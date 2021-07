Multilateralismul american și capitularea necondiționată a Europei

Multilateralismul american nu va duce la un nou acord între cele două maluri ale Atlanticului, ci se va dovedi a fi o capitulare necondiționată a Europei în fața Statelor Unite.

Noul multilateralism și vechiul imperialism

S-a întors America? În realitate, prezența sa în Europa, cu bazele sale militare și cu conducerea sa politică și culturală, nu a scăzut niciodată. Biden, cu ocazia G7 și a summitului NATO de la Bruxelles, a dorit să redefinească relațiile cu aliații în lumina noilor echilibre politice apărute după criza pandemică. Revenirea angajamentului american direct, care constituie o răsturnare de situație față de politica de unilateralism a lui Trump, vizează recompunerea frontului european în contextul unui leadership american reînnoit. Relansarea relațiilor atlantice a fost astfel întâmpinată cu entuziasm din partea țărilor europene, deja orfane de protectoratul american prin politica lui Trump de dezangajare din NATO.



Într-adevăr, UE a fost concepută ca un organism economic și monetar supranațional în cadrul unei alianțe atlantice, care s-a extins la Europa de Est după destrămarea URSS. UE este o putere economică care și-a delegat securitatea către NATO și a devenit astfel o entitate geopolitică subordonată și omologată puterii americane.



Cu toate acestea, entuziasmul aliaților europeni a fost repede dezamăgit, deoarece virajul geopolitic al lui Biden, pe lângă un multilateralism reînnoit al alianței atlantice, prevede și o redefinire a rolului NATO în ceea ce privește limitarea Chinei și a Rusiei, care ar implica și aliații europeni. Într-adevăr, Biden a prefigurat o cooperare cu puterile militare europene, care ar implica transferul flotelor europene în Pacific, pentru a limita expansiunea economică, politică și militară a Chinei.



Politica de ostilitate antagonistă a lui Biden față de China și Rusia, în comparație cu Trump, rămâne neschimbată. Cu toate acestea, strategia s-a schimbat, deoarece Biden a inaugurat o nouă politică multilaterală față de aliații europeni, cu o relativă implicare directă a Europei în geopolitica americană. Am putea defini politica lui Biden cu un slogan: noul multilateralism și vechiul imperialism.

Acesta nu este un nou Război Rece



În realitate, multilateralismul lui Biden ia forma unei "ligi a democrațiilor", în care liderii americani se opun Rusiei și Chinei ca puteri autoritare. Prin urmare, ne putem întreba dacă această opoziție între puterile mondiale nu reprezintă o renaștere a "războiului rece", cel născut din bipolaritatea SUA-URSS după cel de-al doilea război mondial. Această ipoteză nu pare credibilă. Într-adevăr, după declinul unilateralismului american în urma prăbușirii URSS, odată cu apariția unor noi puteri continentale precum Rusia, China, India, Iran și Africa de Sud, a apărut un nou multilateralism geopolitic, caracterizat de o interdependență economică și financiară globală și de conflicte și alianțe foarte precare și diversificate.



În plus, odată cu Războiul Rece, s-a stabilit un contrast între Occidentul liberal și democratic și țările socialismului real, ca o confruntare între două sisteme politice și ideologice alternative. Astăzi, în confruntarea dintre Statele Unite și Rusia și China, motivațiile ideologice par mult mai neclare, în măsura în care modelul neoliberal s-a impus, deși cu diferențe accentuate, la nivel global. Confruntarea este, așadar, în esență de natură geopolitică, marcată, dacă nu cumva, de un cadru ideologic în întregime american: democrații versus autocrații.



Aceeași întâlnire dintre Biden și Putin este un preludiu la o politică americană de reținere a Rusiei mult mai blândă decât cea față de China. În timpul summitului Biden-Putin, a apărut voința de a reduce cheltuielile cu armamentul, de a încheia un armistițiu în războiul cibernetic și de a conveni asupra unui angajament comun în lupta împotriva terorismului. Este clar că Statele Unite doresc să adopte o politică mai puțin ostilă față de Rusia, pentru a evita formarea unui bloc unitar Moscova-Beijing care să se opună Occidentului.

