Multiplele funcții din spatele directoarelor centrelor pentru tineret și seniori

Directoarea Centrului pentru Tineret, Georgiana Trifu, și directoarea Centrului pentru Seniori, Alexandra Dobre, au avut o ascensiune rapidă în administrația publică a capitalei. Ambele au beneficiat de avantajele automate pe care Firea le oferă preferaților ei: funcții importante și apartenența la mai multe consilii de administrație în același timp. În unele cazuri, experiența contează mai puțin.

În urmă cu trei luni, Primăria Municipiului București (PMB) anunța în Monitorul Oficial organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de director general al Centrului pentru Tineret al Municipiului București (CTMB). Câștigătoarea avea să fie Georgiana Vasilica Trifu, aceeași care a ocupat poziția de director și înainte. PMB a omis să publice anunțul pe site-ul lor, pe site-ul CTMB sau pe site-ul oficial cu posturile vacante din cadrul instituțiilor publice din România, posturi.gov.ro. Pe parcursul ascensiunii în administrația publică, Georgiana Trifu a activat, însă, în domenii foarte diferite, de la cimitire la spitale, deseori chiar în același timp.

Educație

Alegerile academice pe care Georgiana Trifu le-a făcut de-a lungul vieții au fost la fel de diverse precum cele profesionale. În 2009 a obținut o diplomă în relații economice internaționale la Universitatea privată Creștină Dimitrie Cantemir. Cinci ani mai târziu s-a reorientat către Universitatea Politehnică și a urmat un master în Ingineria Mediului. A continuat cu un doctorat în Ingineria Materialelor.

Conform broșurii de prezentare a studiilor doctorale, „competențele dobândite de absolvenții programului de studii Ingineria Materialelor sunt caracterizate prin: obținerea de materiale metalice prin tehnologii moderne de elaborare, proiectarea și conducerea proceselor de turnare, solidificare și deformare pastică a materialelor metalice..." etc.

Debutul Georgianei Trifu în instituțiile publice din România a avut loc în 2014, același an când s-a reapucat de studii, în cadrul Direcției Regionale Antifraudă București. Deși câștiga în jur de 25 mii de lei anual prestând servicii de consultanță în management și vânzări, a decis să își înjumătățească veniturile pentru a deveni inspector ANAF.

La nici o lună după ce Gabriela Firea a câștigat postul de Primar General al capitalei, în vara anului 2016, Trifu a părăsit ANAF-ul pentru PMB. Conform CV-ului său, ea a devenit inspector de specialitate în Corpul de Control al Primarului General. După jumătate de an alături de Firea, Georgiana Trifu a decis să se angajeze la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) ca inspector de specialitate la buget. Peste aproximativ șase luni a devenit director general al Centrului de Tineret și a renunțat la poziția din ASSMB.

Nu am identificat în Monitorul Oficial anunțul de concurs pentru funcția de director general din 2017, însă l-am găsit pe cel din 2019. Dacă ar fi să presupunem că, din 2017 și până în 2019, condițiile pe care candidatul trebuie să le îndeplinească nu s-au schimbat, în urmă cu 3 ani Georgiana Vasilica Trifu nu se califica pentru această poziție. Ea nu avea vechime de minimum un an într-o funcție de conducere.

Ca director general al CTMB, Georgiana Vasilica a avut venituri anuale de aproape 98.000 de lei. Pe lângă acestea se adaugă altele, tot din bani publici.

Președinte în consiliul de administrație al companiei municipale a lui Firea

Din luna martie 2018, la mai puțin de un an de când a devenit director general al Centrului de Tineret, Georgiana Trifu a început să câștige 3100 lei pe lună de la Compania Municipală Cimitire București (CMCB). Ascensiunea în consiliu de administrație a avut loc rapid, astfel că, în prezent, a trecut de la stadiul de membru la cel de președinte. Pe lângă cei 98 mii de lei, 31.118 lei din bani publici merg anual către Trifu din partea CMCB.

