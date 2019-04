Marile si micile furaciuni ale clanului primarului Robert Serban

Primarul din Eforie, Robert Serban, a izbutit in foarte scurt timp de la alegerea sa in 2016 sa puna stapanire pe cele doua statiuni turistice Eforie Nord si Eforie Sud, transformandu-le in propria mosie. A contat foarte mult si experienta sa de opt ani ca viceprimar, in trena lui Ovidiu Brailoiu, un "artizan" al afacerilor locale - cel care avea sa faca senzatie la stiri, dupa ce a fost gasit mort intr-o camera de hotel.

Robert Serban, mai intai si intai a inlaturat de la primarie oamenii incomozi, pe cei "recalcitranti" (adica aceia care il criticau), nu i-a mai platit pur si simplu, pana cand acestia a trebuit sa-si caute un alt loc de munca. Dar, foarte important, s-a inconjurat de propriul clan de "afaceristi" (dupa un model mafiot), cu care a decis sa taie si sa spanzure pe plan local. Cand spunem ca e "model mafiot" ne referim si la taxe de protectie si batai nocturne aplicate celor care nu au mai platit "protectia", dovada sunt filmari facute in Eforie Nord, unde membri ai clanului lui Crusoveanu (mana dreapta a primarului, cel care conduce toate biznisurile din umbra), sau a sefului consilierilor locali - Vasile Balmuș (filmat de localnici in plina bataie la un restaurant) - aplicau corectii cârtitorilor.

Din peisaj nu putea lipsi nici presa locala. Primarul a cumparat ce-a putut in zona pentru a i se ridica ode. Iar pentru articolele critice la adresa sa a intervenit in forta pentru a fi sterse din memoria internetului. Sunt zeci de articole care au fost indexate de motoarele de cautare, dar urmand linkurile acestora cititorul constata ca nu mai exista, paginile respective fiind goale. Robert Serban a crezut ca in acest fel scapa de ochii presei. Iata ca nu-i asa!

Primarul nu e implicat numai in afaceri underground, ci si - cum altfel?! - manevreaza si bugetul local. In cele ce urmeaza dam cateva exemple, mai detaliate, dintr-o lunga lista pe care o publicam in cele ce urmeaza.

Siteul de 641 de lei pe zi

Primăria a acordat contractul unei firme minuscule din Slobozia, ca sa para ca e cat mai departe de casa, firma ce numai dupa denumire te face sa vezi cum se realizeaza "parandaratul": „Șerban E. Diana Întreprindere Individuală", este denumirea unui job de apartament si care presupune intretinerea unui site apartinad primariei din Eforie. Suma pe care o plătește primăria condusă de liberalul Robert Șerban pentru site-ul în sine și întreținerea lui este de 234.000 de lei. Adică 641 de lei pe zi, timp de un an. Cum era de asteptat pentru o asemenea afacere cusuta cu ata alba, site primariei este neactualizat de ani buni.

In fapt este vorba despre doua contracte, încheiat de primărie cu „Șerban E. Diana Întreprindere Individuală" în ianuarie 2018, primul dintre ele are valoarea de 108.000 lei. Potrivit contractului, pentru acești bani firma trebuia să facă următoarele:

- actualizare permanentă sau modificare pagini web (texte, imagini etc.), la solicitarea achizitorului - timp de un an de zile, facturare lunară;

- modificare design site în funcție de noi necesități - timp de un an de zile, facturare lunară;

- introducere noi pagini în site, la solicitarea achizitorului, prin reprezentanții săi - timp de un an de zile, facturare lunară;

- preluare imagini, filmări etc. - timp de un an de zile, facturare lunară;

- efectuare actualizări de conținut, creare pagini noi sau editare a paginilor existente, adăugare sau modificare bannere, imagini, comunicate etc. - timp de un an de zile, facturare lunară;

- monitorizare permanentă a site-ului - timp de un an de zile, facturare lunară;

- actualizare partea de software a site-ului, plugin-uri și patch-uri, instrumente pentru webmasteri Google Analytics - timp de un an de zile, facturare lunară;

- alte servicii la cerere - timp de un an de zile, facturare lunară.

