Nicușor Dan una spune alta face! Cum rămân în funcții oamenii Gabrielei Firea din Companiile Municipale

Au trecut deja aproape 3 luni de la instalarea noii administrații a Bucureștiului, in frunte cu Nicușor Dan, în care majoritatea nu mai e deținută de PSD, ci de PNL și USR. Noul primar a promis ca imediat va desfiinta Companiile Municipale si-i va da afara pe oamenii Gabrielei Firea, platiti cu salarii uriase. Dar companiile municipale vor continua să funcționeze exact ca în timpul administrației Firea.

Chiar și Termoenergetica SA va continua să funcționeze cu conducerea din timpul Gabrielei Firea, cu toată că primarul general Nicușor Dan a anunțat încă dinainte să își preia mandatul că vrea să schimbe managementul companiei. Primarul Nicușor Dan și 45 dintre cei 55 de consilieri generali ai Capitalei și-au preluat mandatele pe 29 octombrie 2020.

Încă dinainte de învestire, Nicușor Dan susținea că la scurt timp după depunerea jurământului și după alegerile parlamentare de pe 6 decembrie urma să înceapă campania de desființare a companiilor municipale create de Gabriela Firea. Cruțate erau doar cele din termoficare, adică Termoenergetica SA, Energetica Servicii SA si Energetica SA (dar care între timp a intrat în dizolvare). Lucrurile n-au mers, însă, așa cum a anunțat atunci primarul general.

Deși Nicușor Dan a promis că le desființează, companiile municipale nu sunt administrate de primar, ci de Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Mai exact, CGMB este cel care își numește reprezentanți în Adunările Generale ale Acționarilor (AGA) la fiecare companie municipală (direct și prin intermediul unei companii numite Serice Ciclop SA, care e tot a Consiliului). Iar prin intermediul respectivilor reprezentanți, CGMB decide apoi pe cine să numească în conducerea executivă a companiilor (adică în Consiliile de Administrație și funcțiile de director). La rândul lor, membri CA și directorii conduc așa cum le cere Consiliul.

Cu alte cuvinte, drumul spre desființarea companiilor municipale începe cu 2 pași pe care trebuie să-i facă CGMB:

1. Schimbarea reprezentanților în AGA companiilor municipale. Acest lucru s-a petrecut deja, dar a durat o lună întreagă. În acestă perioadă, multe companii municipale au cheltuit banii bucureștenilor și au acumulat datorii pe care nu e clar, momentan, cine le va plăti. În plus, nemulțumit că n-a fost invitat la negocierile politice, grupul PSD din CGMB a refuzat să își numească membri în AGA. În schimb, PSD a început procedurile pentru a ataca în instanță legitimitatea noilor AGA ale companii municipale.

2. Convocarea unor ședințe ale noilor AGA, care să înlocuiască membrii din Consiliile de Administrație (CA) ale companiilor municipale. Or - deși au trecut deja 3 săptămâni de la începutul lui 2021 - consilierii nu au convocat încă ședințe de AGA la niciuna dintre companii.

Consilierul general Adrian Moraru (PNL) face parte din AGA mai multor companii municipale: CM Publicitate și Afișaj, CM Managementul Traficului, dar și CM Termoenergetica SA. Acesta a precizat pentru SpotMedia.ro că, înainte să se reunească AGA companiilor municipale, e nevoie să aibă loc încă o ședință a Consiliului General. "Nu au avut loc discuțiile între cele două formațiuni (PNL și USR - n.red.) ca să ne punem de acord când să aibă loc. S-a așteptat să aibă loc o nouă ședință (a Consiliului General - n.red.) pentru ca reprezentanții în AGA să își ia mandat pentru anumite lucruri mai radicale, să le spunem așa. Eu nu mă duc la Termoenergetica sau la Compania Municipală de Publicitate să fac ce vreau eu. Mă duc să fac acolo în limitele unui mandat pe care mi-l dă Consiliul", a precizat Moraru.

Consilierul Cosmin Smighelschi (USR): "Problema, la Termoenergetica SA, spre exemplu, este că face parte dintr-o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Din aceeași ADI fac parte și orașele Popești-Leordeni și Chiajna care trebuie, de asemenea, să își numească reprezentanți în AGA. Iar ei se vor întâlni abia spre finalul lunii ca să își aleagă reprezentant. Așa că tehnic nu putem convoca AGA acum. Noi avem o listă de priorități în ceea ce privește schimbările de membri în CA. Pe primul loc este STB SA (care nu e companie municipală, dar e tot societate pe care o deține și o administrează CGMB - n.red.). Apoi, pe lista de priorități, este Termoenergetica. Și urmează celelalte companii municipale. Dintre ele, prioritate au circa o treime la care au expirat deja mandatele membrilor AGA. Apoi toate celelalte. În general, cam în această perioadă din an se numesc membrii AGA, așa că la toate urmează să expire mandatele. Noi sperăm să finalizăm totul (schimbarea membrilor CA - n.red.) pe finalul acestei luni sau începutul lunii viitoare. Suntem full-focus pe acest subiect (...) Însă avem o mică întârziere din cauza tehnicalităților și a procesului de selecție. La companiile mari modificările trebuie să se publice și în Monitorul Oficial. Noi am făcut un call intern (o invitație de a depune CV-uri), atât la nivelul USR, cât și la nivelul PLUS. Pentru că noi nu vrem să umplem liste și să punem pe oricine în CA. Vrem să alegem oameni competenți, care să se califice inclusiv pe normele de guvernanță corporativă. Acest call despre care vorbeam s-a încheiat. Și veți vedea că, în primă fază la STB SA - despre care v-am spus că e prioritară - vom veni cu oameni cu experiență relevantă, despre ale căror CV-uri se va scrie".

Reprezentanții PNL și USR PLUS i-au cerut încă din 2017 Gabrielei Firea să desființeze companiile municipale. În paralel, au spus că la conducerea companiilor au fost numiți apropiați ai Gabrielei Firea, fără competențe reale de management. Parte dintre aceste companii sunt deja blocate.

- CM Străzi Poduri și Pasaje a transmis Consiliului General că nu mai are bani nici să își plătească paza utilajelor. În plus, furnizorii cărora le datorează bani au deschis 5 procese în care îi cer insolvența.

- Compania Municipală Eco Igienizare SA și-a trimis salariații în concediu fără plată. Parcul auto îi este sechestrat de un executor judecătoresc, din cauză că nu și-a plătit un furnizor. Nu se fac pregătiri pentru deratizare și nici pentru dezinsecție.

- Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă SRL are 107 angajați cărora nu le plătește salariile la timp. Motivul: Primăria Capitalei - care are conturile blocate - nu-i poate da bani.

- Compania Municipală de Pază și Securitate SA, pe de altă parte, reușește să le plătească salariile celor 1.156 de angajați. Dar nu le poate achita la timp și contribuțiile la sănătate și fondul de pensii. Iar dacă întârzierile cu aceste plăți depășesc 90 de zile, salariații și-ar putea pierde calitatea de asigurați.

Multe dintre datoriile pe care companiile municipale le au sau le acumulează în aceste zile creează și penalități. Așa că e greu de spus acum unde se va ajunge. Și la fel de greu de spus este cine și din ce bani va plăti datoriile și penalitățile companiilor municipale care se tot acumulează. Nu de alta, dar primarul general Nicușor Dan a anunțat că Bucureștiul are deja o datorie de 2,5 miliarde de lei, cât a costat metroul spre Drumul Taberei și cât se va cheltui pe construcția Podului peste Dunăre.