Narcotraficantul El Chapo și-a construit imperiul drogurilor și cu arme românești

Joaquin „El Chapo” Guzman a fost arestat a două oară de autoritățile mexicane în 2014, însă a reușit apoi să evadeze. A fost capturat din nou în 2016 și extrădat în SUA, unde o instanță din New York l-a condamnat în 2019 la închisoare pe viață.

Traficantul mexican El Chapo a devenit temut printre rivalii din Mexic și cu ajutorul mitralierelor ieftine de la Cugir. Armele erau exportate de Romarm către o companie de profil din Florida care apoi le vindea în magazinele din aproprierea graniței cu Mexicul. „Furnicuțele" lui El Chapo au transport ilegal mii de arme peste granița dintre SUA și Mexic, profitând de faptul că în Statele Unite acestea se pot cumpăra relativ ușor. Liderul cartelului Sinaloa a ajuns așa de atașat de mitralierele AK-47 încât avea mereu o astfel de armă placată cu aur, scrie "Europa liberă".

În luna mai, Fabrica de Arme Cugir a semnat un nou contract cu firma americană, Century International Arms, așa cum au anunțat la acel moment reprezentanții unității. În cadrul înțelegerii contractuale, producătorul de arme din județul Alba se obligă să trimită până la sfârșitul lunii mai a anului viitor, 2022, arme în valoare de 16 milioane de dolari. Deși cele două părți nu au făcut public vreun număr de arme sau vreun model, Europa Liberă a aflat că majoritatea produselor cumpărate de americani erau mitraliere de tip Kalașnikov, la care se adaugă și pistoale. Cât despre număr, ar fi vorba de circa 30.000 de mitraliere.

Fabrica de Arme de la Cugir este o filială a Companiei Naționale Romarm București, societate care la rândul său este deținută de statul român, prin intermediul Ministerul Economiei. Directorului general al Fabricii de Arme Cugir, Grațian Duma ne-a precizat că această înțelegere „va aduce societății un grad de încărcare de 100%, fiind luate în calcul atât o retehnologizare a ei, cât și suplimentarea personalului cu forță de muncă locală".

Fabrica de Arme SA are circa 900 de angajați și este specializată în producția de armament ușor. Este singurul producător din România de mitraliere, pistoale și orice astfel de arme de foc cu glonț. Contractele dintre Century Arms Inc și Fabrica de la Cugir au început în 2004, asta pentru că până în acel moment România nu putea exporta armament în SUA. Într-o dispută din statul Vermont cu o altă companie de profil din Colorado, reprezentanții Century Arms Inc susțin că din 2003 sunt reprezentanții oficiali pe pământ american ai armelor produse la Cugir, așa cum reiese din documentele consultate de "Europa Liberă".

Fabrica de armament de la Cugir are în fiecare an mai multe cereri de contracte decât producția pe care o realizează. În medie, după 2001, contractele dintre Fabrica de la Cugir și compania americană au fost de 15 milioane de dolari pe an. Importurile de puști din România către Statele Unite s-au dublat de la momentul în care interdicția de importuri din România a expirat în 2004. Astfel, în 2004 am exportat peste Atlantic 37.239 de arme de acest gen, iar în 2009 s-a înregistrat recordul de 82.312 de puști, potrivit datelor de la Departamentul pentru Comerț și Comisia pentru Comerț Internațional.

În 2019, ultimul an pentru care sunt date oferite de ATF (agenția guvernamentală din SUA care supraveghează comerțul cu arme, tutun și alcool), pe pământ american au ajuns peste 40.000 de arme concepute la Cugir. Dintre acestea, jumătate au fost mitraliere iar jumătate pistoale. Cu un an înainte, în SUA au ajuns 17.000 de mitraliere românești. Dacă în ultimii ani Century Arms Inc din Georgia a devenit un fel de importator unic al Kalașnikoavelor Românești, după 2004 a fost și o altă firmă care a exportat mitraliere de la Cugir peste Atlantic. B+B Inc din Colorado, după 2013.

Reprezentanții ANCEX (Departamentul pentru Controlul Exporturilor) au refuzat să ne precizeze care sunt companiile românești care au primit în ultimii ani licențe pentru exportul de arme. Ni s-a transmis că aceste date nu pot fi oferite pentru publicare pentru că nu reprezintă vreun interes public.

