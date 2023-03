Marea Dezarmare SUA: Documentele dezvăluie colaborarea secretă a FBI cu spitalele pentru a le lua americanilor dreptul la arme de foc

De ani de zile, FBI duce un război total împotriva deținătorilor americani de arme de foc. Aceste eforturi au avut loc fără niciun fel de aprobare din partea Congresului și cu o atenție redusă chiar și din partea presei conservatoare.

The Washington Examiner a dezvăluit marți o poveste explozivă care arată cum FBI a colaborat cu spitale și alte instituții medicale pentru a priva peste două duzini de cetățeni americani de drepturile lor în temeiul celui de-al doilea amendament.

Gun Owners of America (GOA) a obținut cinci documente prin intermediul Freedom of Information Act (FOIA) și apoi le-a împărtășit cu The Washington Examiner. Aceste documente arată modul în care unitățile medicale au folosit formularele pentru arme de foc și au predat registrele semnatarilor către FBI.

Aceste înregistrări au fost înregistrate în Sistemul național instantaneu de verificare a antecedentelor penale (NICS) al FBI. Acum, Biroul poate urmări și spiona acești americani nevinovați.

Formularele provin de la unități din Massachusetts, New Hampshire, Delaware și Oklahoma. Ele acoperă o perioadă de timp cuprinsă între 2011 și 2019.

GOA a descoperit anterior, în septembrie, un formular care a fost folosit de FBI în efortul de a asigura confiscarea drepturilor prevăzute de al doilea amendament.

The Washington Examiner scrie:

FBI-ul s-a coordonat în secret cu spitale și centre medicale pentru a le lua cetățenilor americani drepturile de a deține, cumpăra sau chiar folosi arme de foc, potrivit unui teanc de documente interne obținute de Washington Examiner.

Noile documente împărtășite cu Washington Examiner, pe care Gun Owners of America le-a obținut prin intermediul Freedom of Information Act, fac lumină asupra modului în care unități din New Hampshire, Delaware, Massachusetts și Oklahoma, au folosit formularele pentru arme de foc și au furnizat registrele cu semnatari către FBI.

Ori de câte ori ai dovezi că entități private se coordonează cu agenți federali pentru a-i deposeda pe americani de drepturile lor, publicul ar trebui să fie alarmat și să ceară răspunsuri și acțiuni", a declarat Aidan Johnston, director de afaceri federale pentru Gun Owners of America, un grup pentru drepturile armelor de foc. "Acesta este doar cel mai recent și terifiant nou caz de utilizare a formularului ilegal de autosesizare NICS în moduri nefaste, iar cei care l-au folosit pentru a încălca încrederea publicului trebuie să fie trași la răspundere."

Între 2011 și 2019, FBI a prezentat cetățenilor americani formulare la domiciliul lor și în alte locații nedezvăluite care îi înregistrau în Sistemul național instantaneu de verificare a antecedentelor penale al biroului.

În aprilie 2017, un semnatar a semnat un formular în urma unei coordonări între Rockford Center, un grup privat de sănătate mintală din Newark, Delaware, și FBI. Semnatarul s-a identificat ca fiind "un pericol pentru el însuși sau pentru ceilalți" și nu a fost internat nevoluntar pentru tratament și nici nu a fost condamnat ca "deficient mintal", arată documentele.

Cu toate acestea, Legea privind controlul armelor de foc din 1968, o lege federală care reglementează deținerea de arme de foc, nu spune că un cetățean american poate fi etichetat ca fiind inapt pentru a deține arme și subliniază că o persoană ar putea fi interzisă dacă este "adjudecată ca fiind bolnavă mintal sau a fost internată într-o instituție de boli mintale".

"Aceste noi dezvăluiri oferă o dovadă suplimentară că FBI a folosit tactici profund îngrijorătoare pentru a eroda libertățile americanilor în temeiul celui de-al doilea amendament", a declarat congresmanul Andrew Clyde (R-GA) pentru Washington Examiner. "Nu faceți nicio greșeală - FBI-ul folosește ca armă formularele NICS pentru a avansa agenda periculoasă a stângii de a ne desființa libertățile celui de-al doilea amendament și de a ne dezarma națiunea.

Congresul trebuie să investigheze amănunțit această chestiune tulburătoare și să îi tragă la răspundere pe toți birocrații nealeși și anti-arme implicați, care îi forțează pe americani să renunțe la dreptul lor constituțional de a deține și purta arme."