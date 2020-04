Ministrul Bode si mafia din Transporturi vor sa puna gheara pe Aeroportul Otopeni in plina criza de coronavirus

Astazi, la ora 16, este convocata o sedinta de urgenta a CA al CN Aeroporturi Bucuresti SA, pentru situatia de la Aeroportul Otopeni, in vederea stabilirii noii organigrame. Asta in conditiile in care se presupune ca este contraindicat sa existe adunari de persoane, chiar daca in interes de serviciu. Dorinta sefimii CNAB este de a pune un nou director general adjunct din zona agreata de minister si clanurile de interese din transportul aerian.

In plină criza de coronavirus si stare de urgenta, preocuparea directorului general Florin Dimitrescu nu este de a se rezolva problemele stringente de la Aeroportul Otopeni, semnalate de presa, cu buluceli de persoane, zboruri anulate, intrari in tara pe alte rute ale celor contaminati etc., ci de a schimba organigrama pentru a-și instala la putere camarila. In noua organigrama acesta dorește sa se creeze noi posturi de directori și șefi in plus fata de cele existente. Aici mai trebuie semnalat ca si ieri a mai fost o tenativa de schimbare a organigramei, tot intr-o sedinta fulger de CA, numai ca reprezentantul Fondului Proprietatea s-a opus. Se pare ca de ieri pana azi s-au "gasit solutii", cei de la FP v-or fi fost convinsi, din moment ce se reia CA astazi.

Nu înțelegem de ce atata graba cand toată lumea scade in aceasta perioada cheltuielile salariale pentru eficientizarea activitatii. Fireste ca in aceasta situatie de criza profunda, medicala, economica si sociala se dorește sa se instaleze pe salarii scandalos de mari vechi și controversate personaje din istoria nefasta a administrarii acestei companii. Se creează vechea structura de director pentru Viorel Tanase, care urmeaza sa fie numit director pe probleme de management, facilitați, ceea ce înglobează investițiile si administrativul. Tanase era, pe vremuri, și director al aeroportului, dar și membru in CA la firma care făcea curatenie și anume Romprest.

Pe noua organigrama dispare serviciul investiții, ca entitate (directie) separata, fiind inlocuit cu o alta structura manageriala, care cuprinde atat investitiile cat si administrativul, cum spuneam. Directorul general Dimitrescu considera ca Aeroportul Otopeni, unul international, al unei capitale europene nu are nevoie de investiții și ca totul merge ca pe roate, cand de fapt, totul e "in aer".

Toate aceste lucruri se fac cu girul directorului de cabinet al lui Lucian Bode, Cosmin Mihaltan, care sef de cabinet care urmează sa fie și noul președinte de CA, după ce Georgeta Bumbac, actualul președinte, a căzut in dizgratie dupa scandalul achizitiilor din Sanatate, unde era sefa-sefelor. De asemenea, lui Mihaltan i se pregătește un birou lângă cel al lui Dimitrescu, probabil pentru a putea fi mai aproape de "directivele" care vin de la ministrul Bode.

Director general adjunct, o functie extrem de importanta, urmează sa vina Cristian Alexe, care a mai ocupat funcția de director general adjunct in urma cu mai putin de un an. Acesta, împreuna cu prietenii săi care urmează sa ocupe și ei functii de directori (Bondar, Lazar si Dogaru), nu s-au remarcat decât prin faptul ca acum un an, cand au ocupat aproximativ aceleași functii care urmează sa se creeze acum, și au dat demisia in bloc pt a sabota activitatea directorului general interimar de atunci, Traian Panait.

Pentru functia de director protocol a fost arondata Sorinei Tanasoiu. Aceasta lucrează la biroul de presa si activitati cu presa, dar este foarte fidela conducerii. Ea este soția lui Daniel Dragos Tanasoiu, nimeni altul decât șeful corpului de control al primului ministru. De unde se vede ca toate acestea primesc gir si de la nivelul central al premierului Ludovic Orban, care, sa nu uitam, a fost si el ministru al Transporturilor, strans legat de activitati si actiuni legate de CNAB si de mafia din domeniul acesta. Oare lui Orban, dupa scandalul achizitiilor din Sanatate, legat de Georgeta Bumbac, dupa atatea scandaluri legate de numiri "de cumetrie" in diverse posturi cheie, ii mai trebuie inca unul legat de Aeroportul Otopeni?!