La jumătate de an după ce a câștigat experiență în consiliul de administrație, Trifu a devenit membră la Service Ciclop, o companie în subordinea Gabrielei Firea. Service Ciclop este asociată cu multiplele companii municipale deținute de primarul Bucureștiului și, deși funcționează din bani publici, este extrem de secretoasă.

Într-o primă instanță, Service Ciclop a refuzat să furnizeze informații despre data la care Trifu a intrat în consiliul de administrație, deși acestea sunt informații publice. Motivul invocat a fost protecția datelor cu caracter personal. Informația era, totuși, publicată într-un pdf pe site-ul oficial al companiei. Acest document prevede că Georgiana Trifu a devenit membră în consiliu de administrație pe 17.10.2018. Informațiile transmise într-un final de Service Ciclop nu coincid cu cele de pe site-ul lor; ei ne-au zis că a devenit membră abia în a doua lună din 2019.

Cu experiență în management, economie, industria mediului, industria materialelor, tineret și cimitire, directoarea CTMB a ajuns și în consiliul de administrației al unui spital. Ea este reprezentantul Gabrielei Firea la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu" din aprilie 2019. Totuși, pe site-ul spitalgomoiu.ro, informațiile despre membrii CA desemnați de primarul general erau singurele care lipseau. Acestea au fost adăugate după ce am contactat spitalul.

Funcția de directoare a Centrului pentru Tineret i-a permis Georgianei Trifu să călătoarească peste tot în lume. De exemplu, în martie i-a susținut pe tineri la jocurile mondiale Special Olympics de la Abu Dhabi, Dubai. CTMB ne-a comunicat că acest eveniment a început pe 8 martie și s-a terminat pe 22. Totuși, pe site-ul oficial www.abudhabi2019.org programul menționat este de pe 14 până pe 21 martie.

Încă o neconcordanță apare la contractul public de pe e-licitatie.ro, unde pachetul turistic a fost achiziționat pentru perioada 08.03-16.03.2019. Serviciile pentru două persoane în valoare de aproape 30.000 lei au inclus două camere cu mic dejun la Hotel Hilton Capital Grand, transfer privat de la aeroport-hotel-aeroport și un bagaj de cală pentru fiecare pasager. La acest eveniment a participat și Robert Hristea, directorul adjunct CTMB și secretarul filialei ALDE sector 2. Hristea este, de asemenea, membru în consiliul de administrație a unei companii municipale controlate de Firea.

Printre celelalte excursii cumpărate de CTMB în 2019 se numără una de două săptămâni în Paris, pentru trei persoane, în valoare de 35 mii de lei. Acolo a avut loc Future Folk 2019 - Costume Royal.

Un alt pachet turistic achiziționat de Centrul pentru Tineret a fost în valoare de 9.771 lei, cu destinația Rio de Janeiro, Brazilia. Contractul a fost luat de firma Treasure Island, o companie care a câștigat contracte de două milioane de lei cu Centrul Cultural al Sectorului 1 și despre care Buletin de București a scris în urmă cu o lună.

Ultimul contract pentru călătorii are programate programate plecări în Larnaca ( cu deplasare în Karavas) și în Beijing. Achiziția ajunge la 8.600 ron.

Alexandra Dobre, directoarea Centrului pentru Seniori

Directoarea Centrului pentru Seniori aleasă de Gabriela Firea are în spate chiar mai multe poziții în instituții publice și legături politice decât Georgiana Trifu. Exact ca în cazul directoarei CTMB, diversitatea din CV și multitudinea de funcții o caracterizează pe Alexandra Dobre.

Parcursul academic al Alexandrei Dobre este plin de diplome și acreditări. Imediat după absolvirea liceului ea a urmat cursurile a două facultăți, cea de drept, pe care a absolvit-o cu nota 7.5, și SNSPA, pe care a terminat-o cu nota 9.75. În 2015, în timp ce se pregătea pentru susținerea licenței la SNSPA și mai avea doar un an până la finalul facultății de drept, Alexandra Dobre s-a înscris la master la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul".

