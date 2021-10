Mafia bombelor ecologice arunca-n aer România! "Frația Toxică" a teroriștilor de Mediu sub protectia lui Florin Diaconu

În calitate de șef al Garzii de Mediu Prahova, încă din 2015, Florin Diaconu a supervizat și protejat afacerile urât mirositoare din spatele firmelor "Vitalia", "Demeco" sau "Gentoil", afaceri la care presa a făcut referiri în numeroase articole.

Imediat după numire, ilegalul Florin Diaconu a organizat o epurare în masa, înlăturând din funcții comisarii care deranjau afacerile companiilor protejate din domeniul deșeurilor. Operațiunea s-a soldat cu procese pierdute în serie de GNM și cu plăți compensatorii pentru disponibilizati, plătite din bugetul statului. Protectia de care beneficiază "Demeco" si patronul acesteia Daniel Botez la nivelul functionarilor din Ministerul Mediului a făcut ca mai multe dezastre de mediu sa ridice serioase semne de intrebare unele generand inclusiv repercursiuni penale.

"Demeco" - scamatorii cu "bombe" de mediu: implicarea într-un dosar penal la Constanta

Un traficant de droguri a făcut un denunţ despre faptul că deţine mai multe laboratoare de preparare a drogurilor de sinteză. Pentru producţie avea nevoie de sodiu metalic, o substanţă explozibilă extrem de periculoasă. La percheziţie procurorii nu au mai găsit substanţa, dar au identificat locul unde butoiul fusese stocat. Recipientul cu sodiu metalic fusese ridicat de reprezentanţii administraţiei locale din Chitila. "Demeco" SRL Bacău, firma care trebuia să ridice recipientul, a chemat o altă firmă, "Glencora Impex" SRL, firmă deţinută de patronii "Demeco", să preia butoiul şi să-l predea la "Vivani Salubritate" SRL.

Procesul-verbal de predare-primire nu a fost, însă, semnat de "Glencora Impex". Astfel, butoiul cu sodiu metalic a dispărut, lucru anchetat acum de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Potrivit procurorului de caz, pentru a se crea aparenţa de legalitate în documente 320 de kilograme sodiu metalic s-au transformat în 680 de kilograme de deşeuri de laborator. Depozitate în fiole de sticlă. Firma "Demeco" SRL prin reprezentantul ei, Daniel Botez, precum şi directorul Mădălina Fedor au fost trimişi în judecată pentru nerespectarea regimului materiilor explozive, în formă calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals. "E faptă sancţionată cu de la 3 la 12 ani. Firma acţionează pe teritoriul întregii ţări. Marfa, sodiul metalic, este dispărută, circulă pe undeva", încheie procurorul de caz Teodor Niţă.

"Urgență" de la Consiliul Judetean Cluj

In anul 2018, administrația judeteana clujeana a atribuit fără nici o licitație celor de la "Demeco", contractul de 6.150.000 lei fără TVA prin care reziduurile provenite din stația de osmoza inversa care epureaza lacul de levigat de la Pata Rât - obiect al numeroaselor sesizări catre primul ministru, ministrul mediului si chiar DG Environment vor fi eliminate. Băieții deștepți din industria de reciclare a deșeurilor periculoase, Daniel Botez şi Ciprian Blănaru, actionari cu cote egale, ai "Demeco" au beneficiat din nou de un Contractul a fost atribuit fără licitaţie pentru că, în opinia reprezentanţilor CJ Cluj, nu a fost primită „nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă", oficialii clujeni prevalându-se şi de situaţia de "urgenţă".

Activități "explozive" la Popesti Leordeni

Înființată în 2004 la Bacau, "Demeco" are sute de astfel de contracte cu instituții publice, cele mai multe încheiate în ultimii 5 ani. Dacă în 2017 "Demeco" castiga 17.000 lei din afacerile cu statul român, în 2020 cifra a crescut la 1,4 milioane de lei - dintre aceste contracte numarandu-se si un contract cadru de peste 13 milioane lei semnat cu o unitate militară din Tunari, Ilfov, pentru depozitare si eliminare deșeuri din demolări.

"Demeco" a deschis un punct de lucru pentru acest contract în hala de pe strada Lt. Maj. Av. Tanase Banciu unde functiona ca centru de depozitare temporara deseuri aferent contractului cu unitatea militara. In iulie 2021 în acest spațiu ca urmare a nerespectării condițiilor impuse de lege, respectiv a normelor de protecție si securitate a muncii un utilaj exploatat de "Demeco" a explodat, deflagrația fiind produsă conform pompierilor din cauza unor tuburi sub presiune introduse în utilaj. In deflagrația cauzată de "Demeco" au fost ranite 11 persoane din care 5 foarte grav. Conform Ministerului Sănătății, cei 5 răniți grav au fost intubati de echipajele SMURD si apoi transportati 2 persoane la Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni si alte 3 persoane la Spitalul de Urgență Floreasca.

"Demeco" revine la Cluj

O greșeală de proiectare pe autostrada A10 Sebes - Turda costă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) aproape 6 milioane de lei (1,2 milioane de euro). Aceasta este suma cu care a fost adjudecată licitația pentru ecologizarea zonei adiacente bretelei nr. 1 din cadrul nodului rutier Alba Iulia Sud. La momentul construirii bretelei, în 2020, s-a constatat că a fost proiectată exact prin fosta haldă de deşeuri a orașului, care a fost închisă în primii ani de după 1990. Licitaţia organizată de DRDP Cluj a fost adjudecată în octombrie 2021 de asocierea formată din firmele "Demeco" SRL, "Aloref" SRL, "Ascom International" SRL şi "Glencora Impex" SRL, iar contractul are o valoare de 5.885.350 lei, fără TVA. Inițial CNAIR a estimat valoarea lucrărilor la peste 13 milioane de lei, fără TVA.

