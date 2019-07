Madona din Voluntari si primul-domn Pandele!

Consoartei primarului Pandele din Voluntari i s-au aprins iar calcaile dupa fotoliul prezidential de la Palatul Cotroceni in urma publicarii recentului sondaj CURS in care se claseaza pe primul loc la capitolul " incredere in personalitati politice ", cu 47%, devansandu-l cu 3 procente pe presedintele Klaus Iohannis.

Gabriela Vranceanu-Firea isi disputa, de altfel, de vreo doi ani primul loc la capitolul credibilitate cu Klaus Iohannis, clasandu-se de regula la cateva procente de acesta. Procentajul inregistrat de madam Pandele este greu de explicat in conditiile in care aceasta nu a excelat nici ca senator in Parlamentul Romaniei nici ca primar general al Capitalei decat la capitolul comunicare si imagine publica. Potrivit unor fosti apropiati, Firea are ambitii prezidentiale de mai multa vreme, chiar daca a negat in mod repetat acest fapt, invocand ca vrea sa-si duca la bun sfarsit mandatul de primar general al Bucurestiului.

Tocmai in acest scop a candidat pentru functia de primar general al Capitalei, in care devii politicianul cu cele mai multe voturi obtinute dupa presedintele Romaniei, urmarind sa reediteze experienta in materie a fostului primar general si presedinte Traian Basescu, despre care augustul sau sot Florentin Pandele, care si-a anuntat si el candidatura pentru pentru Palatul Cotroceni cu vreo luna si ceva in urma, declara la un moment dat ca i-a fost reper profesional ca si comandant de nava comerciala. Aspiratiile sale prezidentiale au fost obstructionate insa de vreun an si jumatate de catre fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, care nutrea si el astfel de ambitii si a avut pana la intemnitarea sa o putere aproape absoluta in principalul partid de guvernamant.

Trecutul de dreapta si figuratia de stanga

Gabriela Vranceanu-Firea a declarat zilele trecute ca nu va fi de acord sub nicio forma ca PSD sa arunce "un iepuras" in cursa prezidentiala sau un candidat fara sanse, care sa faca usoara lupta candidatilor de pe dreapta, tinand sa precizeze ca isi doreste un candidat PSD la alegerile prezidentiale. Madam Pandele pozeaza acum intr-un pesedist pur-sange si intr-un combatant al dreptei, uitand ca a avut primul sau flirt politic pe dreapta, cu doua decenii in urma.

In perioada ianuarie-decembrie 2000 aceasta a fost purtator de cuvant al premierului Mugur Isarescu si secretar de stat, sef al Departamentului de Comunicare in guvernul CDR-USD-UDMR condus de acesta. In campania electorala pentru alegerile prezidentiale din toamna anului 2000 a fost purtator de cuvant al candidatului prezidential sustinut de CDR, Mugur Isarescu, cu care a cutreierat tara in lung si in lat, combatand stanga social-democrata si lansand mesaje conservatoare de dreapta. Pentru serviciile aduse regimului de dreapta a fost decorata de presedintele Emil Constantinescu in decembrie 2000 cu Ordinul Steaua Romaniei, in grad de ofiter.

Madam Pandele a devenit membru al PSD doar cu sapte ani in urma, respectiv in vara anului 2012, dupa ce acest partid a ajuns la guvernare prin formula USL. Cu sprijinul senatorului Ilie Sarbu, socrul premierului si presedintelui PSD, Victor Ponta, si liderul senatorilor social-democrati, caruia ii intrase sub piele in perioada anterioara invitandu-l saptamanal la emisiunea "Stirea Zilei", pe care o modera la Antena 3, Firea a devenit candidatul USL intr-un colegiu uninominal din Bucuresti si a obtinut un mandat de senator la alegerile parlamentare din decembrie 2012.

Tata-socru Sarbu a promovat-o apoi purtator de cuvant al Grupului parlamentar al PSD din Senat. Ulterior, Firea a reusit sa-i intre sub piele lui Ponta, care a impus-o in 2013, cand nici nu i se uscase bine cerneala pe carnetul de partid, presedinte al PSD Ilfov, iar in 2014 a promovat-o purtator de cuvant al PSD si apoi purtatorul sau de cuvant in campania prezidentiala, cand a excelat cu mesajul veninos prin care i-a reprosat contracandidatului Klaus Iohannis ca nu avea copii.