Mitralierele sunt transformate „Trebuie specificat că acest trafic, comerț nu este ilegal. Este unul cât se poate de legal și este făcut de toate statele producătoare. Nu este nimic ilegal", ține să ne explice Aurel Cazacu, expert în domeniu, dar și fost director al Romarm.

După ce au trecut Atlanticului, Century Arms Inc modifică armele. „România nu vinde arme de război în SUA. Nu sunt arme de conflict. Nu sunt Kalașnikoavele folosite de armată, sunt arme civile. Nu sunt arme automate, sunt arme care au un sistem de tragere glonț cu glonț", ne mai explică Aurel Cazacu. După ce sunt modificate în SUA, Kalașnikoavele românești de la Cugir sunt răspândite în zecile de magazine Century Arms Inc. Mare parte din aceste magazine se găsesc în statele din sudul SUA, la granița cu Mexic.

Însă, armele produse în România nu sunt vândute cu denumirea de Kalașnikov sau AK-47, ci sunt rebotezate în WASR-10. Am încercat să comunicăm cu reprezentanții Century Arms Inc, dar nu am reușit. Conducerea companiei a evitat mereu să aibă reacții legate de subiectul armelor vândute în magazinele sale.

„Century cumpără arme destinate pieței civile, arme care se bazează pe modelele militare binecunoscute de clienții companiei", a declarat compania într-un comunicat legat de activitatea sa. „Armele sunt modificate în conformitate cu legislația severă din SUA; aceste modele au fost aprobate de instituția specifică din SUA care monitorizează toate importurile de arme și muniție", se mai precizează în comunicat.

Century Arms Inc a deschis în 2007 și o filială în România. Compania din Statele Unite este deținută de familia Sucher, a doua generație de urmași ai lui William Sucher, cel care a înființat firma în anul 1961. Century industries SRL din București a fost înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2007 și conform datelor obținute cu ajutorul portalului termene.ro societatea a avut cifre de afaceri între 600.000 de lei și 4 milioane de lei. În 2020, afacerile firmei au ajuns la 1,4 milioane de lei, iar numărul angajaților a fost de cinci.

„Cum este vorba de un fel de punct de lucru în România prin care nu se fac plățile pentru arme, cifra de afaceri relativ mică cuprinde probabil diferite plăți ca și comisioane pentru serviciile din România ale SRL-ului", ne-a explicat un expert financiar.

Omul care reprezenta Century Arms Inc în România era Gavrilă Vălean, a decedat în urmă cu o lună. Acesta era împuternicitul familiei Sucher în România și omul prin care se realizau contractele dintre firma americană și Fabrica de la Cugir. De altfel, așa cum reiese din datele Registrul Comerțului, Gavrilă Vălean a fost împuternicit și uneori administrator în cadrul firmei Century Industries SRL, filiala companiei americane care achiziționă arme de foc de la Cugir.

Conform unor documente publicate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, acesta era în decada 60 a secolului trecut maior în Securitate.

Mitraliera de la Cugir ajunge „Cornul Caprei" din Mexic

Odată cu exporturile românești de arme în SUA a sporit puterea și celebritatea traficantului mexican Juaqim Guzman, cunoscut ca El Chapo (Micuțul - în traducere). Acesta este probabil traficantul internațional cel mai cunoscut al ultimelor decenii. Lider al Cartelului Sinaloa, el a devenit celebru mai ales după 2001, după o primă evadare dintr-un penitenciar mexican.

A devenit celebru după 2011, când presa din America de Nord îl considera cel mai important traficant din Mexic, iar presa din propria țară îi evalua averea la peste un miliard de dolari.

Revenind la armele românești, între exportul acestora și ascensiunea lui El Chapo ar fi o legătură. Într-un raport din anul 2011 al organizației Public Intergrity din SUA se preciza că armele AK-47 produse la Cugir, in România, au devenit cele mai cumpărate arme după 2006 de membrii cartelurile mexicane de droguri. Mai exact, membri ai cartelurilor cumpărau arme din SUA pe care apoi le treceau ilegal granița.

Potrivit Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, armele erau cumpărate legal din SUA și erau trecute în Mexic de „hormigas" (furnici). Pușca semiautomată românească este populară atât pentru putere și fiabilitate, cât și pentru prețul avantajos - 500 de dolari, scrie Public Intergrity. Scriitorul Alejandro Marentes dezvăluie în cartea sa „Borderland Beat" (Pulsul de la graniță) că mitralierele românești erau botezate de traficanții mexicani ca „Cuerno de Chivo" sau „Corn de capră". Asta datorită încărcătorului său ușor curbat.

