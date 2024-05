Mircia Gutau, victima, sau calau? Traseismul si baroniada din Ramnicu Valcea

Mircia Gutau a fost ales in primul mandat de primar in Ramnicul Valcea in anul 2004. Candida din partea PDL si venea impreuna cu Traian Basescu in valul de „lupi tineri" veniti sa inlature "baroniada PSD". Doar doi ani mai tarziu, in 2006, Gutau a fost retinut de procurorii DNA pentru luare de mita.

Procesul a fost lung si s-a incheiat abia in 2010, cand Gutau a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare. Chiar si-asa, a fost sustinut la scena deschisa de artileria grea a PDL - Boc, Videanu, Udrea, Blaga. Gutau a fost eliberat condiționat în septembrie 2011, după doi ani de pușcărie, însă în 2014 a fost încarcerat din nou. De această dată, a primit doi ani și șase luni pentru că ar fi trucat o licitație. Prejudiciul s-a ridicat la nu mai puțin de 100.000 de euro, iar procurorii au descoperit că licitația fusese aranjată încă de la început. Edilul a scăpat de închisoare după ce a apelat la CEDO, care i-a dat câștig de cauză. În 2018, instanța supremă l-a achitat definitiv.

In 2011, Mircia Gutau s-a alaturat generalilor de la UNPR, in 2015 a devenit urmas al Bratienilor de la PNL, iar in 2016 s-a ecologizat la PER. Mircia Gutau a devenit peste noapte, in aprilie 2024, Presedintele PSD Ramnicu Valcea si candidatul PSD la primaria municipiului Ramnicu Valcea. Ca sa intelegeti ca vorbim despre o mafie transpartinica, va invit sa cititi un fragment dintr-o declaratie data de Mircia Gutau luna trecuta:

"Atâta timp cât Costi Rădulescu (fostul sef al PSD Ramnicu Valcea) câștigă Consiliul Județean și Mircia Gutău primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, va fi bine pentru toți cei din jurul nostru. În acest an voi candida din partea PSD și atunci, fiind partid parlamentar, voi fi pe prima pagină și veți vedea că vom lua majoritate absolută. La municipiu lista electorală o face Mircia Gutău și la Consiliul Județean Constantin Rădulescu."

Avand in vedere ca Gutau a schimbat partidele mai repede decat isi schimba Arsene sosetele, deducem ca listele electorale nu vor fi intocmite pe criterii ideologice, sau pe baza de competente ale candidatilor, ci pe baza de apartanenta la grupul Gutau - Radulescu.

Desi a fost si este unul dintre cei mai bogati valceni, Mircia Gutau se da acum sarac si dependent de veniturile sotiei sale, notarul Mariana Gutau. Acum, fie vorba intre noi, Mariana Gutau este singurul notar din Ramnicu Valcea cu care colaboreaza firmele de constructii si dezvoltatorii imobiliari apropiati de Mircia Gutau.

Consilierii locali din Ramnicu Valcea au aflat cu surprindere ca, inaine de a fi arestat in 2006, Mircia Gutau a pus la cale o "afacere" inedita - locuri de joaca pentru copii, amplasate pe majoritatea spatiilor verzi disponibile din oras, la un pret total de peste 360.000 de euro.

In opinia alesilor locali suma respectiva este aberanta si a fost alocata prin inginerii financiare, fiind similara cu pretul unui apartament din centrul orasului (in 2006) pentru fiecare loc de joaca amenajat. Pentru a eluda legea si a nu organiza licitatie publica pentru aceste obiective, s-au facut achizitii defalcate, pentru a nu se depasi plafonul de 40.000 de euro

Concret, au fost semnate, intr-o singura zi, noua contracte a cate 40.000 de euro fiecare, fara a se organiza licitatie publica, asa cum prevede legislatia. Lucrarile au fost incredintate firmei SC Santier CM SRL Ramnicu Valcea, firma condusa de inginerul Ioan Calma cu sediul intr-un apartament de bloc din Ramnicul Valcea.

Potrivit unui raport intocmit de Mircia Gutau, inainte de a fi arestat, in municipiul Ramnicu Valcea au fost montate 11 locuri de joaca. Consilierul local Ion Matei recunoaste veridicitatea afirmatiei, dar sustine ca au fost platite pentru fiecare amenajare sume enorme, echivalente unor apartamente situate in centrul orasului:

"Pana anul trecut, locurile de joaca erau livrate de Dancomar, la vreo 38.500 de euro, iar acum a preluat contractul Santier CM SRL, care si-a mai adaugat si pretul de montaj, de vreo 5800 de euro. A ajuns un loc de joaca sa coste cat un apartament in centrul orasului." Acesta este doar primul si cel mai mic exemplu de achizitie suspecta si supraevaluata pastorita de Mircia Gutau inca din primul mandat de primar. Licitatie care nu a ajuns in atentia organelor de ancheta penala.