Dupa ce Ponta a renuntat la functiile de premier si presedinte al PSD, i-a intrat sub piele noului lider Liviu Dragnea, care a promovat-o presedinte interimar al PSD Bucuresti si vicepresedinte national al partidului si a sustinut-o sa candideze din partea PSD pentru functia de primar general al Capitalei, pe care a castigat-o la alegerile locale din iunie 2016. Pana ce i-a fost sef, l-a aparat pe Ponta ca o tigroaica impotriva criticilor sai, pe care-i eticheta mincinosi si in alte chipuri, chiar daca multe critici erau intemeiate. Dupa ce a parasit partidul si a inceput sa-l critice pe Dragnea, Firea a sarit prima si cel mai tare la gatul lui Ponta, aducandu-i critici pe care anterior le considerase nejustificate.

Cert este ca madam Pandele i-a fost o sluga credincioasa lui Dragnea in aproape toata perioada leadershipului toxic al acestuia, devenind mare disidenta doar dupa ce, cu siretenia-i nativa, fostul lider al PSD i-a mirosit si i-a taiat aspiratiile la Presedintia Romaniei, urmarind sa ajunga el insusi la Palatul Cotroceni. Nesustinerea de catre guvernul PSD a marilor sale proiecte pentru Bucuresti a fost doar un pretext pentru a se autovictimiza dupa reteta folosita la vremea sa de primarul general Traian Basescu fata de guvernul social-democrat condus de Adrian Nastase.

Fara empatie sociala, vanitoasa si ranchiunoasa

Gabriela Vranceanu-Firea nu este deci nici un produs niciun simbol al stangii politice din Romania. Devenita bogata prin afacerile sotilor, a cochetat si cu dreapta si cu stanga pentru a-si satisface propriile ambitii si interese. Nu am observat la ea o empatie deosebita fata de drepturile si interesele celor multi si mai putin favorizati de soarta. Pentru realizarea propriilor ambitii si interese a fost fara scrupule si s-a facut luntre si punte in fata sefilor sai de-a lungul intregii sale cariere profesionale si politice. Fosti colegi din Televiziunea Romana isi amintesc cum ii facea pe plac fostului director general Cornelius Rosianu.

Ulterior, a fost mai bine de zece ani sluga credicioasa a controversatului milionar Dan Voiculescu, patronul trustului Intact. Apoi s-a prosternat in fata sefilor sai politici Ilie Sarbu, Victor Ponta si Liviu Dragnea. Fosti colegi si subalterni de la trustul Intact au afirmat, referitor la modul in care se comporta cu oamenii, ca este dusmanoasa si extrem de ranchiunoasa, de razbunatoare, caracteristici periculoase pentru orice lider politic ce ajunge sa ocupe posturi de inalta demnitate publica. Personal, fiind colegi timp de aproape patru ani in Senatul Romaniei, am sesizat ca este si vanitoasa, fiind in realitate mult diferita fata de cum se arata "pe sticla".

Madam Pandele pozeaza de o vreme intr-o familista exemplara si intr-o mama buna, dar a socat faptul ca fiul sau din prima casatorie, in varsta acum de 24 de ani, le-a solicitat alegatorilor pe Facebook sa n-o voteze pe mama sa la alegerile din iunie 2016 pentru Primaria Generala a Capitalei. Probabil ca acesta este afectat de cauzele pentru care s-a imbolnavit si a decedat tatal sau, precum si de faptul ca mama sa s-a recasatorit cu marinarul si primarul Pandele la numai cateva luni dupa moartea prematura a acestuia. Madam Pandele pozeaza si intr-o credincioasa ortodoxa evlavioasa purtand mai nou la manifestarile religioase marama pe cap, ca si credincioasele cele mai pravoslavnice.

