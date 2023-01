Masoneria si serviciile secrete controlează decizia politică afirmă vânătorul de securisti Marius Oprea

Istoricul Marius Oprea, cunoscut si ca un vânător de securisti si turnători, spune că scandalul de plagiat al ministrului de interne Lucian Bode a depășit cu mult sfera academică sau guvernamentală.

Într-un editorial publicat pe siteul agenției Mediafax, Marius Oprea cercetătorul explică faptul că în servicii, există două căi de a promova: prin acumularea de titluri de „doctor" și prin apartenența la masonerie. Evident, cele mai dorite titluri sunt cele de „doctor în securitate națională". Marius Oprea spune că legăturile dintre servicii și masonerie i-au fost confirmate de mai mulți ofițeri, recent scoși din sistem. Cine nu este membru al masoneriei este treptat, marginalizat și exclus, a notat Oprea.Politicul, la rândul său, depinde de servicii, așa cum a recunoscut și directorul SRI, Eduard Hellvig, notează Oprea.

„Orice sistem mafiot are un "braţ de acoperire", cel mai des plasat în zona politicii şi a instituţiilor menite să o combată şi să o anihileze. În cazul doctoratului lui Bode, acesta s-a defectat:faptul e prea evident, pe de o parte, şi prima componentă a "braţului de acoperire" s-a rupt: sistemul academic, după o primă sincopă (în care, după cum am mai scris, prima sentinţă a comisiei de etică la UBB a fost una favorabilă ministrului). Ea era condusă de fapt de un numismat, "travestit" şi el peste noapte în "specialist în studii de Securitate" cu un trecut pe care eu îl consider în plan etic, discutabil. În cele din urmă, supusă invaziei imposturii, slavă Domnului, lumea academică "adevărată" a reacţionat şi şi-a produs anticorpii.

„"Braţul de acoperire" a funcţionat însă perfect în cazul plagiatelor "doctorilor" din "servicii" şi în genere din sistemul de Securitate şi apărare naţională. Ce-i trebuia lui Bode doctorat? Marea problemă privind aceste doctorate e legată de sistemul acumulării "bunurilor de prestigiu", între care cele de prestigiu academic sînt cele mai preţuite, mai ales de către înalţii ofiţeri din sistemul de Securitate naţională. Ei îşi "blindează" spatele şi îşi asigură ascensiunea pe două căi: fie obţin titlul de doctor, fie intră în masonerie. În primul caz, cum am văzut, nu-i interesează atît banii care revin la salariu, ca "spor de doctorat", cît titlul în sine. Un titlu cu care nu doar se împăunează, dar le şi deschide poarta către un sistem academic în care n-au ce căuta.

Cît despre masonerie, ştiu de la mai mulţi ofiţeri din servicii, trecuţi în rezervă în ultimii ani, că ea a devenit deja mai mult decît o modă - e un "mit al normalităţii", adică eşti în regulă mai degrabă dacă eşti ofiţer de informaţii şi mason. Dacă nu îndeplineşti standardele, începe un complicat proces de maginalizare şi excludere. Trei foşti ofiţeri, indepedent unul faţă de celălalt, mi-au confirmat acest fapt.

Cînd se va face curat? Atunci cînd se va face curat în SRI şi în celelalte instituţii de Securitate naţională şi în care profesioniştii informaţiilor vor lua locul tuturor "doctorilor" în "intelligence" şi "geopolitică", cînd, prin adoptarea legilor din domeniu, ofiţerii de informaţii vor depune jurămînt exclusiv faţă de România, faţă de ţară, nu şi de masonerie. Dacă aşa ceva nu se va petrece (şi, cît sîntem conduşi de Iohannis nu se va întîmpla), va rămîne evident că, aşa cum spunea Coldea în cursul său, cum a recunoscut şi Eduard Hellvig într-un memorabil discurs, care însă nu a produs niciun efect, decidenţii politici vor continua dependenţa lor faţă de SRI şi o mare parte a SRI-ului faţă de masonerie. Aceasta e, în sine, în opinia mea, o problemă de Securitate naţională.

Cît despre Lucian Bode, a devenit evident că el e menţinut în funcţie de un singur fir, dar care e puternic: Iohannis, care-l ţine în braţe pe Ciucă, iar acesta, pentru a nu crea un precedent periculos al demisiei din cauză de plagiat, se apără pe sine, ţinîndu-l în braţe pe Bode", a scris Marius Oprea. Reamintim că Marius Oprea este supranumit „vânătorul de securiști", fiind un cercetător de vârf al activității serviciilor de informații, de dinainte și de 1989, comentează R3Media.