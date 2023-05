Medicii de familie isi vind pacientii la grămadă, precum vitele, cu 30.000 de euro pachetul!

Un fenomen ingrijorator se perpetueaza in Romania dupa mai bine de 15 ani, desi a avut loc o asa-zisă reforma medicală, in urma careia medicii au primit salarii sporite, uriase chiar in raport cu alti angajati, dar sistemul sanitar in general este in continuare un dezastru. Intre acestia, medicii de familie par avea si un statut privilegiat, avand parte de sinecuri, iar medicii de spitale si clinici de stat fac "suveică" cu pacientii ducandu-i la consultatii in privat pe bani grei. Practic, unitatile medicale de stat au ajuns locuri de recrutare pentru pacientii de la privat.

Mai rău este ca in continuare pacientii inscrisi pe lista unui medic de familie pot fi vanduti legal, in bloc, catre un alt medic, de multe ori chiar fara ca bolnavii sa fie informati si fara sa stie nimic despre acesta. Cateodata, ei afla ca sanatatea lor a ajuns in mainile altcuiva abia cand ajung, dintr-un motiv sau altul, la cabinet. Practica a aparut dupa emiterea unui ordin al ministrului Sanatatii care reglementeaza normele de stabilire si metodologia de preluare a unei astfel de activitati (adica ansamblul format din infrastructura cabinetului medicului de familie, lista de pacienti si altele, numit oficial praxis de medicina de familie). Acest ordin nu cuprinde nici o precizare privind informarea pacientului care va fi "vandut" catre un alt medic. Autoritatile sustin ca metoda este legala, insa nu sufla nici un cuvant despre moralitatea unor astfel de tranzactii.

Listele cu numele pacientilor sunt scoase la vanzare cel mai adesea pe forumurile de internet frecventate de medicii de familie. Potrivit juristilor, informarea pacientului ar trebui facuta de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, si nu de medicul vanzator. sase euro este suma medie ceruta pentru fiecare cap de pacient inscris pe lista unui medic de familie care, dintr-un motiv sau altul, renunta la afacerea sa si vinde portofoliul de clienti unui coleg de breasla. Pretul unei asemenea liste pleaca de la 4.000, sau 5.000 de euro in orasele mai defavorizate, cu medici mai putini pe cap de locuitor si poate trece de 30.000 de euro in orasele mari, aglomeratii urbane cu multi medici de familie pe cap de locuitor, acolo unde concurenta e mare.

Ideea este ca medicii de familie primesc lunar bani de la stat, prin casele de sanatate, pe portofoliul de pacienţi. Au, n-au treabă cu pacienții, încasează banul de la contribuabili. Sumele sunt foarte mari si se aduna in timp, făcând "afacerea" deosebit de profitabilă. Sunt sinecuri si cu cat e mai mare lista de pacienti cu atat este mai mare si venitul lunar incasat. Aşa se ajunge ca medicii care sunt în prag de pensionare să-şi vândă portofoliul altor medici, la fel cum se vând vitele în târg.

"Pentru o lista cu 600 de pacienti, de exemplu, s-au cerut pe forum 4.000 euro, pentru 1.500 de pacienti, pretul a fost de 10.000 euro. Pentru o lista de asigurati din Bacau, 20.000 euro", a dezvaluit Românila liberă, care a citat din aceste forumuri cu medici de familie. Listele se vand in medie pentru sume cuprinse intre 5.000 si 15.000 euro, dar exista cazuri in care se ajunge si la 30.000 de lei.

Iata ce scria un medic de familie din Vaslui, o zona destul de defavorizata, pe un forum medical: "Vand lista de pacienti (1.700 pacienti, cu un venit aferent lunar minim garantat de 3.200 RON/per capita/ prin contract cu CJAS Vaslui, cu potential de crestere nelimitata a veniturilor prin prestarea diverselor servicii medicale). Programul national de asigurari de sanatate ofera o crestere substantiala a veniturilor cu minimum 100 RON/zi, egal cu aproximativ 2.000 RON/luna prin efectuarea examenelor de bilant. Pretul cerut este de 20.000 RON, cu posibilitatea dumneavoastra de a rambursa investitia in doar 3 luni, prin intrarea in contract cu CJAS. Vand listele pentru ca ma mut in alta localitate, cumpar alt praxis. Pacientii pot fi transferati catre dumneavoastra pe baza de lista/borderou cu antetul dumneavoastra semnat in original de catre fiecare persoana, precum si pe suportul electronic. Avand si acordul persoanelor in cauza, preferinta lor exprimata in scris de a fi preluati de catre dumneavoastra, nu exista pericolul de a-i pierde. Ideal pentru medicii rezidenti ultimul an/specialisti medicina de familie care doresc sa profeseze in mediul urban, sa-si formeze listele de pacienti si sa contracteze cu CAS. Ideal pentru cei care doresc sa echivaleze studiile in UK, motiv pentru care ar avea nevoie de minimum un an de experienta de munca in sistem".

Un alt doctor din Negrilesti (Bistrita Nasaud) a scos la vanzare, tot pe Internet, lista cu cei 1.500 de pacienti. "10 euro capatzana", evalueaza piata pe un forum un alt doctor. Sporul de rural este si el la mare pret: "Vand urgent praxis - lista de pacienti 2.000, din care 1.600 asigurati, la 7 km de oras, spor rural de 19%, conditii foarte bune de lucru". Unul dintre medicii care a postat un astfel de anunt spune ca si-a vandut afacerea pentru ca a plecat "peste Ocean", iar altul a imbratisat "o alta specialitate".

Colegiul Medicilor din Romania sustine ca aceasta vanzare a praxisului trebuie insotita in mod obligatoriu de un concurs corect pentru ocuparea postului scos la vanzare. Patronatului National al Medicilor de Familie afirma in replică: "vanzarea praxisului inseamna nu numai listele cu pacienti, ci si cabinetul in care se desfasoara serviciile medicale, precum si dotarile existente. Este necesara organizarea unui concurs pentru ocuparea postului". Ceea ce insa nu se face, niciun concurs nu este pe rol pentru transferul de praxis.

Incetarea activitatii unui medic de familie care practica independent intr-un cabinet poate avea loc prin pensionare, deces, schimbarea domiciliului sau alte motive (boala, handicap, interdictie de a profesa, propria decizie). Conform legislatiei, listele de pacienti pot fi preluate prin vanzare, schimb, donatie, comodat, uzufruct si prin aportul de capital social. Dupa aderarea Romaniei la UE, doar medicii confirmati in medicina de familie pot prelua activitatea unui praxis de medicina de familie.

In cazul decesului medicului de familie titular al unui cabinet, praxisul poate fi preluat de mostenitori, cu conditia ca acestia sa fie medici de familie. Daca aceasta conditie nu este indeplinita, mostenitorii pot vinde praxisul sau pot angaja un medic de familie pentru o perioada de cel mult un an. In acest interval, trebuie definitivata actiunea de preluare a praxisului de catre un medic de familie.