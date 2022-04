Laboratoarele biologice din Ucraina: Oamenii de știință cer încetarea cercetărilor asupra virusurilor terifiante din "afacerea" Obama-Biden!

"Dacă cercetarea științifică poate duce la un rezultat distructiv pentru omenire, este timpul să o oprim!" afirmă 45 de oameni de știință care solicită oprirea imediată a cercetărilor cu risc ridicat de tip "gain-of-function", care pot produce viruși chiar mai periculoși decât virusul Covid.

În Ucraina există cel puțin 30 de laboratoare biologice suspectate a fi finanțate de SUA, dupa cum scrie si New York Post care leaga "afacerea laboratoarelor" de familia lui Joe Biden. La două săptămâni și jumătate de la începutul războiului din Ucraina, la 11 martie 2022, a apărut oficial următoarea informație: "OMS sfătuiește Ucraina să distrugă agenții patogeni din laboratoare", care a provocat probabil unde de șoc în întreaga lume.

Avertizările anterioare ale Rusiei cu privire la existența unor astfel de laboratoare biologice au fost respinse ca fiind știri false. OMS a confirmat însă acest lucru, ca și Victoria Nuland, intr-o audiere in Senatul SUA. Există laboratoare Pentagon în 25 de țări din întreaga lume! În Ucraina, astfel de laboratoare biologice au fost întreținute de SUA, în special între 2014 și 2017, deoarece în această perioadă finanțarea experimentelor GOF, inclusiv cu virusurile gripei, SARS și MERS, a fost suspendată în propria țară.

In acelasi timp sa mentionam ca in 2005 a aparut o stire in Washington Post care specifica faptul ca senatorul - pe atunci - Barack Obama (cel care l-a avut ca vicepresedinte pe Biden cat a fost la Casa Albă): "Statele Unite și Ucraina au convenit ieri să lucreze împreună pentru a preveni răspândirea armelor biologice, semnând un pact care deschide calea pentru ca guvernul ucrainean să primească ajutor american pentru a îmbunătăți securitatea în instalațiile în care sunt păstrați microbi periculoși. Cei doi senatori americani care au condus această inițiativă sunt Richard Lugar, un republican din Indiana, și Barack Obama, senator democrat din Illinois."

Si ca sa vedem cum se leagă lucrurile sa vizionam un clip recent dintr-un comentariu la Fox News al lui Tucker Carlson care il arata pe Joe Biden in postura penibila de marioneta a lui Barack Obama, in fapt papusarul de la Casa Albă, cel care la randul lui e vârful de lance al marilor familii financiare care detin suprematia monetara planetara.