Ne-am uitat puțin pe site, ca să vedem cât de riguros este administrat. La categoria „Proiecte", cea mai nouă informație este din 18 aprilie 2016. La categoria „De interes public", cea mai recentă informație este din 23 februarie 2018, iar la categoria „Program de lucru", ultima informație este din ianuarie 2017.

Un al doilea contract cu aceeasi Andreea Serban (in foto mai jos) este de 126.000 de lei si prevede aceleasi atributii legate de site doar ca nu legate de mentenanta acestuia, ci de implementarea domeniului, web design, relatii admin etc., in suma de 18.000 de lei iar pentru partea de gazduire web se percep alti 108.000 de lei, totalul acestui contract, cum spuneam fiind de 126.000 de lei.

Totalul general pe cele doua contracte este de 234.000 de lei, bani pe care firma din Slobozia i-a incasat, impartiti in transe lunare, fara sa faca mare lucru.

Dar iata care a fost mecanismul prin care a aparut acest al doilea contract, ca sa para ca nu ar avea legatura cu primul. Asadar, primul contract a fost dat catre „Șerban E. Diana Întreprindere Individuală". Numai ca, Diana Șerban (foto), care e proprietara afacerii individuale cu siteul primariei, mai deține o firmă, SC „Aggada Solutions" SRL, care funcționează la aceeași adresă cu prima, și are același număr de telefon. O firma cu alt nume si care fara o cercetare atenta nu ar atrage atentia ca banii din al doilea contract merg catre aceeasi persoana.

Această a doua firmă a primit și ea două contracte generoase de la Primăria Eforie, prin încredințare directă, fără licitație, cele doua contracte web de care aminteam anterior.

SC „Aggada Solutions" SRL a avut în 2016 o cifră de afaceri de numai 29.000 lei, cu niciun angajat. A raportat un profit de 5.329 lei.

In aceeasi zi in care a facut contractul cu „Șerban E. Diana Întreprindere Individuală", Primăria Eforie a mai încheiat, ca atare, un contract, tot prin atribuire directă, cu SC „Aggada Solutions" SRL, deținută tot de Șerban Diana. Suma: tot 108.000 lei. Contractul prevede „servicii profesionale de găzduire web și înregistrare domenii pe servere SSD". Firma spune așa: „Echipamentele noastre sunt co-locate în unul dintre cele mai moderne data centere din România, situat în București. Serverele SSD vă oferă avantajul unui timp de acces la website și o încărcare rapidă indiferent de mărimea paginilor web".

Asta înseamnă încă 295 de lei pe zi numai pentru găzduire web. Pachetele de găzduire web oferite de firmele de specialitate din România variază între 1,95 de euro lunar și 80 de euro, fără TVA, circa 5.300 de lei pe an, adică mai puțin de 5% din suma plătită de Primăria Eforie. La 80 de euro, primiți găzduire pe un server privat virtual, spațiu de memorie de 80 GB pe un hard SSD, trafic lunar necontorizat, 5 IP-uri dedicate incluse. Specificațiile sunt mai mult decât suficiente pentru site-ul unei primării mici. În banii aceștia intră și hosting-ul, dar și rezolvarea problemelor tehnice, care se realizează cu celeritate.

Asta însă nu este tot. În aceeași zi, Primăria Eforie a mai încheiat un contract cu SC „Aggada Solutions" SRL, în valoare de 18.000 de lei. Scopul contractului: „servicii complexe de suport tehnic și asistență pentru operarea de website-uri www, pentru administrarea paginilor www și mentenanța acestor website-uri de tip www". Repetăm: toate cele trei contracte au fost atribuite în aceeași zi.

Cu toate ca primarul Robert Serban neaga orice relatie de rudenie cu Andreea Serban, desi au acelasi nume de familie, ceea ce in acest caz de incredintare directa a trei contracte pare cel putin dubios, surse din interiorul Primariei Eforie ne-au specificat ca este vorba despre o verisoara de a primarului, care a ajuns la Bucuresti dupa ce si-a petrecut adolescenta in Slobozia. Despre aceasta afacere a fost sesizata si Curtea de Conturi, care a efectuat un control si care a confirmat ca acordarea celor trei contracte este ilegala, conform documentului pe care in prezentam in facsimil.