Tot în 2015 s-a intersectat cu social democrații, la Școala Europeană „Ovidiu Șincai", un proiect organizat de Institutul Social Democrat (ISD). Deși ascuns în spatele scopului „declarat de a sprijini procesul de modernizare doctrinară, de a întări și dezvolta democrația în Romania și în lume", la momentul respectiv pe prima pagină a site-ului ISD apăreau trei bloguri: Adrian Năstase, Adrian Severin și Adrian Marius Dobre. Toți trei erau membri PSD, Năstase era deja condamnat în dosarul Zambaccian, iar Severin urma să intre în închisoare pentru luare de mită și trafic de influență.

Imediat după terminarea dreptului, în timpul masterului și al Școlii Europene, Dobre a început încă un master, la Academia de Poliție, în cercetări criminalistice aplicate. În 2017 s-a înscris la Master în Business Administrativ la Universitatea București și a terminat un modul psihopedagogic la Universitatea Politehnică.

Acum directoarea seniorilor, atunci președinta tinerilor

Legăturile cu politica și cu administrația publică au apărut, însă, mult mai devreme. Conform CV-ului Alexandrei Dobre, din 2009 până în 2011 ea a fost Președinte al Parlamentului Local al Tinerilor Sector 2 (PLTS2), acolo unde a asigurat comunicarea dintre Primarul Sectorului 2 și PLTS2. Primarul Sectorului 2 de la vremea respectivă era Neculai Onțanu, membru Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR). Ani mai târziu, în 2016, acesta urma să fie acuzat că ar fi primit mită.

Dobre a fost și președinta tineretului UNPR, însă nu am putut afla exact perioada în care a avut această responsabilitate. Am contactat UNPR însă nu am primit niciun răspuns.

În 2011, Dobre a terminat liceul, a dat admiterea la două facultăți, era consultant juridic la MG Nicom Serv și președinte PLTS2. Pe lângă toate acestea a avut timp să își deschidă propriul ei ONG, Asociația Dezvoltarea Idealurilor Tinerilor (DIT).

Dobre cu primarul Onțanu. Sursă: www.flux24.ro

Câțiva ani mai târziu, deputatul Dan-Cristian Popescu avea să anunțe într-o ședință a Camerei Deputaților faptele pentru care a decis depunea unei plângeri penale împotriva lui Neculai Onțanu:

„1. Primăria sectorului 2, condusă de Neculai Onţanu, a scutit de impozite şi taxe, prin Hotărârea Consiliului Local, Asociaţia pentru Dezvoltarea Idealurilor Tinerilor;

2. Primăria sectorului 2, condusă de Neculai Onţanu, a alocat cu generozitate, ca sediu pentru aceeaşi asociaţie, un imobil într-o zonă ultracentrală în sectorul 2: Jean Louis Calderon nr 39."

Fără a face abatare de la „tradiția" de a gestiona mai multe responsabilități în același timp, fondatoarea ONG-ului D.I.T. a devenit, în 2013, colaborator-asistent în Senatul României. În legislatura din 2012-2016, USL(alcătuit din PSD, PNL, PC și UNPR) avea 69,32% din locuri.

Alături de Gabriel Oprea

De la tineret și Senat, la doar 21 de ani, Dobre a ajuns la Ministerul Afacerilor Interne. Din 2014 până în 2015, ea a fost consiliera personală a lui Gabriel Oprea, președintele UNPR și ministrul de interne din guvernul Ponta. În această perioadă au existat mai multe speculații cu privire la relația dintre cei doi și la avantajele de care se bucură Dobre.

„Ca menţiune suplimentară la cele de mai sus, trebuie adăugat că, pe aceeaşi linie, a ocrotirii hârjoanei politice a consilierei personale a lui Gabriel Oprea, prin acces liber la fonduri şi bunuri publice, Alexandra Dobre primeşte după dorinţă - tot sub pretextul evenimentelor Asociaţiei pentru Dezvoltarea Idealurilor Tinerilor - folosinţa spaţiului Cercului Militar Central, unde au avut loc numeroase activităţi ale Asociaţiei şi ale tineretului UNPR." declara Dan-Cristian Popescu în aceeași ședință menționată anterior

Conform declarației de avere, în 2015, Alexandra Dobre a avut un venit anual de 51.525 lei de la M.A.I.

