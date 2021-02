Lumea politica: Scandal într-un minister important - acuzații grave pentru Adrian Găvruță

Un minister din România stă pe un butoi de pulbere din cauza unei povești cu amante, bătăi și amenințări mafiote. Personajul principal trage sforile să devină secretar general sub mandatul progresist al instituției. Nu-l afectează deloc trecutul țărănist sau avansările social-democrate.

Niște banale bonuri de benzină în valoare de 1000 de lei scot la iveală haosul care domnește în nou înființatul minister al Comunicațiilor. Magistrații de la Judecătoria Sectorului 6 au decis la începutul lunii februarie ca un inginer anonim să plătească despăgubiri către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Dosarul cu numărul 9897/303/2020 conține secrete nebănuite pe care Lumea Politică vi-le devoalează în totalitate.

Emil Militaru este doctor inginer și a fost angajat al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. El trebuie să achite contravaloarea bonurilor de benzină din dosarul mai sus amintit. Omul consideră că nu trebuie să plătească nimic și a povestit într-un memoriu adresat fostului ministru Lucian Bode lucruri halucinante despre minister.

Detașat de la Institutul de Cercetare Dezvoltare Informatică la Ministerul Comunicațiilor, Emil Militaru a intrat în sfera de influență a lui Adrian Găvruță. Acesta din urmă fusese promovat de PSD de la Direcția de Finanțe Timișoara la MCSI ca șef de resurse umane, scrie lumeapolitica.ro

El spune că banii de benzină imputați acum de minister s-au dus pe deplasări comandate de Adrian Găvruță. Militaru detaliază natura acestora „deplasari în interes personal la domiciliul acestuia (nr. Găvruță) - sediul Ministerului, restaurante la ore târzii, întalniri personale la domiciliul unor prietene, care durau ore întregi" arată inginerul în memoriu.

„Ambasade, clinici împreuna cu concubina acestuia și fata ei, drumuri aeroport - deplasări ale acestuia în interes personal și deplasări ale familiei concubinei - gradiniță-after-school, serviciul concubinei, etc, cât și deplasări ale fiului lui legitim împreuă cu mama acestuia" continuă Emil Militaru enumerarea locurilor unde-l trimitea Găvruță cu mașina instituției.

Găvruță a avansat. Din șef de Serviciu a ajuns Secretar General Adjunct, apoi Secretar General. Niciuna dintre funcții nu avea prevăzut cabinet. În aceste condiții, Găvruță i-a interzis lui Militaru să mai lucreze la proiectul Ro-Net pentru care era detașat de la ICI la MCSI. Inginerul povestește că a fost „consemnat" în biroul lui Găvruță pentru treburile descrise mai sus.

După ce detașarea lui Militaru s-a încheiat, Găvruță l-a chemat să semneze un angajament de plată pentru bonurile de benzină consumate pe concubină, soție și alte afaceri personale.

„Dat fiind faptul ca Domnul Gavruta, la acel moment, era prieten cu directorul general al angajatorului meu, ICI Bucuresti, la vremea respectiva el fiind membru in consiliul de administratie al institutului, fiindu-mi teama sa nu-mi pierd locul de munca avut de 9 ani, in acest sens fiind amenintat direct de catre Domnul Gavruta, citez "te trimit la ICI de maine, si te dau afara si de acolo, etc" cu nenumarate ocazii, si cunoscandu-l foarte bine in atatea circumstante, am semnat acel angajament de plata." povestește acum Emil Militaru. Menționăm faptul că Adrian Găvruță era și membru în Consiliul de Administrație al ICI, fapt care putea da greutate amenințărilor.

Emil Militaru continuă tirada „fac precizarea ca nu o data, Domnul Gavruta m-a agresat fizic, pe fondul injuriilor adresate zilnic si amenintarilor ca ma da afara de peste tot, ca n-o sa ma mai angajez nicaieri" spune inginerul.

„În interiorul cladirii sediului MCSI, din partea Domnului Gavruta au existat avansuri si perversiuni sexuale cu subordonatii de sex feminin, in biroul acestuia si nu numai" continuă povestea Emil Militaru.

Mai multe amanunte AICI.