"Frăția Toxica" de la Turda: "Demeco" si "Gentoil"

Deșeurile toxice de la Turda au făcut istorie de-a lungul timpului, de acestea fiind legat numele celebrului Dan Besciu ("Euroconstruct Trading 98") în cadrul unui contract de decontaminare, în valoare de peste 24 milioane de euro, care s a dorit a fi "suplimentat" cu încă 35 milioane de euro, CNAIR nu a fost de acord si întreaga afacere a ajuns in instanta. Zece ani mai tarziu, CNAIR publica in ianuarie 2021 procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului pentru ecologizarea depozitului de deșeuri de la Turda. Contractul CNAIR cu o valoare maximă de 157.385.936 lei fără TVA avea drept obiect "Tratarea si eliminarea deseurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorohexan (HCH) si mercur (Hg) rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrazii Brasov-Cluj-Bors si depozitat în depozitul temporar de deșeuri periculoase de la Fața Dealului, comuna Moldovenesti, jud.Cluj"

Astfel în "înțelepciunea" sa, autoritatea contractantă CNAIR a decis ca cea mai buna varianta de a incredinta acest contract o reprezinta asocierea condusa de "Ecomaster" si "Oil Depol", companii deținute de Radu Merla si Danut Florescu, cu o prodigioasa activitate bazata pe ilegalitati, care genereaza continuu accidente, poluare, catastrofe ecologice care ne distrug nouă sanatatea șubrezind bugetul unor institutii de stat sau companii respectabile. Cum pentru cele doua personaje - Merla si Florescu - nu pot renunța la a mai truca licitatii si activitati de ecologizare cu repercursiuni extrem de grave, la procedura amintita mai sus, fără a preciza o modalitate specifica de tratare a solurilor contaminate cu HCH si Hg, aceștia au notificat autoritatea contractantă ca il vor transporta la peste 400 km de la Cluj la Prahova urmând să îl trateze în depozitul deținut de aceștia în satul Targsoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova.

Pentru o mai buna exemplificare discutam despre transportul a 65.700 tone de deșeuri extrem de periculoase cu camioane de 20 tone care înseamnă un număr de 3.300 drumuri respectiv un necesar de km a fi parcursi dus-întors de peste 2.300.000 km. Fără a mai tine cont si de necesarul de transport de la punctul de decontaminare din Prahova la punctul de incinerare. Pentru acest imens demers logistic au fost bugetati 1 euro/km.

"Mutarea" deșeurilor la Prahova sub aripa protectoare a lui Florin Diaconu

Activitatea "Ecomaster" si "Oil Depol" în județul Prahova beneficiază de o buna perioada de timp de susținerea necondiționată a ilegalităților savarsite de acestia în acest județ, din partea lui Florin Diaconu șeful APM Prahova fapt care a făcut posibilă funcționarea depozitului de deșeuri periculoase fără o autorizație de mediu valabilă sau participarea la licitația organizată de CNAIR fără a deține o Autorizație Integrată de Mediu care sa autorizeze prestarea unor activități de desorbtie termica in locatia respectiva. Astfel deși în Acordul de Mediu nr 10 din 2010 emis de APM Cluj respectiv Regulamentul european nr 1021/2019 POP se stabilesc modalități clare de eliminare a deseurilor periculoase în care se identifica mercur "specialistii" Ecomaster propun o metoda de eliminare "toxica" fără a respecta obligațiile de mediu asumate european, nu fac nici o precizare legată de modalitatea în care mercurul toxic va fi recuperat si indepartat, specificand ca solul contaminat poate fi incinerat deși Regulamentul UE 852/2017 interzice cu claritate acest aspect fără luarea unor măsuri specifice de neutralizare.

Intra în scena echipa "Demeco"

Dat fiind faptul ca solurile contaminate cu mercur nu se pot incinera direct aceasta fiind o încălcare gravă cu consecințe dezastruoase asupra mediului, mercurul trebuie recuperat într-o instalatie specifica aferenta instalatiei de desorbtie termica. Astfel in desavarsirea actelor ilegale cei de la "Ecomaster" interpun o alta companie din grup respectiv "Oil Depol" sa redacteze un antecontract cu compania "Tarr MV" din Iași în ideea de a converti un echipament care este destinat procesării de slamuri petroliere într-un echipament care procesează conținut de mercur fără ca firma producătoare sa detina autorizatiile necesare sau competenta pentru a efectua o astfel de conversie, pregătind un nou tun dat cu buna stiinta unui mediu fără compuși toxici .

In completarea propunerii infractionale, depusa de cei de la "Ecomaster" se precizeaza ca "Demeco" deține o facilitate de incinerare a solului contaminat în condițiile în care solurile contaminate cu mercur, nu se pot elimina prin incinerare directă. Deși "Demeco" a fost înregistrată ca si subcontractor declarat pentru activitatea de incinerare deseuri, la oferta depusă a fost înaintată de catre "Demeco" o autorizație de mediu emisa de APM Arad pentru o platforma de bioremediere.

Pentru o si mai buna argumentare a unui astfel de demers care v-a conduce la o noua catastrofa ecologica trebuie amintit faptul ca "fratia toxica" descrisă mai sus nu a considerat niciun moment posibilitatea de a trata si elimina legal deseurile extrem de toxice amintite mai sus, ofertand un preț neobișnuit de scăzut - fiind cu 50% mai mic decât cel anunțat de Autoritatea Contractantă respectiv un profit de 1,38 % ce ar urma sa fie împărțit între cei 4 parteneri din Consorțiu.