America s-a întors

Pare evident că strategia lui Biden nu poate fi conciliată cu interesele europene. Rusia, cu excepția țărilor din Europa de Est, nu reprezintă o amenințare pentru Franța, Germania și Italia. Nici în ceea ce privește China nu se poate concepe o opoziție europeană clară, aliniată cu Statele Unite. Amenințarea chineză este resimțită în Europa în ceea ce privește protejarea industriilor strategice, penetrarea comercială și protecția datelor sensibile, dar este de neconceput ca Europa să se priveze de tehnologia chineză sau să facă să dispară relațiile de import-export către și dinspre China. Marea Britanie însăși după Brexit, deși este aliniată la strategiile SUA în Pacific, cu siguranță nu intenționează să se priveze de afluxul de capital chinezesc la Bursa de Valori din Londra.



Dar, mai ales, această extindere a prezenței NATO în zona Pacificului, într-o funcție anti-chineză, ar duce la o nouă implicare europeană în noi conflicte potențiale provocate de americani. Istoria recentă ar fi trebuit să-i facă pe europeni să conștientizeze că războaiele expansioniste americane din Irak, Afganistan (încheiate cu recenta retragere unilaterală a Statelor Unite), Libia, Siria, Ucraina, pe lângă faptul că au provocat devastare și masacre nediscriminatorii în rândul populației și noi conflicte ireparabile în diferite părți ale lumii, s-au soldat întotdeauna cu înfrângeri geopolitice periodice ale Occidentului și au sporit dramatic răspândirea terorismului islamic, a cărui țintă principală a fost Europa.



În plus, investițiile europene au suferit pierderi semnificative din cauza sancțiunilor impuse unilateral de Statele Unite Rusiei, Iranului și Venezuelei. În acest sens, Massimo Fini a scris în articolul său "Ajunge cu urmatul maestrului american": "Oare lecția Afganistanului nu a fost suficientă pentru noi? Evident că nu. La G7, nu s-a vorbit decât despre multilateralism, despre o alianță strânsă între "cele două maluri ale Atlanticului". Multilateralismul" nu este altceva decât confirmarea supunerii Europei față de Statele Unite. O supunere în care NATO a fost un instrument esențial pentru a menține Europa într-o stare de minoritate, din punct de vedere militar, politic, economic și, în cele din urmă, și cultural.



În ceea ce privește multilateralismul american, pe care Biden l-a anunțat la summitul NATO de la Bruxelles cu sloganul "America s-a întors", Lucio Caracciolo a ținut să precizeze, în La Stampa din 16/06/2021, că ar fi greșit să îl traducem pentru italieni prin "Mama America s-a întors", pentru că sensul acestui slogan ar fi: "În lucrurile care contează, noi decidem, voi le aplicați". În rest, veți învăța să vă descurcați singuri. Noi nu facem operații obișnuite, ci doar operații de salvare a vieții. Există o continuitate subiacentă între politicile lui Biden și ale lui Trump: cea a lui Biden este "America pe primul loc" prin alte mijloace.



Într-adevăr, speranțele vasalilor europeni pentru un angajament militar reînnoit al SUA față de securitatea europeană au fost spulberate.



Pentru Statele Unite, prioritatea strategică este limitarea Chinei, dar limitarea Rusiei este mult mai puțin importantă și, prin urmare, nu există planuri de consolidare a NATO în Europa. De asemenea, trebuie remarcat faptul că angajamentul țărilor europene, luat sub Trump și niciodată negat de Biden, de a aloca 2% din PIB-ul național pentru cheltuieli militare a fost complet ignorat. Europa nu a fost niciodată conștientă de schimbarea strategiilor americane și nici nu a considerat că, în actuala geopolitică mondială, această Europă, supusă militar și politic SUA, reprezintă doar o platformă geostrategică americană pentru expansiunea NATO în Eurasia (un proiect în prezent amânat). Acest rol geopolitic subordonat al Europei a fost confirmat de cuvintele lui Draghi la summitul NATO de la Bruxelles: "O UE mai puternică înseamnă un NATO mai puternic. Prin urmare, Uniunea Europeană ar putea fi concepută doar în cadrul unui aranjament atlantic cu conducere americană.



