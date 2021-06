Monica Macovei instiga la nesupunere în fața deciziilor CCR. Legatura cu mesajul Gabrielei Scutea și cine pe cine controleaza!

Monica Macovei publica pe facebook un text in care indeamna judecatorii la nesupunere in fata deciziilor CCR. Nu ar fi chiar ceva iesit din comun din partea fostului ministru al Justitiei daca privim in urma, la istoria scandalurilor provocate inclusiv la Bruxelles. Dar postarea Monicai Macovei trebuie citita in aceeasi cheie cu atitudinea si "directivele" procurorului general Gabriela Scutea, care pot fi consultate AICI. Ca atare, atacul e "deplin": Macovei indeamna judecatorii, iar Scutea procurorii.

Daca ne gandim ca Macovei e si "artizana" dezvoltarii profesionale a Codrutei Kovesi, mai apoi la propulsarea ei ca procuror-general al Parchetului European, in tandem cu comisarii pe Justitie ai vremii, la controlul pe care l-a avut si asupra lui Daniel Morar - fost la DNA, actualmente judecator la CCR, la cum "s-a dat la o parte" Mona Pivniceru (si ea judecator la CCR) din traseul ascensional al lui Kovesi, la cum raspunde "la comenzi" Gabriela Scutea in ziua de azi, se poate spune ca acest control exercitat de ceea ce se numeste "statul paralel" e inca suficient de activ in justitie si ca inlaturarea lui Florian Coldea "de la butoane" e doar praf in ochi. Deocamdata se vede ca "srtatului paralel" nu-i convin deciziile CCR de pe segmentul Justitie!

Postarea Monicai Macovei pe Facebook:

Puterea absolută a CCR asupra României a corupt mințile a 7 judecători CCR care nu acceptă supremația deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Deși CJUE a spus clar că deciziile sale au prioritate în raport cu hotărârile CCR, după câteva zile CCR se pune singură deasupra CJUE și riscă scoaterea României din UE! În cel mai bun caz, riscăm ca țara noastră să devină ireleventă la Bruxelles și să fie sancționată pentru încălcarea statului de drept. Mă alătur ICDE și altora care au cerut demisia imediată a celor 7 judecători ai CCR care au dat de pamânt cu decizia CJUE.

Între 18 mai și 8 iunie 2021 au fost câteva decizii care au scuturat justiția română, i-au clarificat fara echivoc puterile de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene și au afirmat clar supremația și prioritatea dreptului UE asupra Hotărârilor CCR, precum și puterile instanțelor Române care trebuie să aplice dispozițiile MCV, stabilite prin Decizia Comisiei Europene 2006/928, chiar dacă acestea vin în contradictie cu alte legi interne sau cu Hotărâri ale CCR. Astfel:

• Pe 18 mai, Curtea de Justiție a UE (Marea Cameră) a decis argumentat că SSIJ, Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (Secția Specială) funcționează contrar legislației europene dacă există riscul șantajării magistraților și al știrbirii independenței acestora. Reamintesc că Sectia Specială a fost creată de Parlament în 2018, în guvernarea PSD-ALDE și UDMR și validată de CCR. Între altele, a anchetat-o pe Laura Codruta Kovesi, cînd încă se afla la conducerea DNA, sub acuzația că DNA este un grup de crimă organizată.

• Pe 7 iunie judecătorul Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești a decis că SSIJ (Secția Specială) nu mai există ca urmare a Deciziei Curții de Justiție a UE. I s-au alaturat și alți judecători de la Curtea de Apel Pitești. Felicitări dlui judecator Stancu și colegilor judecători care l-au susținut!

• Pe 8 iunie Comisia Europeană a publicat raportul MVC, mecanism înființat prin Decizia Comisiei 2006/928, care atenționează România că trebuie să respecte Decizia Curții de Justiție a UE, care face parte din sistemul de drept European și să aplice cerințele Comisiei Europene din MCV, inclusiv pe cea de desființare a SSIJ dacă independența magistraților nu este asigurată în mod real. Raportul MCV mai spune clar că MCV va continua pînă cînd România va îndeplini obligațiile stabilite și asumate prin MCV.

• Imediat, tot pe 8 iunie, CCR a decis să nu respecte dreptul European. Practic, CCR a emis un comunicat în care a afirmat că judecătorii români nu pot aplica deciziile Curții de Justitiție a UE în detrimentul deciziilor CCR și consideră că obligațiile României față de legislația europeană sunt doar politice, adică implică doar Parlamentul și Guvernul, nu și instanțele de judecata care "nu sunt abilitate să colaboreze cu o instituție politică a Uniunii Europene". Curtea de Justiție a Uniunii Europene este o instituție politică pentru CCR??? Curtea de Justitie a UE este puterea judecatorească a Uniunii, formată din judecători, care judecă încălcarile Tratatului Uniunii Europene (TUE). În plus, instanțele de judecată fac parte dintre instituțiile care trebuie să se supună legislației europene și să o aplice (art.148 alin 2 si 4). Chiar și această singură afirmație a CCR elimină orice urmă de profesionalism, bună credință și onoare a celor 7 judecători constituționali și ii trimite la coșul de gunoi al istoriei dreptului constituțional.

• Ni s-a tot spus că deciziile CCR nu pot fi comentate, criticate, ci doar aplicate. Dar noi nu mai de avem de mult o Curte Constituțională, ci o Curte majoritar neconstituțională, lipsită de independendență, numită și aservită politic. Sau poate cei 7 judecători care nu vor să respecte decizia CJUE chiar așa gîndesc, că sunt deasupra Curții de Justiție a Uniunii, enervați că aceasta a decis contrar deciziei lor anterioare, cum că SSIJ este constituțională.

• "Suveranitatea națională aparține poporului român" (art 2 din Constituție) și "Judecătorii CCR sunt independenți în exercitarea mandatului lor" (art. 145 din Constituție). Și cînd nu mai sunt independenți sau se opun dreptului UE ce facem noi, noi poporul ? Le cerem să plece și dacă se țin de scaune și pensii găsim o soluție neviolentă sa ii facem să plece, pentru că nu mai servesc poporul, nici Constituția, nici țara. Paharul s-a umplut!

• Pentru ca România să ramînă în UE, judecătorii români au șansa istorică sa fie independenți față de judecătorii neindependenți de astăzi ai Curții majoritar neconstituțională a României și să aplice Decizia Curții Europene de Justiție și MCV. Dacă CSM o sā îi sancționeze pentru nerespectarea unei decizii CCR contrară dreptului European, vor cîștiga la instanțele europene. Știu că nu este ușor să îți iei puterile care ti se cuvin potrivit Deciziei CJUE, dar cu determinare se poate!