Reparatii gropi si asfaltari care n-au avut loc cu o firma cu un singur angajat

Primăria Eforie, condusă de liberalul Robert Șerban, continuă seria achizițiilor care ridică mai multe semne de întrebare. Primăria a încheiat un contract, prin atribuire directă, unui SRL din Constanța pentru repararea gropilor, societate pe care o vom documenta in cele ce urmeaza. Dar mai intai, iată care sunt cerințele contractuale:

„Executie repararii gropilor cu mixtura asfaltica (plombe asfaltice) constand in pregatire suprafete (frezare), aport de piatra sparta, amorsare suprafete cu emulsie bituminoasa cationica, asternere mixtura asfaltice si cilindrare in Orasul Eforie."

Contractul este de 77.400 de lei fără TVA, adică 92.106 lei, TVA inlcus sau, dacă vreți, circa 20.000 de euro. Firma căreia i-a fost atribuit este SC Dovamar Logistic SRL, cu sediul în Constanța. În anul 2017, potrivit datelor obținute de la Ministerul Finanțelor, firma respectivă a avut o cifră de afaceri de 119.473 și o pierdere de 54.614 lei. Potrivit aceleiași surse, în 2017 SRL-ul a avut un singur angajat. Societatea a înregistrat pierderi și în 2015 și 2016, mai exact 7.264 lei, respectiv 134.785 lei, dar între 2012 și 2014 a fost pe profit. Cei mai mulți angajați a avut în 2015: doi.

Unic asociat şi administrator al firmei era Mihai Valeriu Dogaru, masterand în 2012 al Academiei „Mircea cel Bătrân", la specializarea inginerie şi management naval şi portuar. Se remarcă faptul că acest contract atribuit de Primăria Eforie este aproape cât toată cifra de afaceri a SRL-ului pe anul trecut. Ca atare, o firma de apartament, cu un singur angajat s-ar fi ocupat de "plombarea" strazilor, operatiune care, cum era de asteptat, nu s-a realizat, banii insa au ajuns la firma, care dupa cum am fost informati pe plan local de angajati ai primariei care au dorit protectia anonimatului, face parte dintr-un lant de astfel de firme-fantoma, care dreneaza bugetul local in beneficiul primarului si al apropiatilor sai. Reteaua de firme este patronata de Nicu Crusoveanu, iar taxele se scot prin doi gealati, cu nume de cod Toto si Oznur.

O alta mare asfaltare de "famiglie"

In ecuatie mai intra o asfaltare cu cantec, cu care, culmea, primarul Robert Serban se mandreste, desi e vorba despre un jaf curat din banul public al localitatii. Pe scurt, s-au asfaltat cateva zeci de metri de strazi (o intersectie, dupa cum se vede in poza de mai jos), in fata liceului teoretic Carmen Sylva, cu suma de 113.000 de euro, o suma colosala tinad cont de "amploarea" lucrarii.

Firma care a executat contractul este "SC Asfalt Dobrogea Srl". Foarte interesant in acest context este faptul ca societatea cu pricina apartine lui Grigore Comanescu, care Comanescu este taman cuscrul lui Crusoveanu senior, pentru ca fiul domnului Crusoveanu - Nicu -, consilier judetean PNL, e casatorit cu fiica lui Comanescu...

Dupa cum vedeti in anexa nr 2/2017 cu cheltuieli (pe care o publicam in facsimil), primarul a incheiat un contract de 113.000 de euro pentru asfaltarea unui colt de strada cu cateva locuri de parcare?

Spre comparatie, tot din aceeasi anexa a cheltuielilor rezulta ca asfaltarea intregii zone a bulevardului Tudor Vladimirescu impreuna cu faleza Eforie Nord s-a efectuat cu 34.000 de euro, lucrare care a fost efectuata de o alta firma, fara "comisioanele" de rigoare. Ceea ce arata ca Robert Serban a incheiat un contract la suprapret cu firma "SC Asfalt Dobrogea Srl" toate sutele de mii de euro pe care le da primaria pe cateva "petice" de asfalt ajung in buzunarul caracatitei care a capusat bugetul.