Din megalomanie mai mult decat din credinta pura, a patronat, impreuna cu sotul sau, ridicarea in Voluntari, un orasel de 45.000 de locuitori, a uneia din cele mai mari catedrale ortodoxe din tara noastra. Sotii Pandele au mers cu megalomania si natangia pana acolo incat au vrut sa dea o replica autohtonista vizitei Papei Francisc in Romania, organizand tocmai in perioada acesteia o festivitate de aducere a Braului Maicii Domnului la catedrala din Voluntari, pentru a atrage un numar mare de credinciosi. Madam Pandele se impopotoneaza si cu expertiza sa in economie si finante, dar nu si-a luat pana acum doctoratul in materie, la care s-a inscris in 2010. Firea esta absolventa a Facultatii de Litere si are doar studii de masterat la Academia de Stiinte Economice.

Promovarile deocheate ale primaritei Firea

Gabriela Vranceanu-Firea a facut mare tapaj si pe tema meritocratiei, dar a promovat in Primaria Generala a Capitalei si in alte institutii publice o sumedenie de personaje dubioase, al caror singur merit era ca se aflau in relatii apropiate cu sotul Pandele si/sau cu cel mai bun prieten al familiei, generalul sfertodoct Gabriel Oprea (fost presedinte al UNPR, ministru de interne, ministru al apararii, vicepremier pe probleme de securitate nationala, profesor universitar si conducator de doctorate plagiate, ctitor al ineditei si efemerei Academii de Stiinte ale Securitatii Nationale).

Oprea a fost invitatul de onoare la nunta lui Firea cu Pandele, nasul acestora fiind milionarul Gigi Becali, pe atunci liderul PNG. Oprea este seful politic al primarului Pandele, care a fost si este un om de vaza al UNPR, detinand de la infiintare functia de vicepresedinte al acestui partid. Cei doi au fost implicati in afaceri imobiliare vartoase in judetul Ilfov. Generalul sfertodoct l-a rasplatit pe primarul marinar cu un doctorat in siguranta nationala si ordine publica, suspectat de plagiat. Multi dintre cei promovati de primarita Firea si-au facut stagiul la primaria (si la scoala) lui Pandele.

Astfel, primarita Firea l-a promovat sef la Directia Corp Control a Primariei Capitalei pe un politist in rezerva deosebit de controversat, comisarul sef Remus Span, amic vechi cu Pandele, care a fost anterior director general la doua societati comerciale detinute de Primaria Voluntari. Pe parcursul unui deceniu (1999-2008), acest Span a detinut functiile de sef al SIPI Maramures si al SIPI Satu Mare, sef al Politiei Judiciare a DNA, director-adjunct al DGA, adjunct al sefului Politiei Nationale de Frontiera si sef al Serviciului de interceptari din DGIPI (serviciul secret al Ministerului de Interne).

Din toate aceste functii a plecat cu scandal si cu dosare penale pentru fapte de coruptie sau de crima organizata, de care a scapat insa basma curata. Fosti sefi ai SRI si ai Parchetului din Satu Mare au declarat ca politistul Span a fost implicat in traficul cu autovehicule aduse din Occident si, in mod deosebit, in contrabanda cu tigari aduse din Ucraina.

In anii de apogeu ai contrabandei cu tigari (2005-2008), contrabandistii romani si ucraineni il denumeau "Imparatul". Acesta a fost un fel de copil adoptiv al generalilor Virgil Ardelean (cel mai longeviv sef al serviciului secret al Ministerului de Interne) si Gabriel Oprea, care l-au sprijinit sa fie promovat in functiile cheie pe care le-a detinut si carora le-a fost fidel tot timpul. Oprea l-a blagoslovit si pe el cu un doctorat in siguranta nationala si ordine publica, care este suspectat, de asemenea, de plagiat.

Span a reusit sa le intre sub piele mai multor ministri de interne, ca Ioan Rus (PSD), Vasile Blaga (PD) si Cristian David (PNL), carora le-a fost colaborator apropiat. Primarita Firea l-a promovat nu numai pe Remus Span in Primaria Capitalei, ci si pe sotia acestuia, Diana, fosta politista in Inspectoratul Judetean Ilfov. Firea a numit-o in 2016 director al Centrului Cultural "Asezamintele Brancovenesti", iar in 2017 a promovat-o director general al Companiei Imobiliara, cea mai importanta si mai bogata societate comerciala a primariei, care administreaza fondul imobiliar si locativ aflat in proprietatea municipalitatii.

