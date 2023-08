Autor: JOSH MITTELDORF

Întreaga amploare a activității actuale și a rezultatelor geoingineriei climatice este dificil de determinat din cauza zidului de secret și de negare construit în jurul său. Chiar și cei mai buni oameni au fost convinși să își nege bunul simț cu privire la dârele chimice ordonate în mod nenatural pe cerul de deasupra lor, din cauza unor articole academice și a unor purtători de cuvânt cu diplomă care prezintă raționamente pretins credibile pentru aceste dâre chimice.

Ultimii 3 ani ar fi trebuit să ne învețe să avem mai multă încredere în ochii noștri și în bunul simț și să nu ne încredem aproape deloc în declarațiile actuale ale guvernului, ale instituțiilor și ale mass-mediei de masă cu privire la subiecte controversate. Ar trebui să ne dăm seama până acum că multe persoane cu înalte acreditări sunt dispuse să-și vândă sufletul pentru bani și statut.

Având în vedere avalanșa de propagandă privind schimbările climatice cu care am fost inundați de către globaliștii antiumani și antireligioși pentru a avansa Marea Reorganizare Resetare a vieții, este rezonabil să presupunem că aceștia ar lucra pentru a manipula clima dacă un astfel de lucru ar fi posibil. Este cu siguranță posibil. Vă îndemn să citiți, să urmăriți și să reflectați.

Timpul pentru a-i ridiculiza pe cei care expun acest lucru a trecut. Ceea ce avem nevoie acum sunt mulți denunțători din cadrul acestei industrii gigantice, dispuși să îndure subminarea caracterului și multe altele care vor veni dacă vor spune adevărul despre ceea ce au fost implicați. Acum are loc o mare trezire pe multe subiecte. Denunțătorii joacă un rol important în acest sens. Publicul trebuie să știe. Libertățile și civilizația noastră sunt în mare pericol din cauza secretomaniei din jurul acestor proiecte malefice și periculoase, dirijate de oameni care se comportă ca și cum ar fi zei.

Cartea lui Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction, este cel mai bun ghid unic pentru a înțelege ce este în joc. Speciile dispar într-un ritm care nu a mai fost egalat decât de cinci ori în istoria de 4 miliarde de ani a vieții pe Pământ. Acestea sunt evenimente seminale, care schimbă fața pământului și natura vieții. Cea mai recentă extincție (nr. 5) a fost dispariția dinozaurilor, în urmă cu 65 de milioane de ani.

Știm doar atât cât să ne dăm seama că ecosistemele sunt complexe și interdependente în mai multe moduri decât putem înțelege. Ecosistemele sunt robuste, iar pierderea sau înlocuirea câtorva specii declanșează adaptări, astfel încât ecosistemul continuă într-un nou echilibru. Dar ecosistemele se pot prăbuși și în cazul în care se pierde o specie-cheie sau dacă sunt suficient de perturbate.

O mare parte din speciile de pe Pământ fie au dispărut, fie sunt pe cale de dispariție rapidă. Este imposibil de oferit o estimare mai cantitativă, deoarece majoritatea speciilor macroscopice nu au fost încă nici măcar catalogate, iar în ceea ce privește speciile microscopice, inclusiv bacteriile și ciupercile, înțelegerea noastră abia a zgâriat suprafața.

La un moment dat, ecosistemele se prăbușesc și speciile dispar, deoarece alte specii de care depind dispar. Acest lucru se întâmplă în zone întinse din lume. Viața din oceane este în căutarea unui nou echilibru după poluarea, pescuitul excesiv și crimele din ultimii 50 de ani, în special. Pădurile și zonele umede din întreaga lume nu mai suportă diversitatea vieții pe care o adăposteau cândva, iar prăbușirea biodiversității are un ritm care continuă pe parcursul deceniilor. Centrul pentru diversitate biologică este o sursă de informare și grupul meu de mediu preferat.