Trei skijeturi si zece caiace cu 80.000 de euro

Clanul din jurul primarului Robert Serban nu avea cum sa ocoleasca afacerile cu salvamari din timpul sezonului estival. Conform surselor din localitate, "taxa" care se percepe prin aceiasi Toto si Oznur (bratul "musculos" al primarului) este intre 1.000 - 2.000 de euro pe sezon. O "meserie" care devine foarte banoasa intrucat salvamarii, pe langa leafa alocata (in jur de 2.000 de lei lunar, timp de patru luni, adica, in total, cam cat ar fi "taxa" de obtinere a postului), se ocupa de plimbari cu barca in larg contra sumei de 200-300 de lei per cursa, avand minimum zece astfel de curse pe zi. Dar nu numai salvamarii "oficiali", adica aceia care pot fi vazuti pe plaja. Chiar si cei care se ocupa cu skijet-urile, parand o afacere independenta, sunt incadrati ca "salvamari", in intreaga operatiune fiind angrenati peste 100 de persoane. Ceea ce pentru o afacere a clanului Serban inseamna aproape 200.000 de euro pe sezon numai din "taxe".

In plus, pe langa barcagiii de ocazie, primarul si-a zis ca e bine sa-i dezvolte propriul biznis, pe banii primariei. Asa ca s-au achizitionat trei skijeturi de capacitate mare (trei persoane, numai bune de plimbat in larg pasageri si de facut sporturi nautice) la uriasa suma de 60.000 de euro, ceea ce inseamna aproximativ 20.000 de euro pe bucata. Pretul maxim oficial (de nou) al unui astfel de skijet marca Bombardier nu depaseste 12.500 de euro, un total de 37.500 de euro, ceea ce inseamna un "profit" net de 22.500 de euro pentru gașca primarului. Dar lucrurile nu se opresc aici. S-au mai dat 20.000 de euro pentru zece caiace tot pentru activitati de salvare persoane, adica 2.000 de euro pentru un caiac care in realitate costa maximum 1.000 de euro (preturile medii variaza intre 1.200 de lei si 3.700 de lei pentru caiacele de persoane folosite pe mare), ceea ce inseamna alti (minim) 10.000 de euro "profit". Una peste alta vorbim de o sustragere de aprox. 35.000 de euro dintr-o lovitura. Unde mai punem la socoteala ca aceste ambarcatiuni isi scot banii din plin in timpul sezonului estival plimband clientii in larg cu aceleasi tarife medii de 300 de lei pe cursa, minim zece curse pe zi, aprox 3.000 de lei de ambarcatiune tip caiac (30.000 de lei zilnic, pentru cele zece caiace) si cate 400-500 de lei pentru folosirea skijet (15.000 de lei zilnic pentru cele trei skijet-uri), de unde vedem ca la o afacere de 45.000 de lei zilnic (aprox 10.000 de euro), pentru un sezon mediu de trei luni inseamna o cifra fabuloasa.

Toate aceste calcule au la baza informatii obtinute de reporterii nostri de la localnici implicati in aceste operatiuni, de la fosti si viitori "salvamari", ca si informatii de la consilierii locali din Eforie, dar care - spuneam - tinand cont de masurile de represiune ale clanului mafiot condus de primar si apropiatii sai au preferat sa-si pastreze anonimatul.

La toate acestea, conform documentului pe care il prezentam in facsimil, s-a aprobat suma de 800.000 de lei pentru sezonul 2017 reprezentand cheltuieli cu salvamarii si alte activitati conexe, asta inseamna aproximativ 180.000 de euro, adica o suma uriasa sustrasa pentru ca in realitate leafa unui salvamar oficial ar fi de 2.000 de lei lunar, cu tot cu taxe insemnand aproximativ 2.500 de lei, pentru patru luni de sezon rezultand 10.000 de lei. Impartind 800.000 de lei la 10.000 ar fi nevoie de 80 de salvamari declarati oficial, ceea ce in doua schimburi ar rezulta 40 de posturi de salvare in Eforie Nord si Eforie Sud, in realitate numarul postruilor amenajate oficial conform normelor impuse fiind de 25 (15 in Eforie Nord si 10 in Eforie Sud), la care se mai adauga 5 posturi mobile (3 in Eforie Nord si 2 in Eforie Sud), un total de 30 de posturi de salvare. Celelalte 10 posturi speciale care ar fi trebuit sa existe in unitati de prim ajutor nu sunt si in realitate, banii (aproximativ 100.000 de lei) fiind acordati - conform surselor noastre - pe nume fictive.