Imediat după scandalul care l-a scos pe Gabriel Oprea de pe scena politică, în iunie 2016 Dobre a părăsit partidul UNPR în care a fost membră șase ani. Tranziția a avut loc la Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), unde a lucrat pe postul de consilier de secretar de stat timp de trei luni. În acest scurt timp ea a câștigat în jur de 9000 lei.

În două din aceste trei luni, consiliera de la MTS a activat și ca director general al firmei Ronyn World Events. Anul trecut cifra de afaceri a acestei companii a fost de cinci ori mai mare față de cât era în 2016. Din totalul de aproximativ 240 mii de lei, jumătate au fost câștigați printr-un contract public cu Compania Municipală Sport pentru Toți București (CMSTB). În 2018, la momentul câștigării contractului, Alexandra Dobre făcea parte din consiliul de administrație a Service Ciclop, firmă asociată a CMSTB.

Plecarea din UNPR nu a condus-o pe Dobre pe un drum apolitic, ci direct în brațele PSD. Mai târziu, în august 2017, fosta consilieră a lui Oprea a câștigat postul de Director General al Centrului European Cultural și de Tineret pentru Unesco ,,Nicolae Bălcescu" Sector 4. L-a câștigat, însă, cu ușile închise, pentru că nu a avut loc niciun concurs oficial pentru această poziție. Daniel Băluță era atunci primarul sectorului 4, venit din partea PSD, și cel responsabil de numirea directorului.

În 2017, salariul pe care l-a câștigat a fost 54.000 lei. Conform unei declarații de avere mai recente, în 2018 a fost renumerată cu 7.278 lei pe lună pentru postul de director.

Timp de jumătate de an în care asigura conducerea centrului cultural, Alexandra Dobre era și moderator al emisiunii Stâlpii Societății, de pe Canal 33. Deși se consideră „o televiziune independentă dedicată dezvoltării personale în toate aspectele vieții", pagina de Facebook Stâlpii Societății promovează într-un mod evident activitatea Gabrielei Firea și a Alexandrei. Am identificat, de asemenea, o serie de fake-news preluate și distribuite de această pagină.

În primăvara anului 2018, directoarea centrului cultural UNESCO a devenit directoare a centrului pentru seniori. Și de data aceasta numirea a avut loc fără concurs, direct de la Gabriela Firea. Pe 3 aprilie, aceasta posta pe pagina ei de Facebook:

M-am bucurat sa vad ca munca depusa la sectorul 4 in cei aproape 2 ani de activitate a fost apreciata, astfel încât saptamana aceasta am primit increderea Primarului General al Capitalei, doamna Gabriela Firea, pentru a conduce Centrul Pentru Seniori al Primariei Capitalei. Acest lucru ma onoreaza si ma bucura, tinand cont de faptul ca voi avea ocazia sa invat de la cel mai important primar din Romania!

Pentru mine, este o mare provocare, dar totodata o mare responsabilitate, pentru care ma angajez sa nu dezamagesc!"

Conform CV-ului ei, 2018 a fost un an în care Firea a răsplătit-o pe Alexandrei Dobre cu o mulțime de funcții. Printre acestea se numără trei poziții de membru în consilii de administrație. Una dintre ele este la SC Service Ciclop, o companie de stat asociată tuturor companiilor municipale înființate de primarul Bucureștiului. Alta este la Spitalul Gomoiu, unde Gabriela Firea a făcut-o membru titular din partea PMB.

Cea mai contestată dintre toate a fost, însă, decizia de a o propulsa în consiliul de administrație a Spitalului Filantropia. Conform Libertatea, la câteva luni după numire, în martie 2019, 23 de doctori și angajați ai spitalului au făcut o plângere în care au scos în evidență probleme grave în administrarea spitalului.

Dobre Alexandra nu are trecute veniturile de la Gomoiu și Filantropia în declarația de avere de pe site-ul Centrului pentru Seniori.

sursa: Buletin de Bucuresti