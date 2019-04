Noua deviza de 1.000.000 de euro a lui Robert Negoita: Vino, mamă, să mă vezi, cum creez la spații verzi!

Ieri, printr-o aberantă hotărâre de consiliu, care a trecut la limită de votul consilierilor, Robert Negoiță și-a asigurat bună-voința unei însemnate părți a presei, căreia îi va împărți un million de euro plus TVA pe servicii de publicitate.

Aberația constă nu doar în faptul că cele 5,7 milioane de lei vor fi folosite pentru două campanii publicitare naționale care nu își au sensul, curățenie în sectorul 3 și învățământ în sistem dual în sectorul 3, ci mai ales în faptul că serviciile de creație și de realizare a mixului de media au fost atribuite Societății Investiții Spați Verzi Sector 3 SRL, una dintre multele societăți sugativă a banului public înființate de Negoiță pe lângă Primărie. Acum se explică și de ce, cu o lună în urmă, obiectul de activitate al S.C. Investiții Spații Verzi SRL a fost completat printr-o hotărăre de consiliu cu coduri CAEN din categoria Publicitate. La vremea respectivă s-a motivat că societatea va monta, ca pe vremuri, plăcuțe inscripționate cu "Păstrați curățenia", dar, iată că, nu, intențiile primarului fiind de fapt acelea de a-și face propria firmă de publicitate, dar nu pentru a câștiga o cotă de piață in industria superspecializată a advertising-ului, ci pentru a putea închide gura presei pompând bani publici pentru reclamă către trusturile media. Ziua News l-a contactat pe Inocențiu Voinea (foto jos), consilier local din partea PNL, care a luat atitudine împotriva acestei încercări mascate de a lui Robert Negoiță de a-și prezenta "realizările" pe bani publici, cu un an înainte de terminarea mandatului:

"Am vorbit mai bine de o oră din poziția unui care de peste un deceniu îmi desfășor activitatea profesională în domeniul publicității, a creației publicitare în primul rând. Ce m-a mâhnit foarte tare nu a fost faptul că Robert Negoiță nu a înțeles mai nimic din ceea ce înseamnă un Pitch, sau care sunt instrumentele de măsurare a eficienței publicității, Cost per Tousand, Cost per Rting Point etc. sau campanii ATL sau BTL, ci faptul că directoare de la Spații Verzi, când am întrebat-o cu ce oameni va face creația spoturilor bugetate la 35 de mii de euro mi-a spus că are trei angajați, un grafcian, un specialist în comunicare și unul în marketing și publicitate! Când a auzit de copywriter a făcut ochii mari, era prima data când auzise acest cuvând" Dar eu mă așteptam să nu aibă habar. Cum nu are habar de construcții, nu știu dacă știți, dar Spații Verzi a primit și un contract pentru a reabilita o grădiniță în Sectorul 3! Firmele acestea căpușă sunt sepcializate în de toate. Toate pun bordure, toate construiesc, toate reabilitează, își vând între ele, își închiriază între ele utilaje, se pricep la toate, dar, de fapt, la mai nimic altceva decât la tocat bani publici!", a declarat Inocentiu Voinea, care este si contracandidat al lui Negoita pentru Primaria Sector 3.

Revenind la cele două campanii pe care Negoiță vrea să le demareze, Inocențiu Voinea a mai arătat că intenția lui Robert Negoiță de a-și face mascat campanie electorală reiese și din modul în care a ales canalele prin care săși transmită mesajele. "În primul rând interesul pentru a atrage copii în sistemul de ânvățământ dual, adică fostele școli prfesionale" este al partenerilor din mediul privat, al agenților economici care sunt în căutare de forță de muncă având calificare. Să zicem îsă că și comunitatea ar dori să îndrume unii elevi către un asfel de drum în viață. Dar asta se frace prin organizarea de târguri educaționale pentru copiii din clasele gimnaziale terminale, publicitatea la învățământul dual se face în școli, prin discuții directe cu părinții, nu prin spoturi TV sau prin panouri stradale. Cât despre curățenie, ce să zic: vrea să închidă gura presei care l-a criticat cu groapa de gunoi improvizată pe malul Dâmbiviței, care îl critică pentru ceea ce se întâmplă cu sectorul de când a aprluat în regie propire, ca să spun așa serviciul de salubritate. În intenții, în gargară ieftină este priceput, dar pe teren, în stradă, printer blocuri se vede altceva! Nu cu publicitate se face curat în sector ci cu oameni profesionalizați. Or așa ceva nu are până acum Negoiță. Utilajele cumpărate pe zeci de milioane de euro nu se conduc singure" - a mai arătat consilierul Inocențiu Voinea, liberalul înscris în cursa pentru desemnarea candidatului Opoziției la funcția de primar al Sectorului 3.

Ziua News așteaptă cu interes clipul de 35 de mii de euro a celor trei "specialiști" de la Investiții Spații Verzi Sector 3 SRL" buget pe care care o agenție de publicitate ar fi putut angaja și regizor strain scenariști, echipă de filamre de la o casă de film și o armată de copywriteri.