Printre motivele principale ale acestei prăbușiri se numără

pierderea habitatului

despădurirea

fiecare război este un dezastru de mediu

otrăvirea pe scară largă a insectelor, care se află la baza lanțului alimentar al animalelor

insectele sunt, de asemenea, polenizatori, iar viața plantelor devine fragilă atunci când insectele dispar

secarea zonelor umede, extragerea apei fosile și barajul râurilor

atacarea deliberată a prădătorilor de vârf, inclusiv a leilor, lupilor și balenelor

spălarea solului vegetal în râuri și oceane

practici risipitoare în minerit, agricultură și industrie

călătoriile la nivel mondial, care aduc specii invazive ce tind să omogenizeze ecosistemele din întreaga lume

Mulți oameni, în mod conștient sau nu, își imaginează un viitor transuman în care pământul este pavat și alimentele sunt cultivate hidroponic. Vom mânca carne cultivată în laborator și vom trăi într-un paradis virtual, chiar și după ce vom ucide ecosfera. Aceasta este o iluzie periculoasă! Toată viața este interdependentă. Nicio specie nu poate supraviețui în afara unui ecosistem. Bacteriile produc substanțe chimice esențiale pentru viață. Insectele polenizează. Ciupercile reciclează deșeurile, fac ca azotul atmosferic să fie util din punct de vedere biologic și conectează copacii în subteran. Nicio specie nu poate exista fără un ecosistem bogat, iar noi nu începem să înțelegem toate conexiunile care creează un ecosistem funcțional. Singura încercare a omenirii de a crea un ecosistem artificial, denumită Biosfera 2, a eșuat în câteva săptămâni.

Ucigând natura, distrugem și fundamentul vieții umane.

Încălzirea globală antropogenă reprezintă o fracțiune infimă din variațiile naturale ale temperaturii Pământului. Există mari cicluri naturale ale temperaturii pământului. Unul dintre cele mai bine documentate este un ciclu de aproximativ 100.000 de ani. Motivele nu sunt bine înțelese, dar actuala perioadă caldă în care s-a dezvoltat civilizația umană nu este tipică. Epocile glaciare sunt tipice. În urmă cu 12.000 de ani, partea din Pennsylvania în care locuiesc se afla sub un ghețar de 3,5 km grosime. Când aceste condiții vor reveni în mod inevitabil, vor crea o perturbare mult mai mare pentru viața animală și pentru activitatea umană decât încălzirea antropogenă. "Suntem în întârziere pentru următoarea eră glaciară" și s-ar putea ca "încălzirea globală" să ajute la evitarea acestui destin, cel puțin temporar.

Așadar, este adevărat că ne aflăm în cel mai călduros punct din ultimii 100.000 de ani, dar acest lucru are prea puțin de-a face cu activitatea umană. Ciclul de 100.000 de ani are o amplitudine de aproximativ 10o C, iar activitatea umană din ultimii 200 de ani este responsabilă pentru doar aproximativ un 1o C. În comparație cu efectele locale din America și Europa în timpul Micii Epoci Glaciare din secolul al XVIII-lea, efectul arderii tuturor combustibililor fosili se pierde în zgomot. Încălzirea globală este o medie mondială, în timp ce Mica Epocă Glaciară a fost regională; dar ideea este că, chiar și în ultimele câteva sute de ani, ecosistemele au trebuit să se adapteze la schimbări mult mai mari decât cele impuse de încălzirea globală.

Toată agitația despre o catastrofă climatică bazată pe emisiile de carbon se bazează pe modele computerizate care sunt extrem de inadecvate. Aceste modele s-au înșelat cu privire la schimbările din ultimii 40 de ani, de când a început modelarea. Ele nu reprezintă un ghid de încredere pentru răspunsul viitor al climei, deși sunt citate continuu ca autoritate. În ultimii șapte ani, în special, emisiile de CO2 au continuat și s-au accelerat, concentrația atmosferică a crescut constant, dar temperaturile au crescut și au scăzut.

Freeman Dyson subliniază faptul că plantele cresc mai repede atunci când există mai mult CO2 în aer și când temperaturile sunt mai ridicate. Plantele reprezintă baza productivă a tuturor ecosistemelor, astfel încât ecosistemele sunt îmbogățite de niveluri mai ridicate de CO2. John Clauser afirmă că nu există dovezi că un model de evenimente meteorologice extreme poate fi legat de o cantitate mai mare de CO2 în aer.

