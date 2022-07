Noua Ordine Mondială și Consiliul pentru capitalism incluziv

Ideea că există o agendă pentru guvernarea globală printre elitele financiare și politice ale lumii a fost numită de mult timp o „teorie a conspirației" în mass-media mainstream și establishmentul mass-media.

Și, din păcate, chiar și atunci când poți convinge lumea să privească și să accepte dovezile conform cărora instituțiile bancare și anumiți politicieni lucrează împreună pentru propriile lor scopuri, mulți oameni ÎNCĂ nu vor accepta ideea că scopul final al acestor traficanți de putere este imperiul unei singure lumi. Ei pur și simplu nu pot înțelege așa ceva, scrie editorialistul Brandon Smith.

Lumea va spune că establishmentul este condus de lăcomie și că asociațiile lor sunt fragile și se bazează doar pe interesul personal individual. Vor spune că evenimentele de criză și schimbările în tendințele sociale și politice sunt întâmplătoare, nu sunt produsul unei inginerii deliberate. Vor spune că elitiştii nu vor putea niciodată să lucreze împreună pentru că sunt prea narcisişti etc.

Toate aceste argumente sunt un mecanism de adaptare pentru ca publicul să se ocupe de dovezi pe care altfel nu le poate respinge. Când faptele devin concrete și puterile recunosc deschis planurile lor, unele persoane vor reveni la negare confuză. Ei nu vor să creadă că de fapt răul organizat la o asemenea scară ar putea exista. Dacă ar fi, atunci tot ceea ce credeau că știu despre lume ar putea fi greșit.

Timp de mulți ani, agenda pentru guvernarea globală a fost doar șoptită în cercurile elitiste, dar din când în când unul dintre ei vorbește cu voce tare în public despre asta. Poate din aroganță sau poate pentru că au simțit că era momentul potrivit pentru ca populația să accepte această posibilitate. Ori de câte ori au menționat-o, au numit-o „Noua Ordine Mondială". Liderii lumii de la George HW Bush la Barack Obama la Joe Biden la Gordon Brown la Tony Blair și nu numai, au ținut discursuri în care au vorbit despre „Noua Ordine Mondială". Banii și elitele politice precum George Soros și Henry Kissinger au menționat NWO necontenit de-a lungul anilor.

Unul dintre cele mai revelatoare citate ale Agendei vine de la secretarul de stat adjunct al Administrației Clinton, Strobe Talbot, care a declarat în Time magazine că: „În secolul următor, națiunile, așa cum le cunoaștem noi, vor fi învechite; toate statele vor recunoaște o singură autoritate globală... Suveranitatea națională nu a fost o idee atât de grozavă până la urmă."

El adaugă în același articol un citat mai puțin cunoscut: „...Lumea liberă a format instituții financiare multilaterale care depind de voința statelor membre de a renunța la un anumit grad de suveranitate. Fondul Monetar Internațional poate dicta practic politici fiscale, inclusiv ce cantitate de impozite ar trebui să impună un guvern cetățenilor săi. Acordul General privind Tarifele și Comerțul reglementează câte taxe vamale poate percepe o națiune asupra importurilor. Aceste organizații pot fi văzute ca protoministere ale comerțului, finanțelor și dezvoltării pentru o lume unită."

Pentru a înțelege cum funcționează agenda, ofer un citat din globalistul și membru al Consiliului pentru Relații Externe Richard Gardner într-un articol din Foreign Affairs Magazine din 1974, intitulat „The Hard Road To World Order": „Pe scurt, „casa ordinii mondiale" va trebui să fie construită de jos în sus și nu de sus în jos. Va părea o mare „confuzie în plină expansiune, zgomotoasă", pentru a folosi faimoasa descriere a realității făcută de William James, dar sfârșitul suveranității naționale, erodând-o bucată cu bucată, va realiza mult mai mult decât atacul frontal de modă veche.„

De atunci, „NWO" și-a schimbat numele de mai multe ori, pe măsură ce publicul devine din ce în ce mai înțelept față de conspirație. A fost numită Ordinea Mondială Multilaterală, a 4-a Revoluție Industrială, „Marea Resetare" etc. Numele se schimbă, dar sensul este întotdeauna același. În ultimii doi ani, în fața unor evenimente de criză globale extinse, „noua ordine" despre care vorbeau globaliștii a sosit și aproape fără fanfară sau mențiune în mass-media. Începuturile guvernării globale există deja și se numește „Consiliul pentru capitalism incluziv"/"Council For Inclusive Capitalism."

În ultimul timp, mulți analiști, inclusiv eu, s-au concentrat foarte mult pe Forumul Economic Mondial și rolul său în agenda guvernamentală mondială. În principal pentru că șeful WEF, Klaus Schwab, este atât de tare-n gură și nu se poate abține să nu vorbească despre planurile viitoare de centralizare. După cum am semnalat în articole anterioare, elitele din cadrul WEF au fost mult prea entuziasmate cu pandemia covid, crezând că aveau criza perfectă pentru a implementa numeroase politici globaliste sub forma Marii Resetări.

