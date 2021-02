La numai 27 de ani, fosta consilieră personală a lui Lucian Bode este în Consiliul de Administratie al Societății Naţionale de Radiocomunicaţii

O tânără în vârstă de 27 de ani a ajuns în Consiliul de Administrație al Societății Naţionale de Radiocomunicaţii, după ce înainte a fost consilierul personal al ministrului Transportului la acea vreme, Lucian Bode (președintele PNL Sălaj).

Georgiana Blaga, fiica patronului de la Simex și consilier județean al PNL Sălaj, a ajuns în poziții-cheie. Potrivit declarației sale de avere, postată pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, tânăra făcea parte pe 4 septembrie 2020 din acest consiliu de administrație, iar înainte, pe 17 decembrie 2019, se afla în funcția de consilier peronal al ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Ea face parte şi din Consiliul de Administrație al Grupului Exploatare și Întreținere Palat CFR SA București.

Georgiana Blaga are 27 de ani, este licențiată în relații internaținale la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, are un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor, tot la UBB Cluj-Napoca, dar este și acționar la Simex, cu acțiuni în valoare de 680.000 de lei. Societatea Națională de Radiocomunicații este unul dintre principalii furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice din România și, în același timp, lider de piață în domeniul broadcasting-ului. Compania deținută de statul român asigură suport de transmisii pentru telefonia publică, pentru rețelele de telefonie mobilă, transfer de date și internet sub brandul Radiocom.