era că nu-și asumă nicio responsabilitate față de niciun efect secundar apărut ca urmare a vaccinării.

Am devenit foarte îngrijorat despre asta. Congresul din Brazilia a votat o legea care permite tuturor companiilor farma să nu aibă nicio răspundere în cazul efectelor secundare apărute după vaccin. Aveam și informații din partea FDA (Food and Drug Administration - agenție a guvernului SUA - n.r.) că efecte secundare urmează să apară după vaccinare anul acesta și anul următor.

Oamenii infectați nu aveau nevoie să se vaccineze, acesta este și cazul meu. Dar am cumpărat vaccinuri pentru brazilieni, dar nu am obligat pe nimeni să se vaccineze. Am respectat libertatea individuală", a spus Bolsonaro într-un interviu acordat jurnalistui american Tucker Carlson. În context, merită menționat că în tot acest timp, autoritățile din România au susținut că nu există niciun pericol odată cu vaccinarea, iar cei care susțin altceva sunt „conspiraționiști".