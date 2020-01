Liberalii se fac ca ploua! Omul lui Liviu Dragnea si Carmen Dan e in continuare sef al Brigazii Politiei Rutiere Bucuresti

Povestea șefului Brigăzii Rutiere București, instituție care i-a făcut dosar penal șoferului întors din Suedia, ce a circulat cu celebrele plăcuțe de înmatriculare, e una care lamureste multe din situatiile de fapt din vremurile cand PSD condus de Liviu Dragnea era la putere. Bineinteles, Gîlceava este si azi seful Brigazii Rutiere Bucuresti, chiar daca - intre timp - liberalii au ajuns la putere.

Comisarul-șef Victor Gîlceavă, șeful Brigăzii Rutiere București este, dupa cum noteaza presa locala, originar nu doar din Teleorman, ci chiar din comuna Sacelele, locul de baștină al lui Liviu Dragnea. Gîlceavă a fost cercetat de DNA, alături de sotia lui (avocata Ilieana Gîlceavă), într-un dosar de trafic de influență în justiție și luare de mită la Parchetul Judecătoriei Buftea. El era atunci polițist în Ilfov.

În scandalul "Carpen" - cum a fost numit de presa -, anchetata de DNA, doamna Gâlceavă a încasat trei ani de închisoare cu executare, presa relatînd și faptul că ea ar fi fost amanta procurorului condamnat, cei doi făcînd sex chiar în biroul lui, dupa cum scrie Inpolitics. Cu toată ancheta DNA asupra sa și a condamnării soției, Victor Gîlceavă a fost promovat, în mandatul guvernului Cioloș și al miniștrilor de Interne Petre Tobă și Dragoș Tudorache, în înalta poziție de șef al Brigăzii Rutiere Prahova. Mai apoi, a fost adus la București, decorat și promovat șef la Brigada Rutieră din Capitală.

Ileana Gîlceavă mai are un punct ,,tare" în CV: în 2009 a omorât cu mașina un motociclist de 19 ani și a fugit de la locul accidentului. Cazul a fost cercetat de Poliția Rutieră Ilfov, unde lucra și sotul ei. Cu un trecut personal și familial atât de bogat, nu e de mirare că Victor Gîlceavă executa la vremea aceea fără crâcnire ordinele lui Liviu Dragnea, via Carmen Dan. Toți trei, din Teleorman.

Surpriza, insa, in declaraţia de avere a celui mai hulit şef din Poliţie al momentului! Cât de bogat e de fapt Victor Gîlceavă, şeful Brigăzii Rutiere. Iata cateva detalii surprinzătoare. Potrivit declarației de avere, șeful de la Rutieră nu are casă și nu deține niciun teren. De asemenea, șeful de la Brigada Rutiere nu are nici mașină. În schimb, în bancă, Victor Gîlceavă și-a depozitat 128.764 de lei. El a încasat un venit anual de 80.349 de lei, în timp ce soția sa a câștigat peste 5.500 de lei.