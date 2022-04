Prezența unor laboratoare biologice misterioase în Ucraina este în sfârșit explicată. New York Post scrie pe 26 martie: "Hunter Biden a ajutat la asigurarea finanțării pentru un contractor american de laboratoare biologice în Ucraina".

Cotidianul american le explică cititorilor săi că "afirmația Rusiei potrivit căreia fiul președintelui Biden, Hunter, "finanța"... laboratoare biologice în Ucraina" se bazează pe adevăr", după ce a examinat e-mailurile din calculatorul fiului președintelui american. Între timp, președintele Dumei (camera inferioară a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, l-a acuzat pe însuși președintele american Joe Biden că este implicat în crearea de laboratoare biologice în Ucraina. Familia Biden se află în centrul unui scandal legat de laboratoarele biologice americane din Ucraina.

Prin urmare, SUA și Ucraina au încălcat Convenția ONU privind interzicerea armelor biologice (BWC). Întrebarea de ce Statele Unite au înființat laboratoare biologice pe teritoriul ucrainean trebuie scoasă la lumină, mai ales că omenirea tocmai a trecut prin cea mai mare pandemie din istoria omenirii cu Covid-19.

Astfel, New York Post tocmai a confirmat acuzațiile rusești și chinezești privind existența unor laboratoare biologice controlate de SUA în Ucraina. La 8 martie, China, prin intermediul ministerului său de externe, a cerut SUA să dezvăluie toate detaliile legate de laboratoarele biologice din Ucraina. De asemenea, China s-a referit la existența a 26 de laboratoare biologice și a îndemnat toate părțile să asigure siguranța acestor 26 de locații din Ucraina, solicitând SUA să dezvăluie cât mai curând posibil datele relevante, inclusiv virușii prezenți și natura cercetărilor asupra acestora.

În același timp, agenția de presă chineză China News Weekly a afirmat că "15 laboratoare biologice construite de SUA în Ucraina au fost expuse", explicând că "Ministerul rus al Apărării a declarat că are dovezi relevante".

Potrivit China News Weekly, cazul existenței acestor laboratoare americane pe teritoriul ucrainean a fost dezvăluit lumii în urma intervenției militare rusești în Ucraina, deoarece soldații ruși au descoperit la fața locului aceste situri biologice. Presa chineză a relatat că "purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării a anunțat pe 6 martie că Statele Unite dezvoltă arme biologice în Ucraina. Armata rusă a descoperit 15 laboratoare biologice în mai multe orașe importante din Ucraina. Întrebarea privind scopul activităților din aceste laboratoare misterioase a fost ridicată de Moscova.

China News Weekly susține că "toate laboratoarele biologice au emis directive pentru a elimina urgent stocurile periculoase, acoperind astfel urmele finanțării Pentagonului pentru programul biologic militar al Ucrainei". Presa chineză relatează că, din cauza avansării trupelor rusești, s-a ordonat distrugerea urgentă a agenților patogeni ai unor boli deosebit de periculoase, precum ciuma, antraxul, tularemia (tularemia poate fi transmisă la om și poate provoca probleme cutanate, digestive sau respiratorii), holera și alte boli mortale.

Victoria Nuland a recunoscut la 8 martie existența unor laboratoare biologice americane în Ucraina. Continental Observer a relatat că Washingtonul încearcă să împiedice preluarea unor materiale din laboratoarele ucrainene care au efectuat cercetări biologice. "Ucraina are instalații de cercetare biologică... suntem acum destul de îngrijorați că trupele rusești, forțele rusești, ar putea încerca să preia controlul [acestor laboratoare]", a declarat subsecretarul de stat Victoria Nuland în fața senatorului Marco Rubio în cadrul audierii sale din 8 martie. Ea a adăugat: "Așadar, lucrăm cu ucrainenii la modul în care pot preveni ca orice material de cercetare să ajungă în mâinile forțelor rusești dacă acestea se apropie. Declarațiile Victoriei Nuland au confirmat observațiile Rusiei pe teren.

New York Post susține că "o sumedenie de e-mailuri de pe infamul laptop al lui Hunter Biden - a căror existență a fost raportată în exclusivitate de New York Post în octombrie 2020 - a dezvăluit că el [fiul lui Joe Biden] a jucat un rol în ajutarea unui antreprenor din domeniul apărării din California să analizeze boli mortale și arme biologice în Ucraina". Cotidianul american amintește că Moscova a afirmat că "laboratoarele secrete de război biologic ale SUA din Ucraina au justificat" sosirea armatei ruse în Ucraina luna trecută. Moscova, după cum relatează New York Post, "a dublat acuzațiile, spunând că laboratoarele produceau arme biologice la cererea familiei Biden.

Laptopul lui Hunter Biden conținea o sumedenie de e-mailuri, mesaje text, fotografii și documente financiare schimbate între Hunter, familia sa și asociații săi. Dosarele conțin detalii despre modul în care fiul președintelui SUA și-a folosit numele familiei și conexiunile politice aferente ca pârghie în afacerile externe. Laptopul fusese abandonat de Hunter Biden la un atelier de reparații din Delaware.

Potrivit publicației China News Weekly, Pentagonul și Departamentul de Sănătate al SUA au mutat laboratoare în afara SUA "pentru a acoperi încălcările legislației americane și a reduce riscul de scurgere a agenților patogeni din laboratoarele americane, iar Ucraina a trimis mii de mostre de ser de la pacienți, majoritatea slavi, în SUA sub pretextul testării medicamentelor împotriva coronavirusului".

New York Post relatează că până și oficiali ai serviciilor de informații americane, precum Sam Faddis, pun la îndoială rolul lui Joe Biden și al fiului său, deoarece "tatăl său a fost vicepreședinte al Statelor Unite și responsabil de relațiile cu Ucraina. Atunci de ce Hunter nu numai că era în consiliul de administrație al unei companii de gaz ucrainene suspecte, dar îi și lega de o companie care lucra la cercetarea în domeniul armelor biologice?".