Mulți oameni de bună credință sunt pasionați de reducerea amprentei de CO2. Multe companii și organizații profită de pe urma sperieturii publicului cu privire la schimbările climatice și vând soluții pentru a se îmbogăți, cum ar fi creditele de carbon, sau promovează energia nucleară ca fiind o formă de energie mai prietenoasă decât arderea lemnului, a cărbunelui sau a produselor petroliere. (Nu este așa.)

Politicile guvernamentale privind energia ar putea fi cu siguranță îmbunătățite. Cel mai eficient lucru pe care îl putem face este să adoptăm tehnologii care utilizează energia mult mai eficient decât o facem acum. Există deja mașini care consumă 320 km pe galon de benzină, iar transportul în comun poate fi mult mai eficient. Clădirile pot fi proiectate astfel încât să rămână confortabile cu un consum mult mai mic de energie. Rocky Mountain Institute a documentat în mod creativ schimbările politice necesare de zeci de ani.

Există o nevoie urgentă ca noi toți să ne întoarcem la susținerea diverselor schimbări de politici care sunt necesare pentru a conserva și restaura ecosistemele, pentru a încetini și a atenua cea de-a șasea extincție. Reducerea emisiilor de carbon este extrem de dificilă, atât din punct de vedere tehnic, cât și politic. Din punct de vedere tehnic, deoarece o mare parte din ceea ce facem depinde de energia produsă de combustibilii fosili, iar din punct de vedere politic, deoarece beneficiile economice ale arderii combustibililor fosili se acumulează la nivel local, în timp ce costurile, dacă există, sunt răspândite pe tot globul.

Arderea petrolului este asociată cu deversări care devastează viața oceanică timp de decenii; arderea cărbunelui este asociată cu îndepărtarea vârfurilor de munte; fracturarea provoacă cutremure și poluează apele subterane. Mașinile provoacă smog, iar centralele electrice pe bază de cărbune introduc mercur în aer. Nu spun că combustibilii fosili sunt inofensivi pentru mediu sau că dependența noastră de combustibilii pe bază de carbon este sustenabilă; doar că dioxidul de carbon atmosferic nu este locul principalelor daune.

Atunci când utilaje uriașe captează dioxidul de carbon din coșurile de fum și îl conduc pe mii de kilometri pentru a fi pompat în pământ, bănuiesc că ceva nu este în regulă. Atunci când companiile primesc puncte pentru mediu pentru că taie păduri pentru a obține așchii de lemn și replantează puieți, înseamnă că ecologismul a înnebunit.

Concentrarea asupra emisiilor de carbon este cel mai puțin eficient tip de apărare a mediului și este probabil contraproductivă.

Chemtrails sunt reale, deși motivația pentru acest proiect vast, de mai multe miliarde de dolari, este neclară. Cea mai bună presupunere a mea este că HAARP și alte antene mari similare sunt folosite pentru a împinge masele de aer în jurul globului prin electrostatică și încălzire stratosferică, iar însămânțarea stratosferei cu aluminiu face parte dintr-un efort coordonat pentru a trimite această energie radio în locațiile dorite.

Dane Wigington a făcut mai mult decât oricine pentru a documenta acest lucru. El are cunoștințe enciclopedice despre fenomene, dar nu cred că înțelege motivația manipulării vremii. Acesta este videoclipul său introductiv.

Secetele și valurile de frig sunt folosite ca arme pentru a reduce producția agricolă. Uraganele sunt direcționate spre zonele locuite. S-ar putea ca manipularea vremii să poată fi aplicată într-un program productiv și benefic pentru toată lumea, dar există dovezi că se urmărește contrariul.

Cred că seceta îndelungată din California, inundațiile din Texas și transportul recent de fum din Quebec pentru a acoperi estul dens populat al SUA sunt exemple de manipulare a vremii. Cred că aceste anomalii meteorologice proiectate sunt prezentate ca dovadă că CO2 modifică vremea. Îmi dau seama că este dificil de dovedit că o anumită anomalie meteorologică este manipulată, dar dovezile lui Wigington mă conving.