Alberto Negri afirmă într-un articol din Manifesto din 13/06/2021 intitulat "Meniul este doar american, Europa nu se află pe el": "Nu este deloc clar ce câștigă Europa din această "perspectivă" a relațiilor cu Rusia și China. Având în vedere că, printre altele, Alianța Atlantică provine din retragerea din Afganistan, care nu a fost sancționată de țările NATO, ci de negocierile americanilor din Qatar cu talibanii. Europenii nu au decis nimic, cu excepția zilei în care a avut loc ceremonia de coborâre a drapelului. Acest lucru înseamnă că Statele Unite, atunci când trebuie să stabilească ceva, o fac singure și apoi comunică acest lucru celorlalți.

În contextul acestui multilateralism american reînnoit, care ar implica implicarea Europei în strategiile globale americane, este legitim să ne întrebăm care este contrapartida pe care Statele Unite intenționează să o plătească Europei în schimbul împărtășirii obiectivelor geopolitice americane.



În ceea ce privește eliminarea dezirabilă a politicii protecționiste promovate de Trump, Biden a ajuns la un acord de armistițiu cu Europa în ceea ce privește disputa Airbus - Boeing, în timp ce în ceea ce privește războiul tarifar asupra importurilor de oțel și aluminiu, situația rămâne neschimbată. În mod similar, există încă diferențe între SUA și UE în ceea ce privește brevetele pentru vaccinuri, pe care americanii ar dori să le elimine, iar europenii (în special Germania) ar dori să le mențină.



În ceea ce privește opoziția SUA față de construcția gazoductului Nord Stream 2 (care, în opinia americanilor, ar face Europa dependentă energetic de Rusia), prin care gazul rusesc ar ajunge direct în Europa, sancțiunile au fost suspendate doar pentru moment, dar ostilitatea SUA rămâne neschimbată. UE dorește să impună taxe pe produsele cu emisii mari de dioxid de carbon, dar opoziția SUA este bine cunoscută.



Dar cele mai importante dezacorduri se referă la relația economică dintre Europa și China. Economia europeană este legată de China în domeniul inovației tehnologice, al telecomunicațiilor, al tehnologiilor pentru revoluția verde și al cipurilor necesare pentru produse de mare valoare, cum ar fi telefoanele și automobilele. Prin urmare, dacă Statele Unite urmăresc o strategie de decuplare a Europei de China și Rusia, trebuie să ofere alternative credibile.



Cu toate acestea, SUA continuă să se opună intervenției în numele Europei în criza libiană pentru a contracara planurile expansioniste ale lui Erdogan în Libia.



De asemenea, acestea ar trebui să promoveze planurile de investiții în Europa.



Cu toate acestea, în cadrul G7, s-a ajuns doar la un acord pentru a plăti 40 de trilioane de dolari țărilor cele mai în urmă. Cu toate acestea, nu este clar cum vor fi colectați acești bani, deoarece SUA și statele europene s-au angajat să își folosească resursele pentru redresarea economică post-pandemică. Biden a anunțat, de asemenea, posibilitatea unor noi acorduri comerciale între Europa și Statele Unite care să înlocuiască Drumul Mătăsii, dar deocamdată acest lucru rămâne în întregime teoretic. Aceste acorduri ar putea fi o nouă propunere pentru Tratatul transatlantic promovat deja în epoca Obama, care ar elimina barierele comerciale dintre SUA și Europa, cu abrogarea relativă a legilor de stat considerate incompatibile cu piața liberă, inclusiv a reglementărilor privind sănătatea și siguranța alimentară. Spre marea ușurare a europenilor, acest tratat nu a luat niciodată ființă și este încă de neconceput să se încheie acorduri cu Statele Unite care să permită importul în Europa de produse farmaceutice și agroindustriale care nu respectă standardele de sănătate și siguranță alimentară stabilite de reglementările europene.