Dupa cum se observa, afacerile legate de salvarea vietii turistilor sunt extrem de banoase. Cat priveste salvarea vietii in sine, numarul persoanelor care s-au inecat in 2017 atat in Eforie Nord cat si in Eforie Sud a fost cel mai mare de pe intregul litoral al Marii Negre.

Studiile de fezabilitate si cele geotehnice sunt "delicatesele" primarului

Consultand cheltuielile din anexa prezentata in facsimil, anexa la Hotararea de rectificare a bugetului local, ne mai atrage atentia un capitol favorit in activitatea lui Robert Serban, anume studiile. Nu cele pe care le-a facut in activitatea sa scolara, ci cele de fezabilitate si geotehnice. Exista doua studii, platite cu 22.700 de euro, respectiv 23.000 de euro. In jur 45.000 de euro pentru niste activitati la care lucrarile tehnice conexe nu depasesc la pretul pietei 4-5.000 de euro, de zece ori mai putin.

Este vorba despre un studiu de fezabilitate la Gradinita cu program prelungit din Eforie si un studiu geotehnic pentru strazile Faleza si Dezrobirii, unde a existat o alunecare de teren ce necesita rearatie. Practic niste masuratori de teren, ca si obtinerea unor probe de adncime maxima de 3m asupra solului, impreuna cu intocmirea unui grafic de consolidare, o lucrare pe care o firma abilitata o produce la un cost de zece ori mai mic decat cel invocat in planul de cheltuieli de la bugetul local, ceea ce conduce la faptul ca si astfel de firme folosite in acest gen de lucrari fac parte din caracatita folosita de clanul lui Robert Serban, despre care vorbeam inca de la inceputul acestui articol.

Robert Serban iubeste florile care nu exista

Primarul se declara un mare iubitor al frumosului, implicit al florilor. Cu toate astea, parcul central zace in paragina, pomii si florile cresc asa cum le da natura... Peste tot sunt numai balarii si gunoaie. Pe acest fond de inexistenta totala a amenajarilor publice cu motive florale, Robert Serban cheltuieste lunar sume imense pentru udatul unor flori care nu exista.

In afara de udatul florilor, sunt facturi legate de udatul gazonului, de toaletarea pomilor si de smulgerea buruienilor. Nimic nu se intampla din toate astea, lunar insa se scurg bani, in medie 10.000 de lei pentru udat flori (prezentam alaturat in facsimil) si 15.000 de lei pentru udat gazon si intretinerea pomilor, cat despre parc aceeasi firma incaseaza alti 10.000 de lei in medie, lunar, pentru amenajari si infrumusetare. Firma de casa este SC Efo Urban SRL, care apartine listei de interpusi ai primarului - impreuna cu o alta firma SC Pibas Team Srl (vezi document) -, controlata de consilierul Vasile Balmus, un apropiat al lui Robert Serban, cu statut de bataus local, cel care detine si SC Efo Publiserv SRL prin care se deruleaza alte afaceri locale, inchirieri de spatii etc (vezi document).

Simultan, insa, primarul, prin hotarare locala, instituie amenzi substantiale pentru locuitorii care nu amenajeaza si nu intretin in fata casei flori si pomi, pentru asa-zisa infrumusetare a localitatii (hotarare pe care o prezentam in facsimil), printr-un "Regulament pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire si înfrumuseţare a Oraşului Eforie".

Executie bugetara 2017 - Sume supraevaluate

Anexam in facsimil si proiectul de hotarare pentru executia bugetara din 2017, unde se vede ca sumele respective au fost supraevaluate. Atat in ceea ce priveste banii alocati pentru invatamant, pentru intretinere, pentru alte cheltuieli locale. Sume care nu se regasesc in viata reala a localitatii.