După cum s-a dovedit, covid nu a fost nici pe departe la fel de mortal pe cât au prezis inițial în timpul Evenimentului 201, iar publicul nu a fost atât de supus și de obedient pe cât sperase că vom fi. WEF a lăsat pisica să iasă din sac prea devreme. Așadar, mergem mai departe, cu criză după criză ca piesele de domino căzând până ajungem la evenimentul despre care ei cred că va determina masele să accepte guvernarea mondială. Și în timp ce la WEF participă în mod regulat globaliștii de nivel înalt, aceștia sunt mai mult un think-tank la nivel înalt, Consiliul pentru Capitalism Incluziv pare să trateze mai mult despre implementare decât despre teorie.

Fondatoarea grupului este Lynn Forester de Rothschild, membră a infamei Dinastii Rothschild, care a fost mult timp implicată financiar în influențarea guvernelor timp de generații. Papa Francisc și Vaticanul s-au aliniat public la consiliu în 2020, iar una dintre narațiunile principale ale CIC este că toate religiile trebuie să se unească cu liderii capitalului pentru a construi o societate și o economie „justă pentru toți". Această declarație de misiune este destul de familiară, deoarece reflectă obiectivele WEF și conceptul său de „Economie partajată": un sistem în care nu veți deține nimic, nu veți avea privacitate, luați cu împrumut totul, depindeți complet de guvern pentru supraviețuirea voastră și vă „place".

Cu alte cuvinte, scopul „capitalismului incluziv" este să convingă masele să accepte o versiune a comunismului numită altfel. Promisiunea va fi că nu va mai trebui să vă faceți griji pentru viitorul dvs. economic, dar costul va fi libertatea dvs. CIC este condus de un grup central de lideri globali la care se referă „The Guardians".

Membrii CIC au inclus: Mastercard, Allianz, Dupont, ONU, Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA), CalPERS, BP, Bank of America, Johnson & Johnson, Visa, Fundația Rockefeller, Fundația Ford, Mark Carney, trezorierul statului California și multe alte companii din întreaga lume. Lista este extinsă, dar ceea ce reprezintă este un fel de guvern condus de corporații, cu un congres de reprezentanți corporativi amestecați cu lideri politici flexibili.

Una dintre principalele misiuni ale CIC a fost schimbarea modelelor noastre economice pentru a „promova echitatea și incluziunea". În mod hilar, apărătorii CIC susțin că „prea multă bogăție a fost acumulată în mâinile unor prea puține persoane și asta dovedește că capitalismul existent nu funcționează, totuși EI sunt chiar cei care au manipulat sistemul pentru a centraliza acea bogăție în MÂINILE LOR. Ei nu sunt „capitaliști", sunt o aristocrație. Chiar crezi că aceste persoane vor construi un sistem complet nou, care nu le va aduce în continuare beneficii?

Dacă v-ați întrebat vreodată de ce Papa a împins ideologia trezirii, alarmismul climatic și retorica unei religii mondiale în conflict cu doctrina creștină tradițională, acesta este motivul - El urmează dictatele CIC.

O altă misiune a CIC este de a impune controlul și impozitarea cărbunelui în numele „schimbării climatice", cu scopul de a atinge emisiile „net-zero". După cum știm cu toții, cărbunele net zero va fi imposibil fără o tulburare completă a economiei și industriei noastre, împreună cu moartea a miliarde de persoane în acest proces. Este un scenariu de neatins, motiv care este perfect pentru globalişti. Umanii sunt dușmanul Pământului, susțin ei, așa că trebuie să lăsăm elitele să ne controleze fiecare acțiune pentru a ne asigura că nu ne distrugem planeta și pe noi înșine, iar procesul nu se va încheia niciodată pentru că vor exista întotdeauna emisii de cărbune de care să ne ocupăm.

Membrii CIC, inclusiv directorul Bank of America, sugerează în mod deschis că de fapt nu au nevoie ca guvernele să coopereze pentru a-și îndeplini obiectivele. Ei spun că corporațiile pot implementa majoritatea ingineriei sociale fără ajutor politic. Cu alte cuvinte, este definiția completă a„guvernului din umbră" - O clică corporativă masivă care lucrează în tandem pentru a implementa schimbări sociale fără nicio supraveghere. După cum am menționat, am văzut deja acest lucru odată cu răspândirea ideologiei trezirii de sute, dacă nu mii, de corporații care lucrează ca un stup.

Este CIC forma finală de guvernare globală? Nu, probabil că nu. Dar, este începutul ei; un guvern de corporații și elite ale banului pentru corporații și elite monetare. Ocolește orice reprezentare politică, toate controalele și echilibrele și toată participarea alegătorilor. Conglomeratele și partenerii lor iau decizii pentru societatea noastră în mod unilateral și centralizat. Și, deoarece marile afaceri se comportă ca și cum ar fi separate de guvern, decât parteneri cu guvernul, pot pretinde că au voie să facă orice doresc.

Cu toate acestea, în condițiile în care corporațiile și globaliștii își arată tot mai mult adevăratele culori și acționează ca și cum ar trebui să fie la conducere, publicul trebuie să-i tragă la răspundere ca și cum ar fi parte din guvern. Și dacă se descoperă că sunt autoritari și corupți, trebuie răsturnați ca orice altă dictatură politică.