Reacțiile europene și pro-americanismul lui Draghi



Reacțiile europene la strategia de multilateralism a lui Biden nu au întârziat să apară.

Merkel nu a fost de acord, spunând că SUA și Germania au o percepție diferită a pericolului reprezentat de penetrarea chineză și de agresiunea rusă.



Macron, deși a reiterat loialitatea Franței față de NATO, a declarat că China nu se află în Atlantic și, prin urmare, s-a opus unei extinderi a zonei de influență a NATO în Pacific.



În ceea ce privește Italia, Draghi și-a declarat, în schimb, acordul cu politica de opoziție față de China sugerată de Biden. Prin urmare, această poziție ar putea duce la schimbări substanțiale în politica externă italiană, ceea ce ar putea duce la abrogarea memorandumului privind Drumul Mătăsii încheiat de Italia cu China.



Poziția pro-americană adoptată de Draghi, ar putea avea ca scop obținerea sprijinului american în criza libiană, care implică în mod decisiv interesele italiene. Rusia și Turcia, deși se află în tabere opuse, au intrat în Libia, ca urmare a dezangajării SUA în Africa de Nord și în Orientul Mijlociu. Dar SUA nu intenționează să se angajeze pentru a contracara obiectivele expansioniste ale Turciei în Mediterana, iar UE nu dorește și nu poate să se opună obiectivelor neo-otomane ale lui Erdogan. Deși este previzibilă în viitorul apropiat o escaladare a penetrării politice, militare și religioase a Turciei în Europa, o Turcie care ar putea ajunge să joace rolul de țară lider a islamului sunnit, așa cum a fost Imperiul Otoman.



Cu toate acestea, Turcia este membră a NATO, a cărei poziție strategică este esențială în politica americană de opoziție față de Rusia. Construcția "Canalului Istanbul", o infrastructură de legătură între Marea Neagră și Marea Marmara, a fost aprobată recent de parlamentul turc.

Un canal paralel cu Bosforul pentru accesul la Marea Neagră



Tranzitul prin Bosfor este reglementat de Convenția de la Montreux din 1936. Acest tratat garantează liberul tranzit al navelor comerciale prin Bosfor, dar sunt impuse restricții privind tranzitul navelor militare din țările care nu se învecinează cu Marea Neagră. Se stipulează că navele de război din țările terțe nu trebuie să depășească 15.000 de tone individual și 45.000 de tone ca flotă. În plus, aceste nave de război nu pot staționa în Marea Neagră mai mult de 21 de zile.



Cu toate acestea, "Canalul Istanbul" nu ar face obiectul acestui tratat.



Prin urmare, Erdogan ar putea permite ca flota NATO să fie staționată în Marea Neagră în scopuri antirusești. Erdogan ar putea apoi să acorde Statelor Unite accesul la Marea Neagră în beneficiul NATO în schimbul acceptării americane a unei politici hegemonice turcești în Mediterana.



În fața unei astfel de perspective, este destul de absurd să ne așteptăm la un sprijin american anti-turc în Libia în favoarea Italiei.



Multilateralismul american nu va duce la un nou acord între cele două maluri ale Atlanticului, ci se va dovedi a fi o capitulare necondiționată a Europei în fața diktaturilor SUA.

Occidentul nu este un model de valori universale

Confruntarea dintre Statele Unite și blocul Rusia-China are, de asemenea, o semnificație ideologică, ca o apărare a valorilor Occidentului democratic împotriva agresivității autocrațiilor ruse și chineze.



