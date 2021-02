Ministerul Transporturilor in prag de faliment! Companiile din subordine au raportat pierderi de peste doua miliarde de lei

Companiile aeriane si feroviare aflate in subordinea sau in administrarea Ministerului Transporturilor au inregistrat pierderi de peste doua miliarde de lei in anul pandemic 2020.

Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti" (CNAB), care administreaza aeroporturile Baneasa si Otopeni, raporta o pierdere de aproape 130 de milioane de lei, in bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe 2020. Anul trecut, compania a inregistrat venituri de 476,6 milioane de lei si cheltuieli in valoare de 606 milioane de lei, din care 255 de milioane sunt banii cheltuiti cu personalul. CNAB are circa 1.500 de angajati, care castiga 12.800 de lei, in medie, lunar.

Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, inregistreaza in 2020, de asemenea, o pierdere de 464 de milioane de lei, la venituri de 534 de milioane de lei si cheltuieli de 998 de milioane de lei. Cheltuielile cu salariile celor 1.620 de angajati depasesc veniturile totale ale companiei si se ridica la 555 de milioane de lei.

Tarom estimeaza o pierdere de 454 de milioane de lei, fiind al 13-lea an consecutiv de pierdere. In anul pandemic, operatorul aerian de stat a avut venituri de 572 de milioane de lei si cheltuieli de aproape doua ori mai mari, de peste un miliard de lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe 2020. La finalul anului, Tarom urma sa aiba circa 1.500 de angajati, care castiga, in medie, 9.200 de lei. Compania are datorii de aproape 173 de milioane de lei si are de incasat doua milioane de lei.

Companiile feroviare de transport de calatori, de mentenanta a infrastructurii feroviare si de electrificare au raportat in bugetele rectificate pentru anul 2020 pierderi majore. In aceeasi situatie se afla si companiile aeriene care administreaza aeroporturile din tara, pe fondul scaderii numarului de calatori. In bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020, CFR Calatori raporta o pierdere de 584,3 milioane de lei. Compania feroviara de transport de calatori a trecut venituri de doua miliarde de lei si cheltuieli de 2,6 miliarde de lei. Cheltuielile cu personalul trec de un miliard de lei, iar cele cu salariile depasesc 970 de milioane de lei. Pentru investitii, compania bugeta aproape 251 de milioane de lei.

CFR are datorii de 103 milioane de lei si are de recuperat 147 de milioane de lei. Compania are circa 13.000 de angajati, care castiga, in medie, 6.000 de lei. CFR SA raporteaza in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe 2020 o pierdere de 392,6 milioane de lei. Operatorul de infrastructura feroviara a avut venituri de 3,6 miliarde de lei si cheltuieli de 4 miliarde de lei. Cheltuielile cu salariile celor 22.000 de angajati trec de 1,5 miliarde de lei. Aici, castigul mediu lunar este de 5.800 de lei. Electrificare CFR prevedea si ea pierderi de 10,3 milioane de lei, la venituri de 504 milioane de lei si cheltuieli de 514 milioane de lei. Din totalul cheltuielilor, cele cu personalul trec de 165 de milioane de lei. Societatea, cu datorii de 7,5 milioane de lei, are aproape 2.275 de angajati, care castiga lunar, in medie, 5.200 de lei.

Si administratorul metroului bucurestean se asteapta la o pierdere in anul pandemic 2020, de 328 de milioane de lei, la venituri de 3,2 miliarde de lei si cheltuieli de 3,5 miliarde de lei, potrivit bugetului rectificat. Metrorex, care a primit anul trecut o subventie de 507 milioane de lei, mai are datorii de 77 de miloane de lei si mai are de recuperat 3,6 milioane de lei. La Metrorex, cheltuielile cu personalul trec de 764 de milioane de lei, iar cele cu salariile sunt de 655 de milioane de lei. La capitolul investitii, au fost bugetate 832 de milioane de lei. Compania are circa 5.500 de angajati.