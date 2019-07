Lumea Politica: Legătura cu PSD a ziaristului care a intervievat-o pe Dăncilă

Care este legătura cu PSD a ziaristului englez care a intervievat-o pe Dăncilă în The Guardian. El locuiește în România de mai mulți ani. Până recent a fost elogios față de Codruța Kovesi.

Interviul Vioricăi Dăncilă în prestigiosul ziar britanic The Guardian a readus speranța în rândul social-democraților. Ziaristul britanic pare să fi fost reșapat în laboratoarele din Kiseleff tocmai pentru a o intervieva pe Dăncilă. El nu mai scrisese un material pentru The Guardian de fix un an de zile.

Kit Gillet nu este angajat permanent al cotidianului britanic. El este free-lancer și publică din când în cât în ziarele care-l plătesc. Conform arhivei The Guardian, înaintea interviului cu Viorica Dăncilă acesta publicase ultima dată un material în Iulie 2018. Și atunci tema aleasă de Gillet avea legătură cu România. El a publicat atunci un material despre problemele cauzate de faptul că Brexitul alung muncitorii români din fermele englezești.

În total, în 2018, Kit Gillet a publicat în ziarul britanic două materiale. În 2017 el a fost mai activ și a scris în tot anul 10 articole. Toate materialele lui Gillet au legătură cu România.

Pe 12 februarie 2017, The Guardian publica sub semnătura lui Gillet un material despre lupta anti-corupție. El descria atunci cum Laura Codruța Koveși se transformase într-un simbol al lupte cu mafia. El a luat un interviu cu șefa DNA și a descris problemele cauzate de Ordonanța 13.

Gillet o elogiază pe șefa DNA într-un material lung și cuprinzător care prezintă într-o lumină negativă eforturile guvernului PSD de a dezincrimina corupția. Pe 1, 2 și 9 februarie, britanicul publicase pentru The Guardian articole despre protestele din Piața Victoriei.

Toate aceste materiale sunt într-o oarecare distonanță cu interviul luat Vioricăi Dăncilă în care aceasta spune că Laura Kovesi trebuie să-și rezolve problemele penale.