În primul rând, trebuie remarcat faptul că Occidentul nu este un bloc unitar și că noul multilateralism al lui Biden nu va face decât să sporească fracturile din interiorul și dintre statele europene. În plus, există un dezechilibru macroscopic între puterea americană și aliații săi europeni, ceea ce înseamnă că acest multilateralism există doar în măsura în care aliații se supun dictaturilor conducerii americane, altfel ar prevala unilateralismul american. Liderii americani sunt în mod inerent ostili implicării intereselor aliaților în geopolitica americană.



Mai mult, statele Occidentului democratic sunt sfâșiate de iremediabile certuri interne (în primul rând Statele Unite) care ar putea afecta în viitor însăși unitatea și susținerea acestor state.



Ca urmare, unitatea și continuitatea politicii externe a statelor occidentale a devenit incertă și problematică. Impunerea modelului neoliberal a privat progresiv instituțiile politice de prerogativele lor primare, prin transferarea, în UE, a suveranității statelor către organisme supranaționale tehnocratice și oligarhice nealegite. Elitele financiare prevalează asupra instituțiilor, generând inegalități sociale și conflicte incurabile în interiorul și între state. Reprezentativitatea democratică și suveranitatea populară s-au pierdut, guvernabilitatea statelor este exercitată de majorități slabe și eterogene sau de guverne de uniune națională: modelul economic și politic al democrației liberale occidentale se află într-o criză structurală ireversibilă.



Decadența instituțiilor democratice a dus, de asemenea, la disoluția progresivă a valorilor etice și culturale occidentale.



Democrația nu poate exista într-o societate dominată de puteri oligarhice străine de voința poporului. În ceea ce privește disoluția valorilor democratice ale Occidentului, Andrea Zhok se exprimă astfel într-un articol intitulat "Defending Our Values":



"Despre ce "valori occidentale" ar trebui să vorbim de fapt? Democrație? Egalitate? Libertatea de gândire? Revendicarea valorilor democrației în țări în care jumătate din populație nu mai votează, în care omogenitatea indiferentă a opțiunilor politice face imposibilă imaginarea unei alternative și în care influența directă a capitalului privat asupra politicii este nerușinată, pare jenantă. Revendicarea valorilor egalității în țări în care dinastiile ereditare ale super-bogaților apar la televizor pentru a le explica plebeilor că trebuie să facă față cu curaj provocărilor pieței pare mai degrabă o glumă comică decât o provocare reală. Revendicarea valorilor libertății de gândire în țările în care mass-media este ocupată militar de proprietarii de capital, acționând ca portavoce a acestora, și unde pentru a se exprima fără cenzură oamenii se îndreaptă spre mediile sociale rusești (sic!), sună, de asemenea, mai degrabă ca o glumă decât ca un argument serios.



Adevărul simplu este că "valorile noastre", cele pe care am fi cu toții chemați cu curaj să le apărăm, sunt de fapt valorile puse în bancă de marii actori din țările occidentale, o elită transnațională, cu domiciliul în paradisuri fiscale, gata să sfâșie și să vândă la cel mai mare ofertant orice: istorie, cultură, afecțiuni, demnitate, teritorii, oameni, sănătate. Iar noi, plebeii deposedați și micii burghezi hărțuiți, suntem pregătiți pentru o viitoare chemare la arme pentru a-i apăra.



Occidentul nu constituie un model democratic universal și nici un sistem credibil de valori etice. Toată lumea cunoaște consecințele dezastruoase ale celor 20 de ani de export armat al drepturilor omului și al valorilor democrației liberale occidentale împotriva așa-numitelor "state necinstite", vinovate că nu s-au supus dominației americane.



Dimpotrivă, o derivă autoritară a Occidentului este previzibilă, așa cum sugerează planificarea neoliberală globală a "Marii Resetări". De fapt, scopul este de a stabili o structură economică și politică autoritară în Occident care să se opună eficienței și funcționalității capitalismului autoritar chinezesc, care s-a dovedit a fi mult mai eficient decât cel occidental, astfel încât subminează primatul puterii americane.



Neoliberalismul celei de-a patra revoluții industriale nu va face China de Est democratică, dar va face ca Occidentul să devină el însuși totalitar.

Luigi Tedeschi, Réseau International