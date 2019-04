Ministrul Tudorel Toader a cheltuit 12.000 de lei lunar pe vizite externe. Care este costul total

Japonia, Malaysia, Italia, Franta, Luxemburg, Maroc, sau Belgia sunt o parte din țările în care a călătorit fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, cu ocazia unor evenimente oficiale. Un număr de 29 de deplasări externe în 26 de luni de mandat la șefia ministerului.

Din 23 februarie 2017, cand a devenit ministru, pana in aprilie 2018, ministrul Tudorel Toader a fost in 29 deplasari externe care au costat 174.497,26 lei, potrivit datelor comunicate de Ministerul Justitiei la cererea Ziare.com, in baza Legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public. Potrivit datelor oferite de MJ, cheltuielile suportate de minister persoanelor care faceau parte din delegatia lui Tudorel Toader -inclusiv cele 19 deplasari facute impreuna cu Marieta Safta- au costat 126.120,37 lei.

In total, cheltuielile de deplasare ale lui Tudorel Toader si ale persoanelor care au facut parte din delegatie sunt in valoare de 300.617,63 lei. In cazul a 19 dintre deplasari, Tudorel Toader a fost insotit de fostul secretar de stat, Marieta Safta. Trebuie spus ca Marieta Safta a demisionat din MJ in luna octombrie 2018 si s-a intors la CCR, unde are functia de prim magistrat asistent sef.