Un alt personaj dubios promovat de primarita Firea este Aurelian Badulescu, care a fost ales viceprimar general al Capitalei si a devenit mana dreapta a lui madam Pandele, care l-a protapit si in importanta functie de secretar general al PSD Bucuresti. Badulescu face parte din acelasi cerc de interese articulat in jurul lui Gabriel Oprea si Florentin Pandele. El este un vechi si bun prieten al lui Remus Span, cu care este originar din aceeasi localitate, Ardusat, din judetul Maramures. In 2005 am primit de la un ofiter de informatii mai multe fotografii in care Aurelian Badulescu apare alaturi de alti doi amici ai lui Span, politistii de combatere a crimei organizate Horia Mateescu si Petre Pitcovici, la un botez organizat intr-un restaurant din Satu Mare de locotenentul sefului celei mai mari si periculoase bande de hoti de autoturisme de lux din nord-vestul Romaniei.

Span si amicii sai l-au protejat ani de zile pe seful bandei respective, inclusiv dupa ce impotriva acestuia a fost emis un mandat de arestare si a fost dat in urmarire generala. Ulterior, Mateescu si Pitcovici au fost anchetati in dosarul "Cocaina din Venezuela", iar ultimul a fost condamnat definitiv pentru fapte de coruptie in dosarul omului de afaceri Puiu Popovici.

Chestionat la un moment dat in privinta lui Badulescu, primul director al DGA, procurorul Marian Santion, a afirmat ca acesta este "sifon la doi 0215", adica informator al serviciului secret al Ministerului de Interne. Devoalat sub mai multe nume sau porecle conspirative ("Raul", "Ara", "Doctorul"), cred ca Badulescu a fost cel putin colaborator al serviciului secret al Ministerului de Interne daca nu chiar ofiter acoperit. Sistemul l-a ajutat sa obtina o licenta in drept la o facultate privata obscura, probabil la cea la care Span a fost asistentul fostului procuror general Ilie Botos, iar ulterior a devenit avocat. Badulescu a fost mai multi ani avocatul lui Gigi Becali, care, asa cum am aratat, a fost nasul de casatorie al sotilor Pandele.

Speranta stinsa a sotilor Pandele

Nu in ultimul rand, primarita Firea a promovat-o pe Speranta Cliseru, de profesie economist, cu un masterat la Academia Nationala de Informatii, cunoscuta drept mana dreapta a sotului Pandele la Primaria Voluntari, unde a detinut functiile de director executiv si de administrator public. Consoarta lui Pandele a angajat-o pe Cliseru consilier la cabinetul sau parlamentar, iar, dupa ce a devenit primar general in 2016, si-a angajat-o consilier personal.

In iunie 2018 a numit-o in Directia Generala Management Proiecte cu Finantare Externa din Primaria Capitalei, pentru a dobandi calitatea de functionar public, iar, la inceputul lunii iulie 2018, prevalandu-se si de functia de presedinte al PSD Bucuresti, a aranjat numirea acesteia de catre Guvern in postul de prefect al Capitalei, asigurandu-si astfel o protectie sigura sub aspectul controlului de contencios administrativ asupra actelor emise in calitate de primar general. Speranta sotilor Pandele a fost schimbata din functie in decembrie 2018 datorita scandalului declansat in urma evenimentelor din 10 august , ramanand in anale drept cel mai pasager, anodin si insipid prefect al Capitalei.

Un ultim exemplu sugestiv pentru criteriile de promovare uzitate de madam Pandele este numirea recenta de catre aceasta, respective la inceputul lunii iunie 2019, in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Spitalului Filantropia din Bucuresti a fostei consiliere personale (si presupusei amante) a ministrului Gabriel Oprea, Alexandra Dobre, in varsta de 26 de ani si fara nicio expertiza in domeniul sanatatii.

Cred ca v-ati dat seama ce fauna pestrita si mizerabila misuna in jurul sotilor Pandele ot Voluntari si ce personaje dubioase promoveaza acestia pentru a-si realiza scopurile si interesele. Cred ca v-ati dat seama cat sunt de obsedati sotii Pandele de Presedintia Romaniei daca si-a anuntat candidatura pentru cea mai inalta demnitate de stat si jumatatea lui "Gabi". Si cred ca va dati seama cum ar arata o Romanie condusa de madona din Voluntari si primul domn Pandele.

Valer Marian