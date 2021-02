Nicușor Dan și-a numit șefa de campanie electorală și de cabinet ca Administrator Public al Primariei Capitalei. Fără plan de management și fără experiență în domeniu!

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a desemnat-o in functia de Administrator Public al Municipiului Bucuresti pe userista Diana Punga, cea care s-a ocupat cu campania sa electorala pentru postul de primar si pe care ulterior, dupa castigarea alegerilor, a numit-o ca sefa de cabinet.

Diana Punga este specializata in marketing si comunicare, a fost implicata in campania "Fara penali in functii publice" a USR si a detinut domenii IT pe siteuri de influenceri in Republica Moldova. Nu are deloc experienta in ceea ce inseamna functia de Administrator Public, ceea ce dovedeste ca Nicusor Dan nu a dorit decat sa puna un apropiat de al sau intr-o astfel de pozitie importanta.

Salariul Dianei Punga pentru activitatea prestata, incepand cu data de 22.02.2021, va fi de 20.811 lei (aproximativ 4.250 de euro). Interesant este ca sub semnatura lui Nicusor Dan ni se spune ca Diana Punga are un contract de management deja, la data numirii, dr nu ni se spune nimic despre Planul de management pentru administratia publica a Municipiului Bucurest, pe care Diana Punga trenuia sa-l prezinte obligatoriu pentru numirea in functie si care trebuia aprobat de catre Consiliul General al Capitalei. Se pare ca acest plan de masuri nici nu a fost depus si, evident, nici aprobat.

Conform legislatiei in vigoare, actaualizata chiar la inceputul anului 2021: "Administratorul Public al primariei se ocupa de eficientizarea managementului în administraţia publică centrala sau locală prin organizarea, coordonarea şi gestionarea activităţii aparatului de specialitate al Primariei şi/sau a serviciilor publice de interes general sau local, conform contractului de management."