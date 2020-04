Licitatie trucata la Imprimeria Nationala. O firma fara certificat ORNIS a pus mana pe baza de date a companiei!

Continuam cu dezvaluirile legate de Imprimeria Nationala intr-un nou episod. Pentru a permite că toate produsele din tutun să fie localizate si urmărite în întreaga Uniune Europeană, statele membre trebuie să se asigure că toate pachetele unitare pentru țigarete si tutun rulat sunt marcate de la 20 mai 2019 cu un identificator unic.

În acest sens fiecare stat membru este obligat să desemneze o entitate: "Emitent de ID", responsabilă cu generarea si emiterea identificatorilor unici. Entitatea din România responsabilă cu generarea si emiterea identificatorilor unici, denumită emitent de ID a fost desemnată CN Imprimeria Națională SA (IN), societate cu capital integral de stat. In acest sens Guvernul Dăncilă a emis HGR nr 1020/2018, aratându-se in "Nota de fundamentare" că IN îndeplinește toate condițiile pentru a fi desemnată entitate emitenta a codurilor unice de identificare. De asemenea, se trasează sarcini precise pentru reprezentanții statului in organele de conducere ale emitentului de ID.

Prin adresa nr.112600/16.04.2019,înregistrată la registratura IN sub nr.522/17.04.2019, Ministerul Finanțelor Publice, prin Secretarul General adj., a transmis o informare cu privire la obligativitatea înregistrării în Registrul utilizatorilor si transmiterii de necesități. În conformitate cu dispozițiile art.6 alin (1) din OUG nr.46/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, Imprimeria Nationala, in calitate de utilizator principal, avea obligația să achiziționeze produsele si serviciile hardware in sistem centralizat de către ONAC. IN nu a făcut acest lucru.

În temeiul art 3 lit d) din HGR nr 941/2013 privind "Funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională", Comitetul Tehnico-Economic avizeaza conformitatea proiectelor care implica soluții IT&C. Potrivit art.4 alin(1) lit a) din actul normativ sus mentionat, specificațiile tehnice aferente caietelor de sarcini, pentru proiectele ce implică soluții IT&C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei finanțate din fonduri naționale, se supun avizului Comitetului Tehnico-Economic,înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică.

IN nu s-a înscris la ONAC si nu a cerut avizul Comitetului Tehnico-Economic. Deși compartimentul juridic a arătat că măsura este nelegala, conducerea IN publică pe SICAP anuntul de participare in calitate de autoritate contractanta, demarand procedura de negociere competitivă privind achiziția serviciilor platformă "Emitent de ID/ID ISSUER", in cuantum de 25.812.135 lei. Nici măcar avizul ORNIS nu s-a solicitat pentru participanți.

Cu o grabă greu de explicat se depune si un Caiet de sarcini foarte stufos si care conține multe date tehnice specifice. De menționat că în cadrul IN nu există niciun compartiment sau persoană superspecializata care să fie capabilă să întocmească un asemenea material. Pe culoarele IN se vorbește că acest material ar fi fost adus din afară de directorul tehnic Cristian Iorgulescu, care a insistat cu el si ar fi fost semnat de o persoană absolventă de Spiru Haret sectia filozofie un anume Ion Iulian promovat manager de proiect.

În Declarația de participare de la pct.3 se arată că participă la procedură Asocierea formată de Maguay Computers srl (leader), Intergraph Computer Service srl, Phoenix IT srl Dar surpriză: in anunțul de atribuire la contractul câștigător este desemnat doar Maguay Computers srl. Acesta e un anunț oficial nemodificat printr-o erată. Deci rezultă (până la publicarea vreunei erate) că este desemnat doar Maguay Computers srl. Ceea ce ar fi ilegal pentru ca s-a participat la licitatie intr-o asociere.

Nu stim cum a fost încheiat contractul pentru că pe site IN nu este publicat niciun contract sau achizitie (transparentă nu mai de mult decat in indicatorii de performanță). Deci, in momentul de față, desi IN a fost desemnat entitate "Emitent de ID", toată baza de date respectivă este administrată de o firmă privată cu serverul cine stie pe unde in lume iar salariații IN raportează săptămânal toate datele către această entitate privată. Nu stim dacă toate aceste aspecte sunt cunoscute de Ministerul finantelor sau de UE. După ce achiziția a fost finalizată, IN s a înscris si la ONAC.

Arentionam pe această cale atât Ministerul Finantelor si cat si alte organe competente să analizeze modul în care sunt folosite bazele de date de către o firmă privată și faptul că s-au încălcat flagrant dispozițiile legale cu privire la avize ce trebuiau obținute inainte de o eventuală procedură de achiziție si faptul ca această procedură (dacă era necesară) trebuia făcută de către ONAC cât și lipsa totală de transparență de pe site unei entități publice.