Noi documente arată că Institutul de la Wuhan a făcut experimente cu coronavirusuri pe şoareci "umanizaţi" ce puteau infecta oamenii

O serie de documente publicate de organizaţia non-profit US Right to Know arată că ONG-ul american EcoHealth Alliance a obţinut granturi de cercetare în anii 2017 şi 2019 pentru a studia pe şoareci coronovirusuri la Institutul de Virusologie din Wuhan.

Cercetările au implicat experimente menite să crească virulenţa coronavirsurilor de mii de ori decât în stare naturală. Coronavirusurile naturale au provenit de la liliecii dintr-o fostă mină din Mojiang, situată la circa 1.700 depărtare de Institutul de Virusologie.

Richard Ebright, expert în domeniul biosecurităţii şi profesor de chimie şi biologie la Rutgers University a declarat pentru The Sun că au fost realizate experimente extrem de periculoase pe şoareci „umanizaţi„ cu ţesuturi umane şi care au fost infectaţi cu versiuni manipulate de coronavirusuri.

„Documentele dezvăluie şi faptul că cel puţin trei dintre coronavirusurile SARS produse în laborator prezentau încărcături virale de la 10 la 10.000 de ori mai mari la şoarecii umanizaţi decât la virusul iniţial prelevat de la lilieci şi pe baza căruia au construit noile variante", spune Ebright.

Profesorul Nikolai Petrovski, director de endocrinologie la Universitatea Flinders din Australia, a declarat pentru The Sun Online că experimentele de tipul adăugării de funcţii prezintă un risc de scurgere a virusurilor prin intermediul unui lucrător de laborator.

„Utilizarea şoarecilor umanizaţi pentru a studia aceste virusuri SARS-CoV-2 modificate genetic ar creşte semnificativ riscul de scăpare a virusului, fie prin evadarea unui şoarece infectat, riscul ca un şoarece infectat să transmită virusul către un manipulant uman prin muşcături sau aerosoli sau eliminarea necorespunzătoare a unui şoarece infectat. "

Roland Wiesendanger, de la Universitatea din Hamburg, a declarat pentru The Sun Online: „În mod clar, o scurgere de laborator este de departe cea mai probabilă explicaţie a pandemiei actuale, care este întărită de aceste noi documente.

Orice virolog care susţine contrariul are sarcina de a dovedi originea naturală. Mai specific, cercetătorii chinezi de la Institutul din Wuhan trebuie să ofere accesul la baza de date a coronavirusurilor pe care au şters-o în 2019, dar şi la notiţele şi protocoalele de siguranţă ale laboratorului".

Directorul Institututului de Virusologie, imunologul chinez Wang Yanyi, a respins acuzaţiile privind un posibil accident de laborator motivând că laboratorul este „100%" securizat împotriva acestei posibilităţi.

În 2014, SUA au suspendat temporar fondurile federale pentru experimentele de adăugare de funcţii ce cresc transmisibilitatea sau letalitatea virusurilor, deoarece existau riscuri de scurgere a unor supervirusuri în populaţia umană care să declanşeze o pandemie.

Finanţarea a fost reluată la sfârşitul anului 2017, dar numai pentru proiectele care au trecut prin noul cadru potenţial de control şi supraveghere a agenţilor patogeni pandemici.

Acest cadru include comitetul de revizuire al Departamentului Sănătăţii şi Serviciilor Umane care evaluează dacă subvenţiile pentru cercetarea periculoasă au fost necesare şi au fost făcute în siguranţă.

Dar Institutul Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase a declarat pentru Daily Caller News Foundation că a optat să nu semnaleze subvenţia Alianţei EcoHealth deoarece proiectul „nu a implicat îmbunătăţirea patogenităţii sau a transmisibilităţii virusurilor studiate".

Anthony Fauci a declarat în cursul unei audieri congresuale din mai, că NIH (Institutele Naţionale de Sănătate) şi NIAID (Institutele Naţionale pentru Alergii şi Boli Infecţioase) „categoric nu au finanţat cercetarea câştigului funcţional care avea să fie efectuată la Institutul de virologie Wuhan".

Această declaraţie l-a determinat pe senatorul republican Rand Paul să depună o sesizare penală la Departamentul de Justiţie în iulie pentru a cerceta dacă Fauci a minţit.