„Este ușor de modificat de la semi-automat la automat, este ușor de operat și este practic indestructibil chiar și în timp ce se confruntă cu toate problemele climatice", se precizează în cartea sa. În perioada ianuarie 2010 - septembrie 2019, conform datelor obținute de organizația Stop Us Arms to Mexico (Opriți Armele Americane din Mexico) mitralierele românești erau a doua armă recuperată de autoritățile mexicane și americane în urma investigațiilor unor incidente.

1.925 Beretta (Italia), 1.365 Romarm (România), 700 Glock (Austria), 130 FN Herstal (Belgia) și 57 Heckler & Koch (Germania) au fost recuperate de la locul unor incidente armate din Mexic, conform documentelor oficiale ale armatei mexicane accesate de Stop US Arms în Mexic.

Din datele obținute de Europa Liberă reiese că membrii Cartelului Sinaloa au utilizat des armele de la Cugir. Din date trimise de Departamentul de Justiție de la Washington către Congresul american reiese că cel puțin 300 de arme de tip AK-47 au fost pierdute de ATF în Mexic, mitraliere care au ajuns în posesia cartelurilor. Armele europene de nivel militar au fost documentate în mâinile cartelurilor și organizațiilor criminale din întreaga țară.

În 2010, în statul Arizona este ucis polițistul de frontieră Brian Terry. Șase persoane sunt implicate în această crimă, toți lucrând pentru Cartelul Sinalao al lui El Chapo. După 11 luni de la acest eveniment trafic, două dintre cele trei puști care au folosite în asasinat au fost recuperate de autorități. În cele 11 luni de la asasinat, doi dintre mexicanii implicați în incident și care lucrau pentru Cartelul Sinaloa au cumpărat peste 550 de arme de foc de la magazinele din Statele Unite. O parte din armele care ajungeau în Sinaloa erau scoase din SUA cu acceptul ATF, care a încercat să desfășoare o operațiune prin care să captureze lideri ai cartelurile urmărind traseul armelor, așa cum reiese din documentele consultate de Europa Liberă.

Operațiunea ATF a fost un eșec. Membrii cartelurile s-au folosit de arme pentru a-și concepe propriile mini-armate. Mitraliera de aur Nu doar oamenii lui El Chapo foloseau AK-47, ci și El Chapo avea o pasiune pentru armele de acest tip. În timpul unei discuții din 2012, el îi spune soției că îi va da fiicei sale de șapte ani o armă AK-47. La arestările sale din 2016 și din 2020, investigatorii mexicani și americani au găsit Kalașnikoave placate în totalitate sau parțial cu aur și/sau diamante. De altfel, armele preferate ale lui El Chapo erau un pistol american Colt placat cu diamante și mitraliera AK-47 placată cu aur.

În pozele publicate de autoritățile americane, AK-47 placat cu aur pare să fie dintre cele produse la Cugir. Doar în România se mai fac arme cu patul și alte părți ale armei din lemn. Nici variantele chineze sau bulgare nu mai folosesc lemnul. Din imagini se observă că armele cartelurilor mexicane au patul din lemn. Aici mai trebuie precizat că dacă un AK-47 nu are pat de lemn, nu înseamnă că nu e armă românească. Din ce știu eu, Century Arms Inc modifică tocmai aceste paturi ale armei.

Până la arestarea de anul trecut a lui El Chapo, paginile site-urilor de socializare ale membrilor cartelurilor erau pline cu imagini cu arme de foc placate cu aur, cu patul de lemn, ce par a fi mitraliere produse la Cugir. El Chapo a fost condamnat în 2019, după ce a fost arestat în 2016, de o instanță din New York, la închisoare pe viața, dar și la plata unor daune de peste 12 miliarde de dolari către statul american. „România nu are nicio vină, nu putea să controleze cine cumpără aceste arme. Noi am exportat niște produse în Statele Unite. Acolo este un alt regim al comerțului cu arme. Acestea pot fi achiziționate din magazine. De acolo pe cumpărau traficanții", ține să puncteze expertul Aurel Cazacu.